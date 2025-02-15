https://1prime.ru/20250215/moskalkova-854953353.html

Москалькова выступила за ограничение ареста женщин, воспитывающих детей

Москалькова выступила за ограничение ареста женщин, воспитывающих детей - 15.02.2025, ПРАЙМ

Москалькова выступила за ограничение ареста женщин, воспитывающих детей

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова выступает за ограничение ареста женщин, воспитывающих детей, а также тяжело больных людей, сообщили... | 15.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-15T05:31+0300

2025-02-15T05:31+0300

2025-02-15T05:31+0300

общество

бизнес

экономика

рф

москва

татьяна москалькова

верховный суд

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/854953353.jpg?1739586661

МОСКВА, 15 фев - ПРАЙМ. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова выступает за ограничение ареста женщин, воспитывающих детей, а также тяжело больных людей, сообщили РИА Новости в пресс-службе федерального омбудсмена. "Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова выступила за гуманизацию уголовного судопроизводства в отношении женщин с детьми и людей с тяжелыми заболеваниями… Москалькова предлагает ограничить арест матерей", - сообщили агентству в пресс-службе уполномоченного. По мнению Москальковой, вопрос применения меры пресечения в виде заключения под стражу требует особого внимания. "На особом контроле находятся жалобы на избыточное применение данной меры пресечения, особенно в отношении женщин с детьми при рассмотрении экономических или ненасильственных преступлений", - сказала омбудсмен, слова которой передает ее пресс-служба. В сообщении также отмечается, что Москалькова поддерживает законопроект Верховного суда РФ, направленный на ограничение применения заключения под стражу для женщин, воспитывающих детей, а также для лиц с тяжелыми заболеваниями. "Этот шаг позволит сделать процесс более справедливым и гуманным", - подчеркнула она.

рф

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , бизнес, рф, москва, татьяна москалькова, верховный суд