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Президент Боливии призвал скорее начать производство лития - 15.02.2025, ПРАЙМ
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Президент Боливии призвал скорее начать производство лития
Президент Боливии призвал скорее начать производство лития - 15.02.2025, ПРАЙМ
Президент Боливии призвал скорее начать производство лития
Боливии следует скорее приступить к производству лития, чтобы не упустить возможности на фоне быстро развивающихся технологий, заявил президент Луис Арсе. | 15.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-15T05:03+0300
2025-02-15T05:03+0300
промышленность
энергетика
экономика
боливия
аргентина
чили
росатом
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САНТА-КРУС (БОЛИВИЯ), 15 фев - ПРАЙМ. Боливии следует скорее приступить к производству лития, чтобы не упустить возможности на фоне быстро развивающихся технологий, заявил президент Луис Арсе. "Мы хотим двигаться вперёд, потому что есть риски, связанные с тем, что технологии не стоят на месте, и время лития может ускользнуть от нас. Уже завтра могут появиться водородные батареи, которые заменят литий как источник энергии", - сказал Арсе на одном из публичных мероприятий. "Мы хотим производить литий, мы не хотим его дарить, мы хотим создать промышленное производство для боливийцев", - добавил президент . Правительство Боливии 11 сентября 2024 года подписало контракт с дочерней компанией российского "Росатома" Uranium One Group на строительство завода по производству карбоната лития для аккумуляторов мощностью 14 тысяч тонн в год с инвестициями в 970 миллионов долларов. Две недели спустя было заключено соглашение с китайской Hong Kong CBC о строительстве двух заводов по производству карбоната лития с аналогичным объемом вложений. В настоящее время оба контракта находятся на рассмотрении парламента. Посол РФ в Боливии Дмитрий Верченко ранее сообщил РИА Новости, что Россия надеется на скорейшее одобрение боливийским парламентом контракта по производству карбоната лития, заключенного с дочерней компанией российского "Росатома". Боливия располагает запасами лития в 23 миллиона тонн и входит в "литиевый треугольник", где располагаются крупнейшие мировые месторождения этого металла, вместе с Аргентиной с ее 19 миллионами тонн и Чили с 9 миллионами тонн.
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промышленность, боливия, аргентина, чили, росатом
Промышленность, Энергетика, Экономика, БОЛИВИЯ, АРГЕНТИНА, ЧИЛИ, Росатом
05:03 15.02.2025
 
Президент Боливии призвал скорее начать производство лития

Президент Боливии Арсе призвал скорее начать производство лития

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САНТА-КРУС (БОЛИВИЯ), 15 фев - ПРАЙМ. Боливии следует скорее приступить к производству лития, чтобы не упустить возможности на фоне быстро развивающихся технологий, заявил президент Луис Арсе.
"Мы хотим двигаться вперёд, потому что есть риски, связанные с тем, что технологии не стоят на месте, и время лития может ускользнуть от нас. Уже завтра могут появиться водородные батареи, которые заменят литий как источник энергии", - сказал Арсе на одном из публичных мероприятий.
"Мы хотим производить литий, мы не хотим его дарить, мы хотим создать промышленное производство для боливийцев", - добавил президент .
Правительство Боливии 11 сентября 2024 года подписало контракт с дочерней компанией российского "Росатома" Uranium One Group на строительство завода по производству карбоната лития для аккумуляторов мощностью 14 тысяч тонн в год с инвестициями в 970 миллионов долларов. Две недели спустя было заключено соглашение с китайской Hong Kong CBC о строительстве двух заводов по производству карбоната лития с аналогичным объемом вложений.
В настоящее время оба контракта находятся на рассмотрении парламента. Посол РФ в Боливии Дмитрий Верченко ранее сообщил РИА Новости, что Россия надеется на скорейшее одобрение боливийским парламентом контракта по производству карбоната лития, заключенного с дочерней компанией российского "Росатома".
Боливия располагает запасами лития в 23 миллиона тонн и входит в "литиевый треугольник", где располагаются крупнейшие мировые месторождения этого металла, вместе с Аргентиной с ее 19 миллионами тонн и Чили с 9 миллионами тонн.
 
ЭнергетикаЭкономикаПромышленностьБОЛИВИЯАРГЕНТИНАЧИЛИРосатом
 
 
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