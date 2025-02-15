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Россия планирует развивать сотрудничество с Маврикием, заявила посол РФ - 15.02.2025, ПРАЙМ
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Россия планирует развивать сотрудничество с Маврикием, заявила посол РФ
Россия планирует развивать сотрудничество с Маврикием, заявила посол РФ - 15.02.2025, ПРАЙМ
Россия планирует развивать сотрудничество с Маврикием, заявила посол РФ
Россия готова укреплять сотрудничество с Маврикием в сферах цифровых технологий, торговли и образования, сообщила агентству РИА Новости посол РФ на Маврикии... | 15.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-15T09:23+0300
2025-02-15T09:23+0300
политика
маврикий
россия
россотрудничество
технологии
образование
торговля
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МОСКВА, 15 фев - ПРАЙМ. Россия готова укреплять сотрудничество с Маврикием в сферах цифровых технологий, торговли и образования, сообщила агентству РИА Новости посол РФ на Маврикии Ирада Зейналова.Как отметила посол, сейчас Москва предлагает Маврикию цифровые продукты, и на данный момент в рамках национального развития Маврикия выдвинута идея о возможности верификации телефона как ID человека по аналогии с "Госуслугами"."Я разговариваю здесь с министрами, они спрашивают: "Правда, что существует система, когда ты находишься на одной части острова, а твоя медицинская карта на другой части острова может высветиться на компьютере, и такие системы будут работать в режиме онлайн?". Я говорю, да, и она у нас есть", - сказала Зейналова. Кроме того, посол подчеркнула, что все действия России несут исключительно дружественный характер и не являются попыткой сбора данных или шпионажа.Россия, в отличие от других, обучает людей и возвращает на родину, чтобы они занимались развитием своей страны, добавила Зейналова. Помимо этого, посол отметила, что хотя на данный момент уровень товарооборота России и Маврикия минимальный, в ближайшее время уровень может значительно вырасти.По словам Зейналовой, товарооборот между странами окончательно упал во время эпидемии COVID-19, когда Россия занималась закупкой рыбы и рома, а Маврикий - семенами льна и кориандра. Однако на данный момент министры Маврикия выражают желание работать над ростом товарооборота стран, а Россия, в свою очередь, готова поддержать эти стремления, заключила посол.Кроме того, на Маврикии планируется открытие школы, о которой уже давно просили соотечественники, сообщила Ирада Зейналова."У меня все время спрашивают, нельзя ли открыть русскую школу на Маврикий. Мне говорят, что им нужно, чтобы их учили русскому языку, персонал в отелях хотел бы говорить на русском. Мы пытаемся школу здесь организовать", - сказала Зейналова.Как отметила посол, мэрия одного из соседних городов предложила провести ремонт здания детского сада и в будущем выделить одну из аудиторий для школы.Русскоязычные жители Маврикия также хотят, чтобы их дети сохранили родной язык, и Россия, в свою очередь, готова помочь сертифицировать преподавателей русского языка, отметила Зейналова. На данный момент Россотрудничество планирует привезти в страну готовые классы в стиле библиотеки Родченко, заключила посол.
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маврикий, россия, россотрудничество, технологии, образование, торговля
Политика, МАВРИКИЙ, РОССИЯ, Россотрудничество, Технологии, образование, торговля
09:23 15.02.2025
 
Россия планирует развивать сотрудничество с Маврикием, заявила посол РФ

Зейналова: Россия будет укреплять сотрудничество с Маврикием во множестве сфер

© РИА Новости . Антон Денисов | Перейти в медиабанкГород Порт-Луи - столица островного государства Республики Маврикий
Город Порт-Луи - столица островного государства Республики Маврикий - ПРАЙМ, 1920, 15.02.2025
© РИА Новости . Антон Денисов
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МОСКВА, 15 фев - ПРАЙМ. Россия готова укреплять сотрудничество с Маврикием в сферах цифровых технологий, торговли и образования, сообщила агентству РИА Новости посол РФ на Маврикии Ирада Зейналова.
Как отметила посол, сейчас Москва предлагает Маврикию цифровые продукты, и на данный момент в рамках национального развития Маврикия выдвинута идея о возможности верификации телефона как ID человека по аналогии с "Госуслугами".
"Я разговариваю здесь с министрами, они спрашивают: "Правда, что существует система, когда ты находишься на одной части острова, а твоя медицинская карта на другой части острова может высветиться на компьютере, и такие системы будут работать в режиме онлайн?". Я говорю, да, и она у нас есть", - сказала Зейналова.
Кроме того, посол подчеркнула, что все действия России несут исключительно дружественный характер и не являются попыткой сбора данных или шпионажа.
Россия, в отличие от других, обучает людей и возвращает на родину, чтобы они занимались развитием своей страны, добавила Зейналова.
Помимо этого, посол отметила, что хотя на данный момент уровень товарооборота России и Маврикия минимальный, в ближайшее время уровень может значительно вырасти.
По словам Зейналовой, товарооборот между странами окончательно упал во время эпидемии COVID-19, когда Россия занималась закупкой рыбы и рома, а Маврикий - семенами льна и кориандра. Однако на данный момент министры Маврикия выражают желание работать над ростом товарооборота стран, а Россия, в свою очередь, готова поддержать эти стремления, заключила посол.
Кроме того, на Маврикии планируется открытие школы, о которой уже давно просили соотечественники, сообщила Ирада Зейналова.
"У меня все время спрашивают, нельзя ли открыть русскую школу на Маврикий. Мне говорят, что им нужно, чтобы их учили русскому языку, персонал в отелях хотел бы говорить на русском. Мы пытаемся школу здесь организовать", - сказала Зейналова.
Как отметила посол, мэрия одного из соседних городов предложила провести ремонт здания детского сада и в будущем выделить одну из аудиторий для школы.
Русскоязычные жители Маврикия также хотят, чтобы их дети сохранили родной язык, и Россия, в свою очередь, готова помочь сертифицировать преподавателей русского языка, отметила Зейналова. На данный момент Россотрудничество планирует привезти в страну готовые классы в стиле библиотеки Родченко, заключила посол.
Город Порт-Луи - столица островного государства Республики Маврикий - ПРАЙМ, 1920, 15.01.2025
Турпоток из России на Маврикий достиг рекордных показателей
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ПолитикаМАВРИКИЙРОССИЯРоссотрудничествоТехнологииобразованиеторговля
 
 
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