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В МИД Канады назвали пошлины США угрозой существованию страны

В МИД Канады назвали пошлины США угрозой существованию страны - 15.02.2025, ПРАЙМ

В МИД Канады назвали пошлины США угрозой существованию страны

Глава МИД Канады Мелани Жоли назвала угрозой существованию страны риск введения США пошлин на канадские товары, хотя Вашинтон ранее отложил начало действия... | 15.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-15T19:17+0300

2025-02-15T19:17+0300

2025-02-15T19:17+0300

экономика

сша

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пошлины

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ВАШИНГТОН, 15 фев - ПРАЙМ. Глава МИД Канады Мелани Жоли назвала угрозой существованию страны риск введения США пошлин на канадские товары, хотя Вашинтон ранее отложил начало действия соответствующего решения. "Когда мы слышим о пошлинах в 25%, то это является угрозой существованию. Потому что это повлияет на сотни тысяч рабочих мест в Канаде, которые будут потеряны", - заявила она во время выступления на конференции в Мюнхене. Трансляция велась на сайте мероприятия. Жоли подчеркнула, что Канада очень сильно зависит от США с точки зрения экономики. "Мы чрезвычайно интегрированы с точки зрения нашей собственной экономики. Мы поставляем много энергии в США, нефть и газ, удобрения, а также калий, уран для их ядерных объектов, гидроэлектроэнергию", - добавила она. Министр отметила, что не исключает введения пошлин Вашингтоном, несмотря на решение отложить их на месяц. Президент США Дональд Трамп ранее подписал указы о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Тарифы в размере 25% вводятся против всех товаров из Канады, кроме энергоресурсов - на них ставка составит 10%. Позднее премьер Канады Джастин Трюдо после разговора с Трампом заявил, что Вашингтон на 30 дней приостановит введение импортных пошлин на канадские товары.

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сша, канада, пошлины