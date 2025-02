https://1prime.ru/20250215/plan-854957399.html

СМИ сообщили о тайном плане стран Европы по отправке войск на Украину

СМИ сообщили о тайном плане стран Европы по отправке войск на Украину - 15.02.2025, ПРАЙМ

СМИ сообщили о тайном плане стран Европы по отправке войск на Украину

Ряд стран Европы втайне разрабатывает план отправки войск на Украину для "помощи в обеспечении выполнения" будущего мирного соглашения с Россией. Обсуждение... | 15.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-15T12:14+0300

2025-02-15T12:14+0300

2025-02-15T12:14+0300

политика

россия

украина

владимир путин

европа

нато

сша

дональд трамп

https://cdnn.1prime.ru/img/84036/34/840363412_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_58274770fac3d542fcb23253dcf50180.jpg

МОСКВА, 15 фев - ПРАЙМ. Ряд стран Европы втайне разрабатывает план отправки войск на Украину для "помощи в обеспечении выполнения" будущего мирного соглашения с Россией. Обсуждение этого вопроса началось около года назад, когда в Европе усилились опасения по поводу позиции президента США Дональда Трампа в отношении урегулирования конфликта, сообщило издание Associated Press. По данным издания, группа европейских государств, обеспокоенных изменением приоритетов безопасности США, изучает возможные варианты военного присутствия на территории Украины. В частности, рассматривается вопрос о составе и роли этих сил, которые будут зависеть от условий мирного соглашения. Опасения европейцев связаны с тем, что Трамп может заключить договор с президентом России Владимиром Путиным без учета интересов Европы, а возможно, без учета позиции Киева, пишет Associated Press.Великобритания и Франция играют ведущую роль в этих усилиях. Как отметило издание, детали на данный момент остаются неясными, но предполагается, что европейским странам будет сложно быстро собрать крупный военный контингент. Ранее министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил Associated Press, что для европейских союзников "критически важно" понимать линию соприкосновения на Украине, прежде чем разрабатывать конкретный план. По мнению Певкура, если численность войск России и Украины в зоне конфликта сократится до нескольких тысяч человек с обеих сторон, Европа может обеспечить там свое присутствие. Однако в случает продолжения боевых действий задача значительно усложнится. По итогу Певкур сделал вывод, что на данный момент европейские страны находятся на очень ранней стадии обсуждения дальнейших действий.Как сообщала ранее газета Telegraph со ссылкой на источники в британском правительстве, лидеры Великобритании и Франции тайно обсуждают совместную отправку "миротворческих сил" на Украину после окончания конфликта. Источники утверждают, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер пока не принял окончательного решения, в то время как президент Франции Эммануэль Макрон продолжает продвигать инициативу по отправке военных на Украину, которая обсуждалась ранее с Владимиром Зеленским и премьер-министром Польши Дональдом Туском.Пресс-бюро Службы внешней разведки России ранее сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно. В Москве ранее заявляли, что вариант заморозки украинского конфликта по линии боевого столкновения неприемлем для России. Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии в декабре 2024 года заявлял, что России нужно не перемирие, а прочный мир, обеспеченный надежными гарантиями безопасности для страны и ее граждан. В июне 2024 года Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против России.

https://1prime.ru/20250215/ekspert-854954067.html

украина

европа

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, украина, владимир путин, европа, нато, сша, дональд трамп