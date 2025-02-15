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В Белгородской области пять населенных пунктов подверглись атакам дронов - 15.02.2025, ПРАЙМ
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В Белгородской области пять населенных пунктов подверглись атакам дронов
В Белгородской области пять населенных пунктов подверглись атакам дронов - 15.02.2025, ПРАЙМ
В Белгородской области пять населенных пунктов подверглись атакам дронов
Пять населенных пунктов Белгородской области подверглись атакам дронов ВСУ и обстрелу, повреждены пять частных домов и четыре автомобиля, сообщил губернатор... | 15.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-15T00:02+0300
2025-02-15T00:02+0300
общество
экономика
белгородская область
всу
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БЕЛГОРОД, 14 фев - ПРАЙМ. Пять населенных пунктов Белгородской области подверглись атакам дронов ВСУ и обстрелу, повреждены пять частных домов и четыре автомобиля, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "Атаки ВСУ на наш регион продолжаются. Предварительно, пострадавших нет. В селе Мокрая Орловка Грайворонского округа в результате атаки FPV-дрона разбиты стекла и посечен кузов легкового автомобиля. Село Тишанка Волоконовского района вновь подверглось вражескому обстрелу. Выбиты окна, посечены кровли, фасады и надворные постройки трех частных домов", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Он добавил, что в селе Герасимовка Валуйского округа беспилотник ударил по частному дому, также повредив стоящий рядом автомобиль. Еще одна атака дрона зафиксирована в селе Репяховка Краснояружского района - разбито лобовое стекло легкового автомобиля. В селе Муром Шебекинского округа в результате атаки дрона в жилом доме выбиты окна, повреждены кровля и припаркованный автомобиль, отметил губернатор.
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общество , белгородская область, всу
Общество , Экономика, Белгородская область, ВСУ
00:02 15.02.2025
 
В Белгородской области пять населенных пунктов подверглись атакам дронов

Гладков: пять населенных пунктов Белгородской области подверглись атакам дронов ВСУ

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БЕЛГОРОД, 14 фев - ПРАЙМ. Пять населенных пунктов Белгородской области подверглись атакам дронов ВСУ и обстрелу, повреждены пять частных домов и четыре автомобиля, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Атаки ВСУ на наш регион продолжаются. Предварительно, пострадавших нет. В селе Мокрая Орловка Грайворонского округа в результате атаки FPV-дрона разбиты стекла и посечен кузов легкового автомобиля. Село Тишанка Волоконовского района вновь подверглось вражескому обстрелу. Выбиты окна, посечены кровли, фасады и надворные постройки трех частных домов", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что в селе Герасимовка Валуйского округа беспилотник ударил по частному дому, также повредив стоящий рядом автомобиль. Еще одна атака дрона зафиксирована в селе Репяховка Краснояружского района - разбито лобовое стекло легкового автомобиля. В селе Муром Шебекинского округа в результате атаки дрона в жилом доме выбиты окна, повреждены кровля и припаркованный автомобиль, отметил губернатор.
 
ЭкономикаОбществоБелгородская областьВСУ
 
 
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