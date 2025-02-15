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Орбан заявил, что Россия и Венгрия смогли выстроить разумное сотрудничество - 15.02.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Орбан заявил, что Россия и Венгрия смогли выстроить разумное сотрудничество
Орбан заявил, что Россия и Венгрия смогли выстроить разумное сотрудничество - 15.02.2025, ПРАЙМ
Орбан заявил, что Россия и Венгрия смогли выстроить разумное сотрудничество
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что президент России Владимир Путин всегда держал слово, поэтому РФ и Венгрия смогли выстроить разумное... | 15.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-15T01:02+0300
2025-02-15T01:02+0300
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экономика
мировая экономика
венгрия
будапешт
рф
владимир путин
виктор орбан
такер карлсон
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БУДАПЕШТ, 15 фев - ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что президент России Владимир Путин всегда держал слово, поэтому РФ и Венгрия смогли выстроить разумное сотрудничество. "Когда я вернулся к власти в 2010 году, я заключил сделку с президентом России Путиным, что какова бы ни была история между нашими двумя странами, пусть ее обсуждают историки. Мы должны суметь разумно сотрудничать экономически, насколько это возможно. И мы это сделали, это сработало. Это было хорошо. Знаете, русские всегда держали слово. Когда мы договаривались о чем-либо с Путиным, это делалось, с моей стороны тоже", - сказал Орбан в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Интервью опубликовано на сайте Карлсона. Венгерский премьер отметил, что по этой причине его отношение к России "не такое негативное и безумное, как у многих западных лидеров в данный момент".
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россия, мировая экономика, венгрия, будапешт, рф, владимир путин, виктор орбан, такер карлсон
РОССИЯ, Экономика, Мировая экономика, ВЕНГРИЯ, Будапешт, РФ, Владимир Путин, Виктор Орбан, Такер Карлсон
01:02 15.02.2025
 
Орбан заявил, что Россия и Венгрия смогли выстроить разумное сотрудничество

Орбан заявил, что Россия и Венгрия смогли выстроить разумное сотрудничество

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БУДАПЕШТ, 15 фев - ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что президент России Владимир Путин всегда держал слово, поэтому РФ и Венгрия смогли выстроить разумное сотрудничество.
"Когда я вернулся к власти в 2010 году, я заключил сделку с президентом России Путиным, что какова бы ни была история между нашими двумя странами, пусть ее обсуждают историки. Мы должны суметь разумно сотрудничать экономически, насколько это возможно. И мы это сделали, это сработало. Это было хорошо. Знаете, русские всегда держали слово. Когда мы договаривались о чем-либо с Путиным, это делалось, с моей стороны тоже", - сказал Орбан в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Интервью опубликовано на сайте Карлсона.
Венгерский премьер отметил, что по этой причине его отношение к России "не такое негативное и безумное, как у многих западных лидеров в данный момент".
 
ЭкономикаРОССИЯМировая экономикаВЕНГРИЯБудапештРФВладимир ПутинВиктор ОрбанТакер Карлсон
 
 
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