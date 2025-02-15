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УМВД сообщает о семи пострадавших, включая ребенка, в ДТП в Калининграде - 15.02.2025, ПРАЙМ
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УМВД сообщает о семи пострадавших, включая ребенка, в ДТП в Калининграде
УМВД сообщает о семи пострадавших, включая ребенка, в ДТП в Калининграде - 15.02.2025, ПРАЙМ
УМВД сообщает о семи пострадавших, включая ребенка, в ДТП в Калининграде
Семь человек пострадали, среди них один несовершеннолетний, в ДТП в Калининграде с участием нескольких автомобилей и автобуса, сообщила в субботу пресс-служба... | 15.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-15T13:24+0300
2025-02-15T13:24+0300
происшествия
россия
калининград
умвд
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КАЛИНИНГРАД, 15 фев - ПРАЙМ. Семь человек пострадали, среди них один несовершеннолетний, в ДТП в Калининграде с участием нескольких автомобилей и автобуса, сообщила в субботу пресс-служба регионального УВМД. "Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня на 12 километре автодороги "Приморское полукольцо" в направлении города Калининграда. В результате столкновения бензовоза, пассажирского автобуса и нескольких автомобилей пострадали семь человек, среди них один несовершеннолетний. Все они находились в автомобилях. Пассажирам автобуса медицинская помощь не потребовалась", - говорится в сообщении. Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, на контроле ведомства находится установление обстоятельств массового ДТП на Приморском кольце. На месте происшествия координацию работы правоохранительных органов и специальных служб осуществляет прокурор Гурьевского района Евгений Носов. "По предварительной информации, сегодня, 15 февраля, на Приморском кольце между Храброво и Калининградом произошло массовое ДТП с участием более 10 автомобилей, бензовоза и пассажирского автобуса", - уточнили в пресс-службе. Ранее губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных сообщил в своем Telegram-канале, что на место ДТП выехало пять бригад скорой помощи, с центром управления в кризисных ситуациях взаимодействие организовано.
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россия, калининград, умвд, дтп, пострадавшие
Происшествия, РОССИЯ, КАЛИНИНГРАД, УМВД, ДТП, пострадавшие
13:24 15.02.2025
 
УМВД сообщает о семи пострадавших, включая ребенка, в ДТП в Калининграде

УМВД Калининграда: в ДТП пострадали семь человек, среди них один ребенок

© РИА Новости . Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкСотрудники ГИБДД на Площади Победы
Сотрудники ГИБДД на Площади Победы - ПРАЙМ, 1920, 15.02.2025
© РИА Новости . Игорь Зарембо
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КАЛИНИНГРАД, 15 фев - ПРАЙМ. Семь человек пострадали, среди них один несовершеннолетний, в ДТП в Калининграде с участием нескольких автомобилей и автобуса, сообщила в субботу пресс-служба регионального УВМД.
"Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня на 12 километре автодороги "Приморское полукольцо" в направлении города Калининграда. В результате столкновения бензовоза, пассажирского автобуса и нескольких автомобилей пострадали семь человек, среди них один несовершеннолетний. Все они находились в автомобилях. Пассажирам автобуса медицинская помощь не потребовалась", - говорится в сообщении.
Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, на контроле ведомства находится установление обстоятельств массового ДТП на Приморском кольце. На месте происшествия координацию работы правоохранительных органов и специальных служб осуществляет прокурор Гурьевского района Евгений Носов.
"По предварительной информации, сегодня, 15 февраля, на Приморском кольце между Храброво и Калининградом произошло массовое ДТП с участием более 10 автомобилей, бензовоза и пассажирского автобуса", - уточнили в пресс-службе.
Ранее губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных сообщил в своем Telegram-канале, что на место ДТП выехало пять бригад скорой помощи, с центром управления в кризисных ситуациях взаимодействие организовано.
Калининград - ПРАЙМ, 1920, 15.02.2025
В Калининграде сообщили о пяти пострадавших в массовом ДТП
12:25
 
ПроисшествияРОССИЯКАЛИНИНГРАДУМВДДТПпострадавшие
 
 
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