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Минздрав хочет изменить порядок проведения освидетельствования на опьянение - 15.02.2025, ПРАЙМ
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Минздрав хочет изменить порядок проведения освидетельствования на опьянение
Минздрав хочет изменить порядок проведения освидетельствования на опьянение - 15.02.2025, ПРАЙМ
Минздрав хочет изменить порядок проведения освидетельствования на опьянение
Министерство здравоохранения России разработало проект приказа об актуализации порядка проведения медосвидетельствования на состояние опьянения, сообщила... | 15.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-15T23:44+0300
2025-02-15T23:44+0300
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МОСКВА, 15 фев - ПРАЙМ. Министерство здравоохранения России разработало проект приказа об актуализации порядка проведения медосвидетельствования на состояние опьянения, сообщила пресс-служба ведомства. "Министерством здравоохранения Российской Федерации разработан проект актуализированного порядка проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического)", - отмечается в сообщении. Проектом уточненяются особенности проведения медосвидетельствования на состояние опьянения и вынесения заключения по его результатам при оказании медпомощи в экстренной форме, например, лицам, которые пострадали в ДТП. Изменен перечень основных групп наркотических средств, психотропных веществ, на которые проводятся химико-токсикологические исследования с учетом изменения структуры наркопотребления в России, добавили в пресс-службе. Также уточнены вопросы получения информированного добровольного согласия на проведение медосвидетельствования и основания вынесения заключения об отказе от медицинского освидетельствования, пояснили в ведомстве.
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Минздрав РФ
23:44 15.02.2025
 
Минздрав хочет изменить порядок проведения освидетельствования на опьянение

Минздрав планирует изменить порядок проведения медосвидетельствования на опьянение

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЗдание Минздрава РФ
Здание Минздрава РФ - ПРАЙМ, 1920, 15.02.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 15 фев - ПРАЙМ. Министерство здравоохранения России разработало проект приказа об актуализации порядка проведения медосвидетельствования на состояние опьянения, сообщила пресс-служба ведомства.
"Министерством здравоохранения Российской Федерации разработан проект актуализированного порядка проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического)", - отмечается в сообщении.
Проектом уточненяются особенности проведения медосвидетельствования на состояние опьянения и вынесения заключения по его результатам при оказании медпомощи в экстренной форме, например, лицам, которые пострадали в ДТП.
Портал Госуслуг - ПРАЙМ, 1920, 14.02.2025
Минздрав планирует изменить правила прикрепления к поликлинике
14 февраля, 18:13
Изменен перечень основных групп наркотических средств, психотропных веществ, на которые проводятся химико-токсикологические исследования с учетом изменения структуры наркопотребления в России, добавили в пресс-службе.
Также уточнены вопросы получения информированного добровольного согласия на проведение медосвидетельствования и основания вынесения заключения об отказе от медицинского освидетельствования, пояснили в ведомстве.
 
Минздрав РФ
 
 
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