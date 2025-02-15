Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
План Европы по отправке на Украину "миротворцев" провальный, считает Пушков - 15.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250215/pushkov-854957985.html
План Европы по отправке на Украину "миротворцев" провальный, считает Пушков
План Европы по отправке на Украину "миротворцев" провальный, считает Пушков - 15.02.2025, ПРАЙМ
План Европы по отправке на Украину "миротворцев" провальный, считает Пушков
Европейцы планируют остаться "в игре" по конфликту на Украине с помощью отправки "миротворцев" из стран НАТО, однако в Европе очень мало государств, готовых... | 15.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-15T13:17+0300
2025-02-15T13:43+0300
россия
владимир путин
дмитрий песков
алексей пушков
нато
украина
политика
https://cdnn.1prime.ru/img/84232/03/842320382_0:139:3149:1910_1920x0_80_0_0_3acd14a087a181cb3dd92288f65a717e.jpg
МОСКВА, 15 фев - ПРАЙМ. Европейцы планируют остаться "в игре" по конфликту на Украине с помощью отправки "миротворцев" из стран НАТО, однако в Европе очень мало государств, готовых участвовать в этой схеме. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков."Европейцы пытаются "остаться в игре", из которой их выталкивает ход событий. Их единственный потенциальный козырь, который они рассчитывают всучить (Дональду) Трампу в качестве европейского участия в урегулировании, - отправка "миротворцев" на Украину для выполнения условий будущего мирного соглашения. Как известно, Трамп в принципе рассматривал такую возможность", - написал сенатор в своём Telegram-канале.Кроме того Пушков назвал идею с "миротворцами" из стран НАТО непроходной. Как отметил сенатор, даже Европейские СМИ напоминают, что с идеей должна сперва согласиться Россия, которая ранее неоднократно заявляла. что выступает против присутствия на Украине регулярных частей из стран НАТО. Кроме того, ясно, на чьей стороне изначально будут такие "миротворцы", так что ни к чему хорошему это не приведет, отметил Пушков. В качестве примера он выделил опыт присутствия "миротворцев" в Косово и отметил, что на данный момент среди европейских стран очень много сомнений касательно отправки сил на Украину. Как сообщало ранее пресс-бюро Службы внешней разведки России, Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно. Ранее в Москве называли неприемлемым вариант заморозки украинского конфликта по линии боевого столкновения. Кроме того, президент России Владимир Путин во время прямой линии, состоявшейся в декабре 2024 года заявлял, что Россия нацелена на прочный мир с обеспечением гарантий безопасности для страны и ее граждан, а не на кратковременное перемирие.В июне 2024 года Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.
https://1prime.ru/20250215/plan-854957399.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84232/03/842320382_209:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_0033b972a5b72f53a28330c91e4b3933.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, владимир путин, дмитрий песков, алексей пушков, нато, украина
РОССИЯ, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Алексей Пушков, НАТО, УКРАИНА, Политика
13:17 15.02.2025 (обновлено: 13:43 15.02.2025)
 
План Европы по отправке на Украину "миротворцев" провальный, считает Пушков

Пушков: в Европе очень мало стран, готовых направить "миротворцев" на Украину

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - ПРАЙМ, 1920, 15.02.2025
© РИА Новости . Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 15 фев - ПРАЙМ. Европейцы планируют остаться "в игре" по конфликту на Украине с помощью отправки "миротворцев" из стран НАТО, однако в Европе очень мало государств, готовых участвовать в этой схеме. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков.
"Европейцы пытаются "остаться в игре", из которой их выталкивает ход событий. Их единственный потенциальный козырь, который они рассчитывают всучить (Дональду) Трампу в качестве европейского участия в урегулировании, - отправка "миротворцев" на Украину для выполнения условий будущего мирного соглашения. Как известно, Трамп в принципе рассматривал такую возможность", - написал сенатор в своём Telegram-канале.
Кроме того Пушков назвал идею с "миротворцами" из стран НАТО непроходной. Как отметил сенатор, даже Европейские СМИ напоминают, что с идеей должна сперва согласиться Россия, которая ранее неоднократно заявляла. что выступает против присутствия на Украине регулярных частей из стран НАТО.
Кроме того, ясно, на чьей стороне изначально будут такие "миротворцы", так что ни к чему хорошему это не приведет, отметил Пушков. В качестве примера он выделил опыт присутствия "миротворцев" в Косово и отметил, что на данный момент среди европейских стран очень много сомнений касательно отправки сил на Украину.
Как сообщало ранее пресс-бюро Службы внешней разведки России, Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.
Ранее в Москве называли неприемлемым вариант заморозки украинского конфликта по линии боевого столкновения. Кроме того, президент России Владимир Путин во время прямой линии, состоявшейся в декабре 2024 года заявлял, что Россия нацелена на прочный мир с обеспечением гарантий безопасности для страны и ее граждан, а не на кратковременное перемирие.
В июне 2024 года Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.
Флаг Европейского союза - ПРАЙМ, 1920, 15.02.2025
СМИ сообщили о тайном плане стран Европы по отправке войск на Украину
12:14
 
ПолитикаРОССИЯВладимир ПутинДмитрий ПесковАлексей ПушковНАТОУКРАИНА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала