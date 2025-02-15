https://1prime.ru/20250215/mavrikiy-854955909.html

Россия планирует развивать сотрудничество с Маврикием, заявила посол РФ

Россия планирует развивать сотрудничество с Маврикием, заявила посол РФ - 15.02.2025, ПРАЙМ

Россия планирует развивать сотрудничество с Маврикием, заявила посол РФ

Россия готова укреплять сотрудничество с Маврикием в сферах цифровых технологий, торговли и образования, сообщила агентству РИА Новости посол РФ на Маврикии... | 15.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-15T09:23+0300

2025-02-15T09:23+0300

2025-02-15T09:23+0300

политика

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МОСКВА, 15 фев - ПРАЙМ. Россия готова укреплять сотрудничество с Маврикием в сферах цифровых технологий, торговли и образования, сообщила агентству РИА Новости посол РФ на Маврикии Ирада Зейналова.Как отметила посол, сейчас Москва предлагает Маврикию цифровые продукты, и на данный момент в рамках национального развития Маврикия выдвинута идея о возможности верификации телефона как ID человека по аналогии с "Госуслугами"."Я разговариваю здесь с министрами, они спрашивают: "Правда, что существует система, когда ты находишься на одной части острова, а твоя медицинская карта на другой части острова может высветиться на компьютере, и такие системы будут работать в режиме онлайн?". Я говорю, да, и она у нас есть", - сказала Зейналова. Кроме того, посол подчеркнула, что все действия России несут исключительно дружественный характер и не являются попыткой сбора данных или шпионажа.Россия, в отличие от других, обучает людей и возвращает на родину, чтобы они занимались развитием своей страны, добавила Зейналова. Помимо этого, посол отметила, что хотя на данный момент уровень товарооборота России и Маврикия минимальный, в ближайшее время уровень может значительно вырасти.По словам Зейналовой, товарооборот между странами окончательно упал во время эпидемии COVID-19, когда Россия занималась закупкой рыбы и рома, а Маврикий - семенами льна и кориандра. Однако на данный момент министры Маврикия выражают желание работать над ростом товарооборота стран, а Россия, в свою очередь, готова поддержать эти стремления, заключила посол.Кроме того, на Маврикии планируется открытие школы, о которой уже давно просили соотечественники, сообщила Ирада Зейналова."У меня все время спрашивают, нельзя ли открыть русскую школу на Маврикий. Мне говорят, что им нужно, чтобы их учили русскому языку, персонал в отелях хотел бы говорить на русском. Мы пытаемся школу здесь организовать", - сказала Зейналова.Как отметила посол, мэрия одного из соседних городов предложила провести ремонт здания детского сада и в будущем выделить одну из аудиторий для школы.Русскоязычные жители Маврикия также хотят, чтобы их дети сохранили родной язык, и Россия, в свою очередь, готова помочь сертифицировать преподавателей русского языка, отметила Зейналова. На данный момент Россотрудничество планирует привезти в страну готовые классы в стиле библиотеки Родченко, заключила посол.

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маврикий, россия, россотрудничество, технологии, образование, торговля