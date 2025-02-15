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В Крыму предложили не копировать заграничные веяния в облике городов - 15.02.2025, ПРАЙМ
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В Крыму предложили не копировать заграничные веяния в облике городов
В Крыму предложили не копировать заграничные веяния в облике городов - 15.02.2025, ПРАЙМ
В Крыму предложили не копировать заграничные веяния в облике городов
Глава крымского парламента Владимир Константинов предложил исключить при создании обликов городов практику копирования заграничных веяний. | 15.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-15T07:59+0300
2025-02-15T08:01+0300
общество
экономика
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – ПРАЙМ. Глава крымского парламента Владимир Константинов предложил исключить при создании обликов городов практику копирования заграничных веяний. Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект о защите русского языка как государственного, снижение использования иностранных слов в публичном пространстве и обеспечение соблюдения норм современного литературного языка. "Все, что нам нужно, чтобы стать сильнее - это вернуться к своей идентичности, к своим истокам, именно там искать ответы на все вопросы, именно там искать вдохновение для развития страны, а не рыться в чужом поношенном культурном белье. Да и нет там ничего для нас полезного. Облик наших городов тоже следует приводить в соответствие с нашей идентичностью, а не копировать "заграницу", - сказал Константинов РИА Новости. По его словам, в Крыму уже идет последовательная работа по борьбе с англицизмами. Ранее рекламные вывески, содержащие иностранные слова и написанные на латинице, начали менять в поселке городского типа Красногвардейское в Крыму. Со временем подобную практику планируется распространить на весь Крым, а затем делиться опытом с другими субъектами России.
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общество , крым
Общество , Экономика, КРЫМ
07:59 15.02.2025 (обновлено: 08:01 15.02.2025)
 
В Крыму предложили не копировать заграничные веяния в облике городов

В Крыму предложили не копировать заграничные веяния при создании обликов городов

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкДостопримечательности Крыма
Достопримечательности Крыма - ПРАЙМ, 1920, 15.02.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – ПРАЙМ. Глава крымского парламента Владимир Константинов предложил исключить при создании обликов городов практику копирования заграничных веяний.
Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект о защите русского языка как государственного, снижение использования иностранных слов в публичном пространстве и обеспечение соблюдения норм современного литературного языка.
"Все, что нам нужно, чтобы стать сильнее - это вернуться к своей идентичности, к своим истокам, именно там искать ответы на все вопросы, именно там искать вдохновение для развития страны, а не рыться в чужом поношенном культурном белье. Да и нет там ничего для нас полезного. Облик наших городов тоже следует приводить в соответствие с нашей идентичностью, а не копировать "заграницу", - сказал Константинов РИА Новости.
По его словам, в Крыму уже идет последовательная работа по борьбе с англицизмами.
Ранее рекламные вывески, содержащие иностранные слова и написанные на латинице, начали менять в поселке городского типа Красногвардейское в Крыму. Со временем подобную практику планируется распространить на весь Крым, а затем делиться опытом с другими субъектами России.
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