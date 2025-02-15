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В МТС рассказали, как сохранить заряд батареи на смартфоне
В МТС рассказали, как сохранить заряд батареи на смартфоне - 15.02.2025, ПРАЙМ
В МТС рассказали, как сохранить заряд батареи на смартфоне
Включение режима "не беспокоить" и темной темы, уменьшение движения в интерфейсе и ряд других приёмов помогут сохранить заряд батареи на смартфоне, рассказала... | 15.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-15T07:47+0300
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МОСКВА, 15 фев - ПРАЙМ. Включение режима "не беспокоить" и темной темы, уменьшение движения в интерфейсе и ряд других приёмов помогут сохранить заряд батареи на смартфоне, рассказала РИА Новости руководитель отдела телефонии розничной сети МТС Наталья Голицына. "Для того чтобы продлить время работы устройства, активируйте режим "Не беспокоить", который отключит все входящие уведомления. Также стоит уменьшить движение в интерфейсе через универсальный доступ, отключив анимацию - это снизит нагрузку на устройство. Включение темной темы на AMOLED-экранах помогает существенно экономить заряд, такие экраны практически не расходуют энергию на пиксели, отображающие черный цвет", - сообщила она. Кроме того, стоит изменить время работы экрана до автоматического выключения. Отключение геометок на фотографиях и видео, а также индикаторов геолокации в приложениях дополнительно снизит нагрузку на процессор и батарею. "Выключите голосовые помощники в настройках, если не пользуетесь ими, чтобы сократить потребление батареи", - добавила она. Она также порекомендовала отключить ненужные беспроводные соединения, такие как Bluetooth, Wi-Fi и передачу мобильных данных, которые продолжают искать сигналы, тратя батарею в фоновом режиме.
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технологии, москва, мтс
В МТС рассказали, как сохранить заряд батареи на смартфоне
В МТС рассказали, как сохранить заряд батареи на смартфоне
МОСКВА, 15 фев - ПРАЙМ. Включение режима "не беспокоить" и темной темы, уменьшение движения в интерфейсе и ряд других приёмов помогут сохранить заряд батареи на смартфоне, рассказала РИА Новости руководитель отдела телефонии розничной сети МТС Наталья Голицына.
"Для того чтобы продлить время работы устройства, активируйте режим "Не беспокоить", который отключит все входящие уведомления. Также стоит уменьшить движение в интерфейсе через универсальный доступ, отключив анимацию - это снизит нагрузку на устройство. Включение темной темы на AMOLED-экранах помогает существенно экономить заряд, такие экраны практически не расходуют энергию на пиксели, отображающие черный цвет", - сообщила она.
Кроме того, стоит изменить время работы экрана до автоматического выключения.
Отключение геометок на фотографиях и видео, а также индикаторов геолокации в приложениях дополнительно снизит нагрузку на процессор и батарею.
"Выключите голосовые помощники в настройках, если не пользуетесь ими, чтобы сократить потребление батареи", - добавила она.
Она также порекомендовала отключить ненужные беспроводные соединения, такие как Bluetooth, Wi-Fi и передачу мобильных данных, которые продолжают искать сигналы, тратя батарею в фоновом режиме.
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