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В Крыму предложили не копировать заграничные веяния в облике городов

В Крыму предложили не копировать заграничные веяния в облике городов - 15.02.2025, ПРАЙМ

В Крыму предложили не копировать заграничные веяния в облике городов

Глава крымского парламента Владимир Константинов предложил исключить при создании обликов городов практику копирования заграничных веяний. | 15.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-15T07:59+0300

2025-02-15T07:59+0300

2025-02-15T08:01+0300

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – ПРАЙМ. Глава крымского парламента Владимир Константинов предложил исключить при создании обликов городов практику копирования заграничных веяний. Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект о защите русского языка как государственного, снижение использования иностранных слов в публичном пространстве и обеспечение соблюдения норм современного литературного языка. "Все, что нам нужно, чтобы стать сильнее - это вернуться к своей идентичности, к своим истокам, именно там искать ответы на все вопросы, именно там искать вдохновение для развития страны, а не рыться в чужом поношенном культурном белье. Да и нет там ничего для нас полезного. Облик наших городов тоже следует приводить в соответствие с нашей идентичностью, а не копировать "заграницу", - сказал Константинов РИА Новости. По его словам, в Крыму уже идет последовательная работа по борьбе с англицизмами. Ранее рекламные вывески, содержащие иностранные слова и написанные на латинице, начали менять в поселке городского типа Красногвардейское в Крыму. Со временем подобную практику планируется распространить на весь Крым, а затем делиться опытом с другими субъектами России.

https://1prime.ru/20250212/reparatsii-854878545.html

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общество , крым