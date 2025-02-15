https://1prime.ru/20250215/mid-854963464.html

Лавров и Рубио договорились о регулярных контактах

Лавров и Рубио договорились о регулярных контактах - 15.02.2025, ПРАЙМ

Лавров и Рубио договорились о регулярных контактах

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и государственный секретарь США Марко Рубио договорились о регулярных контактах, в том числе для подготовки встречи | 15.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-15T22:32+0300

2025-02-15T22:32+0300

2025-02-15T22:32+0300

россия

сша

сергей лавров

марк рубио

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МОСКВА, 15 фев - ПРАЙМ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и государственный секретарь США Марко Рубио договорились о регулярных контактах, в том числе для подготовки встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, сообщает российский МИД. "Пятнадцатого февраля по инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с государственным секретарем США Марко Рубио", - говорится в сообщении. "В развитие телефонного разговора президентов России и США 12 февраля главы внешнеполитических ведомств условились о поддержании канала коммуникации для решения накопившихся проблем в российско-американских отношениях в интересах снятия унаследованных от прежней администрации односторонних барьеров на пути взаимовыгодного торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества", - говорится в релизе.Кроме того, в ходе разговора был обозначен обоюдный настрой на взаимодействие по актуальной международной тематике, в том числе урегулированию вокруг Украины, ситуации вокруг Палестины и в целом на Ближнем Востоке и на других региональных направлениях.Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что "состоялся обмен мнениями о путях скорейшего прекращения начатой администрацией Барака Обамы в 2016 году линии на максимальное ужесточение условий функционирования российских дипломатических миссий в США, что, разумеется, повлекло за собой ответные меры". "Условлено в самое ближайшее время организовать встречу экспертов для согласования конкретных шагов по взаимному снятию препон для работы загранпредставительств России и США", - сообщает министерство Лавров и Рубио подтвердили готовность совместно работать над восстановлением взаимоуважительного межгосударственного диалога в русле заданной президентами тональности, говорится в сообщении."Договорились о регулярных контактах, в том числе для подготовки российско-американской встречи на высшем уровне", - подчеркивает ведомство.

https://1prime.ru/20250215/kellog-854962568.html

сша

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россия, сша, сергей лавров, марк рубио