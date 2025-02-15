https://1prime.ru/20250215/sport-854960369.html

Белоруссия и Россия обсудили сотрудничество стран в спортивной сфере

Белоруссия и Россия обсудили сотрудничество стран в спортивной сфере - 15.02.2025, ПРАЙМ

Белоруссия и Россия обсудили сотрудничество стран в спортивной сфере

Президент Национального олимпийского комитета (НОК) Белоруссии Виктор Лукашенко провел рабочую встречу с президентом Олимпийского комитета России, министром... | 15.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-15T16:24+0300

2025-02-15T16:24+0300

2025-02-15T16:24+0300

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МИНСК, 15 фев - ПРАЙМ. Президент Национального олимпийского комитета (НОК) Белоруссии Виктор Лукашенко провел рабочую встречу с президентом Олимпийского комитета России, министром спорта РФ Михаилом Дегтяревым, сообщила пресс-служба белорусского олимпийского комитета. "Стороны обсудили реализацию проектов в рамках сотрудничества двух стран в спортивной сфере и планы на будущее. Глава НОК Беларуси выразил уверенность, что взаимодействие Беларуси и России в сфере физической культуры и спорта будет и далее расширяться", - говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном в Telegram-канале комитета. Встреча состоялась в белорусских Раубичах, где с 15 по 23 февраля проходит "Кубок сильнейших спортсменов" по биатлону. По данным пресс-службы, на примере проведения "Кубка сильнейших спортсменов" по биатлону в спортивном центре "Раубичи" и других совместных турниров Белоруссия и Россия доказывают, что и в условиях несправедливых санкций можно проводить соревнования самого высокого мирового уровня. "Наше сотрудничество с российской стороной продолжает укрепляться. Только в прошлом году более 20 специалистов спортивной отрасли прошли обучение по линии Российского международного олимпийского университета. С 2019 года – около 300. Очень важны и такие проекты, как: "Дети Азии", "Дети Приморья", где наши ребята занимают высокие места. Молодежь видит, что такое большие старты, это их заряжает и мотивирует. Хочется, чтобы мы это сотрудничество продолжили и укрепили", – сказал Лукашенко. Дегтярев отметил, что российская спортивная общественность настроена на возвращение в международную олимпийскую семью и поблагодарил белорусскую сторону за многолетнюю поддержку и совместные проекты. "Вместе с Вами получили хорошую соревновательную практику в эти непростые времена для нашего спорта. Мы ощущаем и ценим эту братскую поддержку и плечо", – отметил Дегтярев. Он пригласил белорусскую сторону на Международный форум "Россия – спортивная держава" в Уфе, Форум юных олимпийцев, а также другие предстоящие спортивные события в России. Также Дегтярев поздравил Виктора Лукашенко с переизбранием на новый срок президентом НОК Белоруссии и подчеркнул, что признание выборов Международным олимпийским комитетом – это хороший сигнал и знак, результат кропотливой работы руководства НОК Белоруссии и всей спортивной отрасли страны.

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белоруссия, россия, мок, сотрудничество