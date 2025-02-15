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Орбан предрек завершение конфликта на Украине в течение полугода - 15.02.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Орбан предрек завершение конфликта на Украине в течение полугода
Орбан предрек завершение конфликта на Украине в течение полугода - 15.02.2025, ПРАЙМ
Орбан предрек завершение конфликта на Украине в течение полугода
Премьер Венгрии Виктор Орбан предрек завершение конфликта на Украине в течение полугода или раньше. | 15.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-15T02:39+0300
2025-02-15T02:39+0300
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БУДАПЕШТ, 15 фев - ПРАЙМ. Премьер Венгрии Виктор Орбан предрек завершение конфликта на Украине в течение полугода или раньше. Американский журналист Такер Карлсон задал ему вопрос, считает ли он реалистичным срок в шесть месяцев для завершения конфликта. "Да, определенно, даже раньше. Я так считаю", - ответил Орбан. Он также отметил, что, по данным венгерских опросов, проводимых среди граждан стран ЕС, "большинство переходит на позицию мира, и сторонников мира сейчас больше". По результатам другого опроса во всех западноевропейских странах считают, что следующие поколения будут жить хуже, во всех странах центральной и восточной Европы население продолжает "верить в лучшее будущее" для своих детей, добавил Орбан. Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Президенты затронули и другие темы: ближневосточное урегулирование, иранская ядерная программа, двусторонние российско-американские отношения в сфере экономики. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи.
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мировая экономика, украина, рф, сша, виктор орбан, владимир путин, дональд трамп, ес
Экономика, Мировая экономика, УКРАИНА, РФ, США, Виктор Орбан, Владимир Путин, Дональд Трамп, ЕС
02:39 15.02.2025
 
Орбан предрек завершение конфликта на Украине в течение полугода

Премьер Венгрии Орбан предрек завершение конфликта на Украине в течение полугода

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БУДАПЕШТ, 15 фев - ПРАЙМ. Премьер Венгрии Виктор Орбан предрек завершение конфликта на Украине в течение полугода или раньше.
Американский журналист Такер Карлсон задал ему вопрос, считает ли он реалистичным срок в шесть месяцев для завершения конфликта.
"Да, определенно, даже раньше. Я так считаю", - ответил Орбан.
Он также отметил, что, по данным венгерских опросов, проводимых среди граждан стран ЕС, "большинство переходит на позицию мира, и сторонников мира сейчас больше".
По результатам другого опроса во всех западноевропейских странах считают, что следующие поколения будут жить хуже, во всех странах центральной и восточной Европы население продолжает "верить в лучшее будущее" для своих детей, добавил Орбан.
Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Президенты затронули и другие темы: ближневосточное урегулирование, иранская ядерная программа, двусторонние российско-американские отношения в сфере экономики. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи.
 
ЭкономикаМировая экономикаУКРАИНАРФСШАВиктор ОрбанВладимир ПутинДональд ТрампЕС
 
 
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