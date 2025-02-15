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СГБ и МВД в Ташкенте пресекли деятельность подпольной нарколаборатории

СГБ и МВД в Ташкенте пресекли деятельность подпольной нарколаборатории - 15.02.2025, ПРАЙМ

СГБ и МВД в Ташкенте пресекли деятельность подпольной нарколаборатории

Сотрудники Службы госбезопасности (СГБ) и МВД Узбекистана раскрыли в Ташкенте подпольную нарколабораторию, изъято 23 килограмма психотропных веществ, сообщает... | 15.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-15T10:49+0300

2025-02-15T10:49+0300

2025-02-15T10:49+0300

происшествия

узбекистан

ташкент

мвд

наркотики

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ТАШКЕНТ, 15 фев - ПРАЙМ. Сотрудники Службы госбезопасности (СГБ) и МВД Узбекистана раскрыли в Ташкенте подпольную нарколабораторию, изъято 23 килограмма психотропных веществ, сообщает пресс-центр СГБ. "В результате специальной операции, проведенной сотрудниками СГБ и МВД в Юнусабадском районе Ташкента пресечена деятельность подпольной лаборатории по производству синтетических наркотиков, задержан ее организатор", - говорится в сообщении спецслужбы для СМИ. По данным спецслужбы, в лаборатории, организованной на съемной квартире, было обнаружено 23 килограмма психотропных веществ: прегабалин, тропикапид и трилон, а также соляная кислота и 1,7 тысячи единиц лабораторного оборудования для изготовления синтетических наркотиков. "По данным фактам возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям УК, ведется следствие", - добавили в УВД. Максимальный срок наказания по указанным статьям предусматривает 20 лет лишения свободы. Ранее пресс-служба УВД сообщала, что 1 февраля сотрудники МВД и СГБ Узбекистана выявили в Ташкенте подпольную нарколабораторию, задержаны четверо подозреваемых, изъяты синтетические наркотики на сумму около 10 миллиардов сумов (порядка 770 тысяч долларов). В Узбекистане с 1 декабря 2019 года лекарственные препараты, используемые как "аптечные наркотики", включены в список сильнодействующих веществ, они продаются по одноразовому рецепту врача и только в аптеках, имеющих специальную лицензию.

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узбекистан, ташкент, мвд, наркотики