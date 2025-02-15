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Премьер Польши призвал Европу срочно подготовить план по Украине
Премьер Польши призвал Европу срочно подготовить план по Украине - 15.02.2025, ПРАЙМ
Премьер Польши призвал Европу срочно подготовить план по Украине
Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал срочно подготовить европейский план по Украине. | 15.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-15T13:51+0300
2025-02-15T13:51+0300
2025-02-15T13:51+0300
политика
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дональд туск
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ВАРШАВА, 15 фев - ПРАЙМ. Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал срочно подготовить европейский план по Украине. "Европе срочно нужен свой план действий относительно Украины и нашей безопасности, иначе другие мировые игроки будут принимать решения о нашем будущем", - написал Туск на платформе Х. Он подчеркнул острую необходимость подробного плана, иначе принимать решения о будущем европейских стран, по мнению Туска, будут другие мировые игроки, и эти решения, вероятно, не будут совпадать с интересами Европы и Польши."Нельзя терять времени", - добавил премьер.
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польша, дональд туск, европа, украина
Политика, ПОЛЬША, Дональд Туск, ЕВРОПА, УКРАИНА
Премьер Польши призвал Европу срочно подготовить план по Украине
Туск: Европа должна как можно скорее подготовить план действий по Украине
ВАРШАВА, 15 фев - ПРАЙМ. Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал срочно подготовить европейский план по Украине.
"Европе срочно нужен свой план действий относительно Украины и нашей безопасности, иначе другие мировые игроки будут принимать решения о нашем будущем", - написал Туск на платформе Х.
Он подчеркнул острую необходимость подробного плана, иначе принимать решения о будущем европейских стран, по мнению Туска, будут другие мировые игроки, и эти решения, вероятно, не будут совпадать с интересами Европы и Польши.
"Нельзя терять времени", - добавил премьер.