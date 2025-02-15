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Москалькова выступила за ограничение ареста женщин, воспитывающих детей
Москалькова выступила за ограничение ареста женщин, воспитывающих детей - 15.02.2025, ПРАЙМ
Москалькова выступила за ограничение ареста женщин, воспитывающих детей
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова выступает за ограничение ареста женщин, воспитывающих детей, а также тяжело больных людей, сообщили... | 15.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-15T05:31+0300
2025-02-15T05:31+0300
2025-02-15T05:31+0300
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МОСКВА, 15 фев - ПРАЙМ. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова выступает за ограничение ареста женщин, воспитывающих детей, а также тяжело больных людей, сообщили РИА Новости в пресс-службе федерального омбудсмена.
"Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова выступила за гуманизацию уголовного судопроизводства в отношении женщин с детьми и людей с тяжелыми заболеваниями… Москалькова предлагает ограничить арест матерей", - сообщили агентству в пресс-службе уполномоченного.
По мнению Москальковой, вопрос применения меры пресечения в виде заключения под стражу требует особого внимания.
"На особом контроле находятся жалобы на избыточное применение данной меры пресечения, особенно в отношении женщин с детьми при рассмотрении экономических или ненасильственных преступлений", - сказала омбудсмен, слова которой передает ее пресс-служба.
В сообщении также отмечается, что Москалькова поддерживает законопроект Верховного суда РФ, направленный на ограничение применения заключения под стражу для женщин, воспитывающих детей, а также для лиц с тяжелыми заболеваниями.
"Этот шаг позволит сделать процесс более справедливым и гуманным", - подчеркнула она.
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общество , бизнес, рф, москва, татьяна москалькова, верховный суд
Общество , Бизнес, Экономика, РФ, МОСКВА, Татьяна Москалькова, Верховный суд
Москалькова выступила за ограничение ареста женщин, воспитывающих детей
Москалькова выступила за ограничение ареста женщин, воспитывающих детей и тяжело больных
МОСКВА, 15 фев - ПРАЙМ. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова выступает за ограничение ареста женщин, воспитывающих детей, а также тяжело больных людей, сообщили РИА Новости в пресс-службе федерального омбудсмена.
"Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова выступила за гуманизацию уголовного судопроизводства в отношении женщин с детьми и людей с тяжелыми заболеваниями… Москалькова предлагает ограничить арест матерей", - сообщили агентству в пресс-службе уполномоченного.
По мнению Москальковой, вопрос применения меры пресечения в виде заключения под стражу требует особого внимания.
"На особом контроле находятся жалобы на избыточное применение данной меры пресечения, особенно в отношении женщин с детьми при рассмотрении экономических или ненасильственных преступлений", - сказала омбудсмен, слова которой передает ее пресс-служба.
В сообщении также отмечается, что Москалькова поддерживает законопроект Верховного суда РФ, направленный на ограничение применения заключения под стражу для женщин, воспитывающих детей, а также для лиц с тяжелыми заболеваниями.
"Этот шаг позволит сделать процесс более справедливым и гуманным", - подчеркнула она.