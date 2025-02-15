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Названы выгоды Таиланда для российского бизнеса

Названы выгоды Таиланда для российского бизнеса - 15.02.2025, ПРАЙМ

Названы выгоды Таиланда для российского бизнеса

Таиландский рынок выгоден российскому бизнесу в качестве торгового партнера, как рынок с быстрым оборотом средств, заявил РИА Новости в Бангкоке глава... | 15.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-15T14:37+0300

2025-02-15T14:37+0300

2025-02-15T14:37+0300

экономика

россия

таиланд

бизнес

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БАНГКОК, 15 фев – ПРАЙМ. Таиландский рынок выгоден российскому бизнесу в качестве торгового партнера, как рынок с быстрым оборотом средств, заявил РИА Новости в Бангкоке глава Российско-Таиландского делового совета, президент российской Ассоциации электрометаллургических предприятий и акционер холдинга "Новосталь – М" Иван Демченко, возглавивший российскую делегацию на Второй выставке Федерации промышленности Таиланда FTI EXPO 2025, которая проходит в эти дни в столице Таиланда. "С учетом того, что сегодня все-таки фокус большинства российских производителей идет на экспорт, то, как мы уже отмечали неоднократно, сегодня Азиатский регион, и особенно Таиланд, очень интересен тем, что это довольно быстро оборачиваемый рынок для российских компаний", - заявил он. "То есть, наши компании привозят груз и получают деньги. Это не африканский рынок, где приходится ждать 300 или 330 дней и не латиноамериканский рынок, где тоже очень долгие деньги", - пояснил глава двустороннего делового совета. Сегодня российские компании, с учетом высоких ключевых ставок, не имеют возможности долго оборачивать груз, продолжил Демченко, и поэтому такие рынки, как Таиланд – это перспективные рынки в плане развития для очень многих российских компаний. "Таиланд – это тот рынок, который платит деньги, и при этом имеет низкие ключевые ставки, имеет большое количество экспатов, компаний (совместных предприятий с зарубежными партнерами – ред.) и самих тайцев, которые инвестируют деньги и платят своевременно", - сказал он агентству.

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россия, таиланд, бизнес