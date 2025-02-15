https://1prime.ru/20250215/mvd-854951723.html

МВД предупредило о новых схемах мошенников

МВД предупредило о новых схемах мошенников - 15.02.2025, ПРАЙМ

МВД предупредило о новых схемах мошенников

Мошенники в новой многоэтапной схеме представляются сотрудниками поликлиники, техподдержки "Госуслуг" и Росфинмониторинга, предупредило управление по... | 15.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-15T00:02+0300

2025-02-15T00:02+0300

2025-02-15T00:02+0300

общество

москва

рф

росфинмониторинг

мвд

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/854951723.jpg?1739566950

МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Мошенники в новой многоэтапной схеме представляются сотрудниками поликлиники, техподдержки "Госуслуг" и Росфинмониторинга, предупредило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Мошенники изощряются всё больше. Для создания необходимого психологического эффекта в сложной, многоэтапной схеме фигурируют фэйковые специалисты из поликлиники, техподдержки "Госуслуг" и Росфинмониторинга", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. Мошенники связываются с жертвой, представляясь сотрудниками поликлиники. Под предлогом записи на прием или диспансеризацию выманивают код из СМС для входа в личный кабинет. Получив доступ, отправляют заявки на кредиты в банки или МФО. Приходят оповещения, жертва понимает, что ее аккаунт взломан, в этот момент жертве направляют номер "службы поддержки Госуслуг" — на самом деле это контакт мошенников. Фальшивая техподдержка подтверждает взлом и заявляет, что теперь необходимо обратиться в Росфинмониторинг, чтобы "спасти деньги". По словам правоохранителей, мошенники, продолжая психологическую обработку, заявляют, что "для пресечения отмывания денег через ваши счета и защиты от злоумышленников необходимо заявление". "Мы же госструктура, без заявления не сможем вам помочь", - отмечается в сообщении. После чего злоумышленники направляют образец в формате word. Под предлогом "приобщения к заявлению" они просят сфотографировать банковскую карту с двух сторон и отправить им, пояснили в ведомстве.

москва

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , москва, рф, росфинмониторинг, мвд