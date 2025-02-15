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В МИД Канады назвали пошлины США угрозой существованию страны
В МИД Канады назвали пошлины США угрозой существованию страны - 15.02.2025, ПРАЙМ
В МИД Канады назвали пошлины США угрозой существованию страны
Глава МИД Канады Мелани Жоли назвала угрозой существованию страны риск введения США пошлин на канадские товары, хотя Вашинтон ранее отложил начало действия... | 15.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-15T19:17+0300
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ВАШИНГТОН, 15 фев - ПРАЙМ. Глава МИД Канады Мелани Жоли назвала угрозой существованию страны риск введения США пошлин на канадские товары, хотя Вашинтон ранее отложил начало действия соответствующего решения. "Когда мы слышим о пошлинах в 25%, то это является угрозой существованию. Потому что это повлияет на сотни тысяч рабочих мест в Канаде, которые будут потеряны", - заявила она во время выступления на конференции в Мюнхене. Трансляция велась на сайте мероприятия. Жоли подчеркнула, что Канада очень сильно зависит от США с точки зрения экономики. "Мы чрезвычайно интегрированы с точки зрения нашей собственной экономики. Мы поставляем много энергии в США, нефть и газ, удобрения, а также калий, уран для их ядерных объектов, гидроэлектроэнергию", - добавила она. Министр отметила, что не исключает введения пошлин Вашингтоном, несмотря на решение отложить их на месяц. Президент США Дональд Трамп ранее подписал указы о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Тарифы в размере 25% вводятся против всех товаров из Канады, кроме энергоресурсов - на них ставка составит 10%. Позднее премьер Канады Джастин Трюдо после разговора с Трампом заявил, что Вашингтон на 30 дней приостановит введение импортных пошлин на канадские товары.
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Экономика, США, КАНАДА, пошлины
В МИД Канады назвали пошлины США угрозой существованию страны
Глава МИД Каданы: пошлины США на канадские товары станут угрозой существованию страны
ВАШИНГТОН, 15 фев - ПРАЙМ. Глава МИД Канады Мелани Жоли назвала угрозой существованию страны риск введения США пошлин на канадские товары, хотя Вашинтон ранее отложил начало действия соответствующего решения.
"Когда мы слышим о пошлинах в 25%, то это является угрозой существованию. Потому что это повлияет на сотни тысяч рабочих мест в Канаде, которые будут потеряны", - заявила она во время выступления на конференции в Мюнхене. Трансляция велась на сайте мероприятия.
Жоли подчеркнула, что Канада очень сильно зависит от США с точки зрения экономики.
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"Мы чрезвычайно интегрированы с точки зрения нашей собственной экономики. Мы поставляем много энергии в США, нефть и газ, удобрения, а также калий, уран для их ядерных объектов, гидроэлектроэнергию", - добавила она.
Министр отметила, что не исключает введения пошлин Вашингтоном, несмотря на решение отложить их на месяц.
Президент США Дональд Трамп ранее подписал указы о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Тарифы в размере 25% вводятся против всех товаров из Канады, кроме энергоресурсов - на них ставка составит 10%. Позднее премьер Канады Джастин Трюдо после разговора с Трампом заявил, что Вашингтон на 30 дней приостановит введение импортных пошлин на канадские товары.