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МВД предупредило о новых схемах мошенников - 15.02.2025, ПРАЙМ
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МВД предупредило о новых схемах мошенников
МВД предупредило о новых схемах мошенников - 15.02.2025, ПРАЙМ
МВД предупредило о новых схемах мошенников
Мошенники в новой многоэтапной схеме представляются сотрудниками поликлиники, техподдержки "Госуслуг" и Росфинмониторинга, предупредило управление по... | 15.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-15T00:02+0300
2025-02-15T00:02+0300
общество
москва
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росфинмониторинг
мвд
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МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Мошенники в новой многоэтапной схеме представляются сотрудниками поликлиники, техподдержки "Госуслуг" и Росфинмониторинга, предупредило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Мошенники изощряются всё больше. Для создания необходимого психологического эффекта в сложной, многоэтапной схеме фигурируют фэйковые специалисты из поликлиники, техподдержки "Госуслуг" и Росфинмониторинга", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. Мошенники связываются с жертвой, представляясь сотрудниками поликлиники. Под предлогом записи на прием или диспансеризацию выманивают код из СМС для входа в личный кабинет. Получив доступ, отправляют заявки на кредиты в банки или МФО. Приходят оповещения, жертва понимает, что ее аккаунт взломан, в этот момент жертве направляют номер "службы поддержки Госуслуг" — на самом деле это контакт мошенников. Фальшивая техподдержка подтверждает взлом и заявляет, что теперь необходимо обратиться в Росфинмониторинг, чтобы "спасти деньги". По словам правоохранителей, мошенники, продолжая психологическую обработку, заявляют, что "для пресечения отмывания денег через ваши счета и защиты от злоумышленников необходимо заявление". "Мы же госструктура, без заявления не сможем вам помочь", - отмечается в сообщении. После чего злоумышленники направляют образец в формате word. Под предлогом "приобщения к заявлению" они просят сфотографировать банковскую карту с двух сторон и отправить им, пояснили в ведомстве.
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общество , москва, рф, росфинмониторинг, мвд
Общество , МОСКВА, РФ, Росфинмониторинг, МВД
00:02 15.02.2025
 
МВД предупредило о новых схемах мошенников

МВД: мошенники в новой многоэтапной схеме представляются сотрудниками поликлиники

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МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Мошенники в новой многоэтапной схеме представляются сотрудниками поликлиники, техподдержки "Госуслуг" и Росфинмониторинга, предупредило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"Мошенники изощряются всё больше. Для создания необходимого психологического эффекта в сложной, многоэтапной схеме фигурируют фэйковые специалисты из поликлиники, техподдержки "Госуслуг" и Росфинмониторинга", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Мошенники связываются с жертвой, представляясь сотрудниками поликлиники. Под предлогом записи на прием или диспансеризацию выманивают код из СМС для входа в личный кабинет. Получив доступ, отправляют заявки на кредиты в банки или МФО.
Приходят оповещения, жертва понимает, что ее аккаунт взломан, в этот момент жертве направляют номер "службы поддержки Госуслуг" — на самом деле это контакт мошенников. Фальшивая техподдержка подтверждает взлом и заявляет, что теперь необходимо обратиться в Росфинмониторинг, чтобы "спасти деньги".
По словам правоохранителей, мошенники, продолжая психологическую обработку, заявляют, что "для пресечения отмывания денег через ваши счета и защиты от злоумышленников необходимо заявление". "Мы же госструктура, без заявления не сможем вам помочь", - отмечается в сообщении.
После чего злоумышленники направляют образец в формате word. Под предлогом "приобщения к заявлению" они просят сфотографировать банковскую карту с двух сторон и отправить им, пояснили в ведомстве.
 
ОбществоМОСКВАРФРосфинмониторингМВД
 
 
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