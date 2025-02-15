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Назван способ выявить неучтенную часть пенсии

Назван способ выявить неучтенную часть пенсии - 15.02.2025, ПРАЙМ

Назван способ выявить неучтенную часть пенсии

Узнать, правильно ли вам рассчитали пенсионные выплаты и все ли периоды трудовой деятельности учтены, можно, проверив состояние индивидуального лицевого счета в | 15.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-15T02:02+0300

2025-02-15T02:02+0300

2025-02-15T02:02+0300

общество

иван соловьев

индексация пенсий

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МОСКВА,15 фев - ПРАЙМ. Узнать, правильно ли вам рассчитали пенсионные выплаты и все ли периоды трудовой деятельности учтены, можно, проверив состояние индивидуального лицевого счета в Социальном фонде России (СФР) или МФЦ. Об этом рассказал агентству “Прайм” заслуженный юрист России Иван СоловьевИндивидуальный лицевой счет содержит информацию о страховом стаже, зарплате, страховых взносах, уплаченных работодателем и пенсионных коэффициентах.Если после изучения выписки с ИЛС вы обнаружили, что не все периоды трудовой деятельности учтены, придется через Соцфонд, Госуслуги или МФЦ направить документы, которые подтверждают официальное трудоустройство в пропущенный период, и одновременно подать заявление на перерасчет пенсии в сторону увеличения.Российские пенсионеры уже не раз сталкивались с техническими сбоями в работе баз данных Соцфонда, в результате чего часть данных становилась недоступной или утрачивалась, отмечает юрист. Поэтому есть смысл периодически заказывать состояние своего пенсионного счета и запрашивать выписки."В заключении отмечу: максимальный размер пенсии ничем не ограничен. Все зависит от многих факторов. Однако на высокую пенсию могут рассчитывать граждане, которые длительно трудились, в том числе и после получения права на пенсию, и, вследствие этого имеют большой стаж в сочетании с оплатой труда выше средней", - подытожил Соловьев.

https://1prime.ru/20250205/pensii-854684105.html

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общество , иван соловьев, индексация пенсий