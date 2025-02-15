https://1prime.ru/20250215/makron-854963207.html

СМИ: Макрон созывает экстренный саммит лидеров ЕС в Париже в понедельник

СМИ: Макрон созывает экстренный саммит лидеров ЕС в Париже в понедельник - 15.02.2025, ПРАЙМ

СМИ: Макрон созывает экстренный саммит лидеров ЕС в Париже в понедельник

Президент Франции Эммануэль Макрон созывает европейских лидеров на экстренный саммит в Париже в понедельник, чтобы обсудить вызовы, которые бросил президент США | 15.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-15T22:26+0300

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2025-02-15T22:26+0300

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МОСКВА, 15 фев - ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон созывает европейских лидеров на экстренный саммит в Париже в понедельник, чтобы обсудить вызовы, которые бросил президент США Дональд Трамп, пишет издание Politico со ссылкой на министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского и источники. "Я очень рад, что президент Макрон вызвал наших лидеров в Париж", - приводит издание слова Сикорского на Мюнхенской конференции по безопасности. При этом министр сказал, что ожидает очень серьезного обсуждения вызовов, брошенных Трампом.По словам двух официальных лиц Евросоюза, "экстренная" встреча состоится в понедельник. Пока нет ясности, будут ли в этом мероприятии принимать участие все лидеры Евросоюза или только небольшая группа стран, и будут ли приглашены прочие главы стран, такие как бртанский премьер-министр Кир Стармер. Трамп 13 февраля заявил, что высокопоставленные представители РФ, Украины и США встретятся на Мюнхенской конференции по безопасности. Позже он сообщил, что эти три страны на уровне высокопоставленных чиновников проведут встречу в Саудовской Аравии на следующей неделе.

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ес, франция, эммануэль макрон, украина, сша, дональд трамп