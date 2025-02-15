https://1prime.ru/20250215/moshenniki-854957234.html
Юрист предупредил о новой схеме мошенничества со СНИЛС
Юрист предупредил о новой схеме мошенничества со СНИЛС - 15.02.2025, ПРАЙМ
Юрист предупредил о новой схеме мошенничества со СНИЛС
МОСКВА, 15 фев - ПРАЙМ. Мошенники создали схему, благодаря которой они могут оформить кредиты в банках, используя СНИЛС россиян. Об опасности предупредил декан... | 15.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-15T11:28+0300
2025-02-15T11:28+0300
2025-02-15T11:28+0300
мошенничество
россия
москва
мвд
финансы
банки
снилс
мошенники
https://cdnn.1prime.ru/img/83333/57/833335777_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_6fc794d93037464e0f0e1e3e796759f2.jpg
МОСКВА, 15 фев - ПРАЙМ. Мошенники создали схему, благодаря которой они могут оформить кредиты в банках, используя СНИЛС россиян. Об опасности предупредил декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов в беседе с "Лентой.ру".Как отметил Виноградов, СНИЛС является ключевым элементом финансовой и социальной идентичности у россиянина, и этот документ содержит важные персональные данные, которыми и могут воспользоваться мошенники."Если у злоумышленника окажутся эти и другие персональные данные человека, например, копия паспорта, он может попытаться оформить на его имя кредит в банке", — указал Виноградов.Кроме того, юрист отметил и другую опасность: с помощью СНИЛС мошенники также могут получить доступ к аккаунту "Госуслуг", а затем изменить номера карт и счетов и получить налоговые вычеты и социальные выплаты.Также злоумышленники могут использовать СНИЛС жертвы для регистрации электронных кошельков и аккаунтов в финансовых учреждениях, предупредил Виноградов.Ранее управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД в Telegram-канале сообщило о новой многоэтапной мошеннической схеме, в которой злоумышленники представляются сотрудниками поликлиники и техподдержки "Госуслуг".
https://1prime.ru/20250211/moshenniki-854833820.html
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83333/57/833335777_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_99fd64f6e69ad821216783346729da16.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, мвд, финансы, банки, снилс, мошенники
Мошенничество, РОССИЯ, МОСКВА, МВД, Финансы, Банки, СНИЛС, мошенники
Юрист предупредил о новой схеме мошенничества со СНИЛС
Юрист Виноградов: мошенники используют СНИЛС россиян для оформления кредитов
МОСКВА, 15 фев - ПРАЙМ. Мошенники создали схему, благодаря которой они могут оформить кредиты в банках, используя СНИЛС россиян. Об опасности предупредил декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов в беседе с "Лентой.ру
".
Как отметил Виноградов, СНИЛС является ключевым элементом финансовой и социальной идентичности у россиянина, и этот документ содержит важные персональные данные, которыми и могут воспользоваться мошенники.
"Если у злоумышленника окажутся эти и другие персональные данные человека, например, копия паспорта, он может попытаться оформить на его имя кредит в банке", — указал Виноградов.
Кроме того, юрист отметил и другую опасность: с помощью СНИЛС мошенники также могут получить доступ к аккаунту "Госуслуг", а затем изменить номера карт и счетов и получить налоговые вычеты и социальные выплаты.
Также злоумышленники могут использовать СНИЛС жертвы для регистрации электронных кошельков и аккаунтов в финансовых учреждениях, предупредил Виноградов.
Ранее управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД в Telegram-канале сообщило о новой многоэтапной мошеннической схеме, в которой злоумышленники представляются сотрудниками поликлиники и техподдержки "Госуслуг".
Мошенники похитили свыше 421 миллиона рублей у жительницы Самары