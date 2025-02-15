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ВАРПЭ сообщила о снижении отпускных цен на красную икру в России
ВАРПЭ сообщила о снижении отпускных цен на красную икру в России - 15.02.2025, ПРАЙМ
ВАРПЭ сообщила о снижении отпускных цен на красную икру в России
Запасов красной икры у рыбаков Дальнего Востока достаточно, отпускные цены существенно снизились, дефицита икры и всплеска цен к предстоящим праздникам не... | 15.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-15T09:28+0300
2025-02-15T09:28+0300
2025-02-15T09:28+0300
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МОСКВА, 15 фев - ПРАЙМ. Запасов красной икры у рыбаков Дальнего Востока достаточно, отпускные цены существенно снизились, дефицита икры и всплеска цен к предстоящим праздникам не ожидается, сообщает Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ). "На складах у рыбаков Дальнего Востока остался достаточно большой запас красной икры… Мы со своей стороны готовы полностью обеспечить спрос к надвигающимся праздникам - Масленице, 23 февраля и 8 марта. Дефицита качественной икры с Дальнего Востока по доступным ценам точно не будет", - заявил президент ВАРПЭ Герман Зверев, слова которого приводятся в сообщении. Так, по данным ВАРПЭ, отпускные цены на лососевую икру на Дальнем Востоке существенно снизились. Закупочные цены на соленую икру горбуши начинаются от 4,5 тысяч рублей за килограмм, что в 1,5 раза меньше, чем в декабре 2024 года. Икра кеты также подешевела и цены начинаются от 5,5 тысяч рублей за килограмм и это на 15% ниже, чем в декабре прошлого года. Московские цены на оптовую закупку икры горбуши снизились менее чем на 1%, до 8,1 тысячи рублей за килограмм, а кета упала в цене на 7%, средняя цена 8 тысяч рублей. "Цены рыбаков не сильно привязаны к пиковым сезонам продаж - новогодним и весенним праздникам. Традиционно летом и осенью отпускные цены находятся на пике, так как в это время еще идет путина", - отметил Зверев. По его словам, цены оптовиков, переработчиков и ритейлеров больше привязаны к пиковым периодам спроса на икру, так эти на периоды приходится основной объем продаж красной икры. Вместе с тем президент ВАРПЭ выразил надежду, с учетом достаточного объема приложения качественной икры на рынке и существенного снижения отпускных цен розничные цены также снизятся. Чтобы избежать фальсификата при покупке икры, ее стоит приобретать у проверенных поставщиков, в крупных торговых сетях, специализированных магазинах, на рынках или напрямую у производителей, добавил Герман Зверев.
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дальний восток, варпэ, бизнес, икра, красная икра
Экономика, Дальний Восток, ВАРПЭ, Бизнес, икра, красная икра
ВАРПЭ сообщила о снижении отпускных цен на красную икру в России
ВАРПЭ: дефицита икры и роста цен к праздникам не предвидится
МОСКВА, 15 фев - ПРАЙМ. Запасов красной икры у рыбаков Дальнего Востока достаточно, отпускные цены существенно снизились, дефицита икры и всплеска цен к предстоящим праздникам не ожидается, сообщает Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ).
"На складах у рыбаков Дальнего Востока остался достаточно большой запас красной икры… Мы со своей стороны готовы полностью обеспечить спрос к надвигающимся праздникам - Масленице, 23 февраля и 8 марта. Дефицита качественной икры с Дальнего Востока по доступным ценам точно не будет", - заявил президент ВАРПЭ Герман Зверев, слова которого приводятся в сообщении.
Так, по данным ВАРПЭ, отпускные цены на лососевую икру на Дальнем Востоке существенно снизились. Закупочные цены на соленую икру горбуши начинаются от 4,5 тысяч рублей за килограмм, что в 1,5 раза меньше, чем в декабре 2024 года. Икра кеты также подешевела и цены начинаются от 5,5 тысяч рублей за килограмм и это на 15% ниже, чем в декабре прошлого года. Московские цены на оптовую закупку икры горбуши снизились менее чем на 1%, до 8,1 тысячи рублей за килограмм, а кета упала в цене на 7%, средняя цена 8 тысяч рублей.
"Цены рыбаков не сильно привязаны к пиковым сезонам продаж - новогодним и весенним праздникам. Традиционно летом и осенью отпускные цены находятся на пике, так как в это время еще идет путина", - отметил Зверев.
По его словам, цены оптовиков, переработчиков и ритейлеров больше привязаны к пиковым периодам спроса на икру, так эти на периоды приходится основной объем продаж красной икры. Вместе с тем президент ВАРПЭ выразил надежду, с учетом достаточного объема приложения качественной икры на рынке и существенного снижения отпускных цен розничные цены также снизятся.
Чтобы избежать фальсификата при покупке икры, ее стоит приобретать у проверенных поставщиков, в крупных торговых сетях, специализированных магазинах, на рынках или напрямую у производителей, добавил Герман Зверев.
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