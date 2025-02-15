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Президент Боливии призвал скорее начать производство лития

Президент Боливии призвал скорее начать производство лития - 15.02.2025, ПРАЙМ

Президент Боливии призвал скорее начать производство лития

Боливии следует скорее приступить к производству лития, чтобы не упустить возможности на фоне быстро развивающихся технологий, заявил президент Луис Арсе. | 15.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-15T05:03+0300

2025-02-15T05:03+0300

2025-02-15T05:03+0300

промышленность

энергетика

экономика

боливия

аргентина

чили

росатом

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САНТА-КРУС (БОЛИВИЯ), 15 фев - ПРАЙМ. Боливии следует скорее приступить к производству лития, чтобы не упустить возможности на фоне быстро развивающихся технологий, заявил президент Луис Арсе. "Мы хотим двигаться вперёд, потому что есть риски, связанные с тем, что технологии не стоят на месте, и время лития может ускользнуть от нас. Уже завтра могут появиться водородные батареи, которые заменят литий как источник энергии", - сказал Арсе на одном из публичных мероприятий. "Мы хотим производить литий, мы не хотим его дарить, мы хотим создать промышленное производство для боливийцев", - добавил президент . Правительство Боливии 11 сентября 2024 года подписало контракт с дочерней компанией российского "Росатома" Uranium One Group на строительство завода по производству карбоната лития для аккумуляторов мощностью 14 тысяч тонн в год с инвестициями в 970 миллионов долларов. Две недели спустя было заключено соглашение с китайской Hong Kong CBC о строительстве двух заводов по производству карбоната лития с аналогичным объемом вложений. В настоящее время оба контракта находятся на рассмотрении парламента. Посол РФ в Боливии Дмитрий Верченко ранее сообщил РИА Новости, что Россия надеется на скорейшее одобрение боливийским парламентом контракта по производству карбоната лития, заключенного с дочерней компанией российского "Росатома". Боливия располагает запасами лития в 23 миллиона тонн и входит в "литиевый треугольник", где располагаются крупнейшие мировые месторождения этого металла, вместе с Аргентиной с ее 19 миллионами тонн и Чили с 9 миллионами тонн.

боливия

аргентина

чили

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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промышленность, боливия, аргентина, чили, росатом