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В Калининграде сообщили о пяти пострадавших в массовом ДТП
В Калининграде сообщили о пяти пострадавших в массовом ДТП - 15.02.2025, ПРАЙМ
В Калининграде сообщили о пяти пострадавших в массовом ДТП
Массовое ДТП с участием автомобилей и автобуса произошло в Калининграде, сообщает губернатор региона Алексей Беспрозванных. | 15.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-15T12:25+0300
2025-02-15T12:25+0300
2025-02-15T12:25+0300
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КАЛИНИНГРАД, 15 фев — ПРАЙМ. Массовое ДТП с участием автомобилей и автобуса произошло в Калининграде, сообщает губернатор региона Алексей Беспрозванных. "Докладывают, что произошло ДТП с несколькими машинами на Приморском кольце. По количеству участников ДТП информация еще уточняется. Что известно: пять бригад СМП (скорой медпомощи) выехали на место. С центром управления в кризисных ситуациях взаимодействие организовано. Все справляются. Пока обратившихся пять человек, с лёгкими травмами, есть один ребенок до 13 лет. По предварительным данным в автобусе пострадавших также нет. Сейчас осматривают остальные машины", - написал Беспрозванных в своем Telegram-канале. По сообщению пресс-службы регионального УМВД, в связи с ДТП в Калининграде на 12 километре автодороги "Приморское полукольцо" в сторону города Калининграда из-за дорожно-транспортного происшествия ограничено движение транспорта. "Госавтоинспекция Калининградской области просит водителей транспортных средств учитывать это обстоятельство и выбирать альтернативные маршруты передвижения", - говорится в сообщении.
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калининград, россия, происшествие, дтп
Происшествия, КАЛИНИНГРАД, РОССИЯ, происшествие, ДТП
В Калининграде сообщили о пяти пострадавших в массовом ДТП
Беспрозванных: в ДТП в Калининграде пострадали пять человек, в том числе ребенок
КАЛИНИНГРАД, 15 фев — ПРАЙМ. Массовое ДТП с участием автомобилей и автобуса произошло в Калининграде, сообщает губернатор региона Алексей Беспрозванных.
"Докладывают, что произошло ДТП с несколькими машинами на Приморском кольце. По количеству участников ДТП информация еще уточняется. Что известно: пять бригад СМП (скорой медпомощи) выехали на место. С центром управления в кризисных ситуациях взаимодействие организовано. Все справляются. Пока обратившихся пять человек, с лёгкими травмами, есть один ребенок до 13 лет. По предварительным данным в автобусе пострадавших также нет. Сейчас осматривают остальные машины", - написал Беспрозванных в своем Telegram-канале.
По сообщению пресс-службы регионального УМВД, в связи с ДТП в Калининграде на 12 километре автодороги "Приморское полукольцо" в сторону города Калининграда из-за дорожно-транспортного происшествия ограничено движение транспорта.
"Госавтоинспекция Калининградской области просит водителей транспортных средств учитывать это обстоятельство и выбирать альтернативные маршруты передвижения", - говорится в сообщении.
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