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Лавров и Рубио договорились о регулярных контактах
Лавров и Рубио договорились о регулярных контактах - 15.02.2025, ПРАЙМ
Лавров и Рубио договорились о регулярных контактах
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и государственный секретарь США Марко Рубио договорились о регулярных контактах, в том числе для подготовки встречи | 15.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-15T22:32+0300
2025-02-15T22:32+0300
2025-02-15T22:32+0300
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МОСКВА, 15 фев - ПРАЙМ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и государственный секретарь США Марко Рубио договорились о регулярных контактах, в том числе для подготовки встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, сообщает российский МИД. "Пятнадцатого февраля по инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с государственным секретарем США Марко Рубио", - говорится в сообщении. "В развитие телефонного разговора президентов России и США 12 февраля главы внешнеполитических ведомств условились о поддержании канала коммуникации для решения накопившихся проблем в российско-американских отношениях в интересах снятия унаследованных от прежней администрации односторонних барьеров на пути взаимовыгодного торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества", - говорится в релизе.Кроме того, в ходе разговора был обозначен обоюдный настрой на взаимодействие по актуальной международной тематике, в том числе урегулированию вокруг Украины, ситуации вокруг Палестины и в целом на Ближнем Востоке и на других региональных направлениях.Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что "состоялся обмен мнениями о путях скорейшего прекращения начатой администрацией Барака Обамы в 2016 году линии на максимальное ужесточение условий функционирования российских дипломатических миссий в США, что, разумеется, повлекло за собой ответные меры". "Условлено в самое ближайшее время организовать встречу экспертов для согласования конкретных шагов по взаимному снятию препон для работы загранпредставительств России и США", - сообщает министерство Лавров и Рубио подтвердили готовность совместно работать над восстановлением взаимоуважительного межгосударственного диалога в русле заданной президентами тональности, говорится в сообщении."Договорились о регулярных контактах, в том числе для подготовки российско-американской встречи на высшем уровне", - подчеркивает ведомство.
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россия, сша, сергей лавров, марк рубио
РОССИЯ, США, Сергей Лавров, Марк Рубио
Лавров и Рубио договорились о регулярных контактах
Лавров и Рубио по итогам телефонного разговора договорились о регулярных контактах
МОСКВА, 15 фев - ПРАЙМ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и государственный секретарь США Марко Рубио договорились о регулярных контактах, в том числе для подготовки встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, сообщает российский МИД.
"Пятнадцатого февраля по инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с государственным секретарем США Марко Рубио", - говорится в сообщении.
"В развитие телефонного разговора президентов России и США 12 февраля главы внешнеполитических ведомств условились о поддержании канала коммуникации для решения накопившихся проблем в российско-американских отношениях в интересах снятия унаследованных от прежней администрации односторонних барьеров на пути взаимовыгодного торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества", - говорится в релизе.
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Кроме того, в ходе разговора был обозначен обоюдный настрой на взаимодействие по актуальной международной тематике, в том числе урегулированию вокруг Украины, ситуации вокруг Палестины и в целом на Ближнем Востоке и на других региональных направлениях.
Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что "состоялся обмен мнениями о путях скорейшего прекращения начатой администрацией Барака Обамы в 2016 году линии на максимальное ужесточение условий функционирования российских дипломатических миссий в США, что, разумеется, повлекло за собой ответные меры".
"Условлено в самое ближайшее время организовать встречу экспертов для согласования конкретных шагов по взаимному снятию препон для работы загранпредставительств России и США", - сообщает министерство
Лавров и Рубио подтвердили готовность совместно работать над восстановлением взаимоуважительного межгосударственного диалога в русле заданной президентами тональности, говорится в сообщении.
"Договорились о регулярных контактах, в том числе для подготовки российско-американской встречи на высшем уровне", - подчеркивает ведомство.