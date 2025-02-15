https://1prime.ru/20250215/orban-854952435.html

Орбан предрек завершение конфликта на Украине в течение полугода

Орбан предрек завершение конфликта на Украине в течение полугода - 15.02.2025, ПРАЙМ

Орбан предрек завершение конфликта на Украине в течение полугода

Премьер Венгрии Виктор Орбан предрек завершение конфликта на Украине в течение полугода или раньше. | 15.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-15T02:39+0300

2025-02-15T02:39+0300

2025-02-15T02:39+0300

экономика

мировая экономика

украина

рф

сша

виктор орбан

владимир путин

дональд трамп

ес

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/854952435.jpg?1739576343

БУДАПЕШТ, 15 фев - ПРАЙМ. Премьер Венгрии Виктор Орбан предрек завершение конфликта на Украине в течение полугода или раньше. Американский журналист Такер Карлсон задал ему вопрос, считает ли он реалистичным срок в шесть месяцев для завершения конфликта. "Да, определенно, даже раньше. Я так считаю", - ответил Орбан. Он также отметил, что, по данным венгерских опросов, проводимых среди граждан стран ЕС, "большинство переходит на позицию мира, и сторонников мира сейчас больше". По результатам другого опроса во всех западноевропейских странах считают, что следующие поколения будут жить хуже, во всех странах центральной и восточной Европы население продолжает "верить в лучшее будущее" для своих детей, добавил Орбан. Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Президенты затронули и другие темы: ближневосточное урегулирование, иранская ядерная программа, двусторонние российско-американские отношения в сфере экономики. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи.

украина

рф

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, украина, рф, сша, виктор орбан, владимир путин, дональд трамп, ес