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Юрист предупредил о новой схеме мошенничества со СНИЛС

Юрист предупредил о новой схеме мошенничества со СНИЛС - 15.02.2025, ПРАЙМ

Юрист предупредил о новой схеме мошенничества со СНИЛС

МОСКВА, 15 фев - ПРАЙМ. Мошенники создали схему, благодаря которой они могут оформить кредиты в банках, используя СНИЛС россиян. Об опасности предупредил декан... | 15.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-15T11:28+0300

2025-02-15T11:28+0300

2025-02-15T11:28+0300

мошенничество

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МОСКВА, 15 фев - ПРАЙМ. Мошенники создали схему, благодаря которой они могут оформить кредиты в банках, используя СНИЛС россиян. Об опасности предупредил декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов в беседе с "Лентой.ру".Как отметил Виноградов, СНИЛС является ключевым элементом финансовой и социальной идентичности у россиянина, и этот документ содержит важные персональные данные, которыми и могут воспользоваться мошенники."Если у злоумышленника окажутся эти и другие персональные данные человека, например, копия паспорта, он может попытаться оформить на его имя кредит в банке", — указал Виноградов.Кроме того, юрист отметил и другую опасность: с помощью СНИЛС мошенники также могут получить доступ к аккаунту "Госуслуг", а затем изменить номера карт и счетов и получить налоговые вычеты и социальные выплаты.Также злоумышленники могут использовать СНИЛС жертвы для регистрации электронных кошельков и аккаунтов в финансовых учреждениях, предупредил Виноградов.Ранее управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД в Telegram-канале сообщило о новой многоэтапной мошеннической схеме, в которой злоумышленники представляются сотрудниками поликлиники и техподдержки "Госуслуг".

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россия, москва, мвд, финансы, банки, снилс, мошенники