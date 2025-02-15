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Юрист предупредил о новой схеме мошенничества со СНИЛС - 15.02.2025, ПРАЙМ
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Юрист предупредил о новой схеме мошенничества со СНИЛС
Юрист предупредил о новой схеме мошенничества со СНИЛС - 15.02.2025, ПРАЙМ
Юрист предупредил о новой схеме мошенничества со СНИЛС
МОСКВА, 15 фев - ПРАЙМ. Мошенники создали схему, благодаря которой они могут оформить кредиты в банках, используя СНИЛС россиян. Об опасности предупредил декан... | 15.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-15T11:28+0300
2025-02-15T11:28+0300
мошенничество
россия
москва
мвд
финансы
банки
снилс
мошенники
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МОСКВА, 15 фев - ПРАЙМ. Мошенники создали схему, благодаря которой они могут оформить кредиты в банках, используя СНИЛС россиян. Об опасности предупредил декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов в беседе с "Лентой.ру".Как отметил Виноградов, СНИЛС является ключевым элементом финансовой и социальной идентичности у россиянина, и этот документ содержит важные персональные данные, которыми и могут воспользоваться мошенники."Если у злоумышленника окажутся эти и другие персональные данные человека, например, копия паспорта, он может попытаться оформить на его имя кредит в банке", — указал Виноградов.Кроме того, юрист отметил и другую опасность: с помощью СНИЛС мошенники также могут получить доступ к аккаунту "Госуслуг", а затем изменить номера карт и счетов и получить налоговые вычеты и социальные выплаты.Также злоумышленники могут использовать СНИЛС жертвы для регистрации электронных кошельков и аккаунтов в финансовых учреждениях, предупредил Виноградов.Ранее управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД в Telegram-канале сообщило о новой многоэтапной мошеннической схеме, в которой злоумышленники представляются сотрудниками поликлиники и техподдержки "Госуслуг".
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россия, москва, мвд, финансы, банки, снилс, мошенники
Мошенничество, РОССИЯ, МОСКВА, МВД, Финансы, Банки, СНИЛС, мошенники
11:28 15.02.2025
 
Юрист предупредил о новой схеме мошенничества со СНИЛС

Юрист Виноградов: мошенники используют СНИЛС россиян для оформления кредитов

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкСНИЛС
СНИЛС - ПРАЙМ, 1920, 15.02.2025
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 15 фев - ПРАЙМ. Мошенники создали схему, благодаря которой они могут оформить кредиты в банках, используя СНИЛС россиян. Об опасности предупредил декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов в беседе с "Лентой.ру".
Как отметил Виноградов, СНИЛС является ключевым элементом финансовой и социальной идентичности у россиянина, и этот документ содержит важные персональные данные, которыми и могут воспользоваться мошенники.
"Если у злоумышленника окажутся эти и другие персональные данные человека, например, копия паспорта, он может попытаться оформить на его имя кредит в банке", — указал Виноградов.
Кроме того, юрист отметил и другую опасность: с помощью СНИЛС мошенники также могут получить доступ к аккаунту "Госуслуг", а затем изменить номера карт и счетов и получить налоговые вычеты и социальные выплаты.
Также злоумышленники могут использовать СНИЛС жертвы для регистрации электронных кошельков и аккаунтов в финансовых учреждениях, предупредил Виноградов.
Ранее управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД в Telegram-канале сообщило о новой многоэтапной мошеннической схеме, в которой злоумышленники представляются сотрудниками поликлиники и техподдержки "Госуслуг".
Сотрудник полиции - ПРАЙМ, 1920, 11.02.2025
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МошенничествоРОССИЯМОСКВАМВДФинансыБанкиСНИЛСмошенники
 
 
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