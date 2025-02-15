https://1prime.ru/20250215/minzdrav-854964081.html

Минздрав хочет изменить порядок проведения освидетельствования на опьянение

Минздрав хочет изменить порядок проведения освидетельствования на опьянение - 15.02.2025, ПРАЙМ

Минздрав хочет изменить порядок проведения освидетельствования на опьянение

Министерство здравоохранения России разработало проект приказа об актуализации порядка проведения медосвидетельствования на состояние опьянения, сообщила... | 15.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-15T23:44+0300

2025-02-15T23:44+0300

2025-02-15T23:44+0300

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МОСКВА, 15 фев - ПРАЙМ. Министерство здравоохранения России разработало проект приказа об актуализации порядка проведения медосвидетельствования на состояние опьянения, сообщила пресс-служба ведомства. "Министерством здравоохранения Российской Федерации разработан проект актуализированного порядка проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического)", - отмечается в сообщении. Проектом уточненяются особенности проведения медосвидетельствования на состояние опьянения и вынесения заключения по его результатам при оказании медпомощи в экстренной форме, например, лицам, которые пострадали в ДТП. Изменен перечень основных групп наркотических средств, психотропных веществ, на которые проводятся химико-токсикологические исследования с учетом изменения структуры наркопотребления в России, добавили в пресс-службе. Также уточнены вопросы получения информированного добровольного согласия на проведение медосвидетельствования и основания вынесения заключения об отказе от медицинского освидетельствования, пояснили в ведомстве.

https://1prime.ru/20250214/minzdrav-854946961.html

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