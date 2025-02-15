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УМВД сообщает о семи пострадавших, включая ребенка, в ДТП в Калининграде

УМВД сообщает о семи пострадавших, включая ребенка, в ДТП в Калининграде - 15.02.2025, ПРАЙМ

УМВД сообщает о семи пострадавших, включая ребенка, в ДТП в Калининграде

Семь человек пострадали, среди них один несовершеннолетний, в ДТП в Калининграде с участием нескольких автомобилей и автобуса, сообщила в субботу пресс-служба... | 15.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-15T13:24+0300

2025-02-15T13:24+0300

2025-02-15T13:24+0300

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КАЛИНИНГРАД, 15 фев - ПРАЙМ. Семь человек пострадали, среди них один несовершеннолетний, в ДТП в Калининграде с участием нескольких автомобилей и автобуса, сообщила в субботу пресс-служба регионального УВМД. "Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня на 12 километре автодороги "Приморское полукольцо" в направлении города Калининграда. В результате столкновения бензовоза, пассажирского автобуса и нескольких автомобилей пострадали семь человек, среди них один несовершеннолетний. Все они находились в автомобилях. Пассажирам автобуса медицинская помощь не потребовалась", - говорится в сообщении. Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, на контроле ведомства находится установление обстоятельств массового ДТП на Приморском кольце. На месте происшествия координацию работы правоохранительных органов и специальных служб осуществляет прокурор Гурьевского района Евгений Носов. "По предварительной информации, сегодня, 15 февраля, на Приморском кольце между Храброво и Калининградом произошло массовое ДТП с участием более 10 автомобилей, бензовоза и пассажирского автобуса", - уточнили в пресс-службе. Ранее губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных сообщил в своем Telegram-канале, что на место ДТП выехало пять бригад скорой помощи, с центром управления в кризисных ситуациях взаимодействие организовано.

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россия, калининград, умвд, дтп, пострадавшие