https://1prime.ru/20250215/pushkov-854957985.html

План Европы по отправке на Украину "миротворцев" провальный, считает Пушков

План Европы по отправке на Украину "миротворцев" провальный, считает Пушков - 15.02.2025, ПРАЙМ

План Европы по отправке на Украину "миротворцев" провальный, считает Пушков

Европейцы планируют остаться "в игре" по конфликту на Украине с помощью отправки "миротворцев" из стран НАТО, однако в Европе очень мало государств, готовых... | 15.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-15T13:17+0300

2025-02-15T13:17+0300

2025-02-15T13:43+0300

россия

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МОСКВА, 15 фев - ПРАЙМ. Европейцы планируют остаться "в игре" по конфликту на Украине с помощью отправки "миротворцев" из стран НАТО, однако в Европе очень мало государств, готовых участвовать в этой схеме. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков."Европейцы пытаются "остаться в игре", из которой их выталкивает ход событий. Их единственный потенциальный козырь, который они рассчитывают всучить (Дональду) Трампу в качестве европейского участия в урегулировании, - отправка "миротворцев" на Украину для выполнения условий будущего мирного соглашения. Как известно, Трамп в принципе рассматривал такую возможность", - написал сенатор в своём Telegram-канале.Кроме того Пушков назвал идею с "миротворцами" из стран НАТО непроходной. Как отметил сенатор, даже Европейские СМИ напоминают, что с идеей должна сперва согласиться Россия, которая ранее неоднократно заявляла. что выступает против присутствия на Украине регулярных частей из стран НАТО. Кроме того, ясно, на чьей стороне изначально будут такие "миротворцы", так что ни к чему хорошему это не приведет, отметил Пушков. В качестве примера он выделил опыт присутствия "миротворцев" в Косово и отметил, что на данный момент среди европейских стран очень много сомнений касательно отправки сил на Украину. Как сообщало ранее пресс-бюро Службы внешней разведки России, Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно. Ранее в Москве называли неприемлемым вариант заморозки украинского конфликта по линии боевого столкновения. Кроме того, президент России Владимир Путин во время прямой линии, состоявшейся в декабре 2024 года заявлял, что Россия нацелена на прочный мир с обеспечением гарантий безопасности для страны и ее граждан, а не на кратковременное перемирие.В июне 2024 года Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.

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россия, владимир путин, дмитрий песков, алексей пушков, нато, украина