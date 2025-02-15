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Западные капиталисты мстят Путину, заявил Орбан - 15.02.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Западные капиталисты мстят Путину, заявил Орбан
Западные капиталисты мстят Путину, заявил Орбан - 15.02.2025, ПРАЙМ
Западные капиталисты мстят Путину, заявил Орбан
Западные капиталисты мстят президенту РФ Владимиру Путину за то, что, первый раз придя к власти в конце 1990-х, он не позволил им интегрировать Россию в мировую | 15.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-15T01:59+0300
2025-02-15T01:59+0300
экономика
россия
мировая экономика
украина
будапешт
рф
виктор орбан
владимир путин
такер карлсон
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БУДАПЕШТ, 15 фев - ПРАЙМ. Западные капиталисты мстят президенту РФ Владимиру Путину за то, что, первый раз придя к власти в конце 1990-х, он не позволил им интегрировать Россию в мировую экономику тем способом, который не отвечал российским национальным интересам, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он напомнил, что в 1990-е мировые капиталисты в соответствии с курсом макроэкономической политики, называвшимся "Вашингтонский консенсус", начали инвестировать в Россию, и "у них было чувство, что теперь они нашли ключ, как интегрировать российскую экономику и огромные, обширные российские сырьевые и энергетические территории в мировую экономику", заработав при этом огромные деньги. "А затем произошла перемена. Президент Путин пришел к власти и сказал: ребята, эта интеграция в мировую экономику - не тот путь, который служит интересам России, и многое сократили. Тогда американским и европейским инвесторам пришлось осознать некоторые потери. И я думаю, что идея о том, что они были так близки к получению основного источника прибыли, и это было остановлено тем же человеком, является элементом личной мести в их образе мышления. Я в этом уверен", - сказал Орбан в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Интервью опубликовано на сайте Карлсона. По его словам, западные капиталисты, типа американского миллиардера Джорджа Сороса, испытывают "глубокое негодование из-за того, что Путин не позволил иностранным деловым интересам доминировать в его стране". "У русских была своя концепция того, как они хотели бы быть интегрированными в мировую экономику, и эта концепция отличалась и от американской концепции, и, конечно, от европейской... Они не хотели бы быть изолированными. Они хотели бы быть частью мировой экономики, основанной на российских интересах. Не на принципах Вашингтонского консенсуса или чем-то подобном. Но это их страна. Нравится нам это или нет, это их страна. Они делают свой выбор. Если это их решение, мы должны подстроиться, а не заставлять их менять свое мнение", - отметил Орбан. Венгерский премьер также добавил, что ошибочные прогнозы Запада по конфликту на Украине частично основаны на доминирующей в западном обществе переоценке роли помощи англосаксов Советскому Союзу во Второй мировой войне. Ранее Орбан заявлял, что в продолжении конфликта на Украине заинтересованы получающие рекордную прибыль производители оружия, спекулянты и крупные западные экономические круги, которые хотят получить доступ к российским природным ресурсам.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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россия, мировая экономика, украина, будапешт, рф, виктор орбан, владимир путин, такер карлсон
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, УКРАИНА, Будапешт, РФ, Виктор Орбан, Владимир Путин, Такер Карлсон
01:59 15.02.2025
 
Западные капиталисты мстят Путину, заявил Орбан

Орбан: западные капиталисты мстят Путину за то, что он не позволил интегрировать Россию

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БУДАПЕШТ, 15 фев - ПРАЙМ. Западные капиталисты мстят президенту РФ Владимиру Путину за то, что, первый раз придя к власти в конце 1990-х, он не позволил им интегрировать Россию в мировую экономику тем способом, который не отвечал российским национальным интересам, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Он напомнил, что в 1990-е мировые капиталисты в соответствии с курсом макроэкономической политики, называвшимся "Вашингтонский консенсус", начали инвестировать в Россию, и "у них было чувство, что теперь они нашли ключ, как интегрировать российскую экономику и огромные, обширные российские сырьевые и энергетические территории в мировую экономику", заработав при этом огромные деньги.
"А затем произошла перемена. Президент Путин пришел к власти и сказал: ребята, эта интеграция в мировую экономику - не тот путь, который служит интересам России, и многое сократили. Тогда американским и европейским инвесторам пришлось осознать некоторые потери. И я думаю, что идея о том, что они были так близки к получению основного источника прибыли, и это было остановлено тем же человеком, является элементом личной мести в их образе мышления. Я в этом уверен", - сказал Орбан в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Интервью опубликовано на сайте Карлсона.
По его словам, западные капиталисты, типа американского миллиардера Джорджа Сороса, испытывают "глубокое негодование из-за того, что Путин не позволил иностранным деловым интересам доминировать в его стране".
"У русских была своя концепция того, как они хотели бы быть интегрированными в мировую экономику, и эта концепция отличалась и от американской концепции, и, конечно, от европейской... Они не хотели бы быть изолированными. Они хотели бы быть частью мировой экономики, основанной на российских интересах. Не на принципах Вашингтонского консенсуса или чем-то подобном. Но это их страна. Нравится нам это или нет, это их страна. Они делают свой выбор. Если это их решение, мы должны подстроиться, а не заставлять их менять свое мнение", - отметил Орбан.
Венгерский премьер также добавил, что ошибочные прогнозы Запада по конфликту на Украине частично основаны на доминирующей в западном обществе переоценке роли помощи англосаксов Советскому Союзу во Второй мировой войне.
Ранее Орбан заявлял, что в продолжении конфликта на Украине заинтересованы получающие рекордную прибыль производители оружия, спекулянты и крупные западные экономические круги, которые хотят получить доступ к российским природным ресурсам.
 
ЭкономикаРОССИЯМировая экономикаУКРАИНАБудапештРФВиктор ОрбанВладимир ПутинТакер Карлсон
 
 
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