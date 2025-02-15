https://1prime.ru/20250215/postradavshie-854957587.html

В Калининграде сообщили о пяти пострадавших в массовом ДТП

В Калининграде сообщили о пяти пострадавших в массовом ДТП - 15.02.2025, ПРАЙМ

В Калининграде сообщили о пяти пострадавших в массовом ДТП

Массовое ДТП с участием автомобилей и автобуса произошло в Калининграде, сообщает губернатор региона Алексей Беспрозванных. | 15.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-15T12:25+0300

2025-02-15T12:25+0300

2025-02-15T12:25+0300

происшествия

калининград

россия

происшествие

дтп

https://cdnn.1prime.ru/img/76373/67/763736716_0:134:3872:2313_1920x0_80_0_0_96a192c7567a8c491045344c92b837b7.jpg

КАЛИНИНГРАД, 15 фев — ПРАЙМ. Массовое ДТП с участием автомобилей и автобуса произошло в Калининграде, сообщает губернатор региона Алексей Беспрозванных. "Докладывают, что произошло ДТП с несколькими машинами на Приморском кольце. По количеству участников ДТП информация еще уточняется. Что известно: пять бригад СМП (скорой медпомощи) выехали на место. С центром управления в кризисных ситуациях взаимодействие организовано. Все справляются. Пока обратившихся пять человек, с лёгкими травмами, есть один ребенок до 13 лет. По предварительным данным в автобусе пострадавших также нет. Сейчас осматривают остальные машины", - написал Беспрозванных в своем Telegram-канале. По сообщению пресс-службы регионального УМВД, в связи с ДТП в Калининграде на 12 километре автодороги "Приморское полукольцо" в сторону города Калининграда из-за дорожно-транспортного происшествия ограничено движение транспорта. "Госавтоинспекция Калининградской области просит водителей транспортных средств учитывать это обстоятельство и выбирать альтернативные маршруты передвижения", - говорится в сообщении.

https://1prime.ru/20250210/litva-854814769.html

калининград

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

калининград, россия, происшествие, дтп