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Трамп назвал СМИ "лузерами" и "фейковыми"

Трамп назвал СМИ "лузерами" и "фейковыми" - 15.02.2025, ПРАЙМ

Трамп назвал СМИ "лузерами" и "фейковыми"

Администрация президента США Дональда Трампа назвала "лузерами" и "фейковыми" медиа ряд СМИ за попытки разобщить главу Белого дома с американским... | 15.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-15T05:49+0300

2025-02-15T05:49+0300

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ВАШИНГТОН, 15 фев - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа назвала "лузерами" и "фейковыми" медиа ряд СМИ за попытки разобщить главу Белого дома с американским предпринимателем и главой департамента государственной эффективности (DOGE) Илоном Маском. "Президент Трамп высмеивает лузеров из фейковых новостей за то, что они пытаются разделить его и Илона Маска", - говорится в публикации на странице Белого дома в социальной сети Х. В сообщении также приводится отрывок из интервью Трампа и Маска телеканалу Fox News. В нем американский лидер говорит о том, что некоторые издания заявляют о передаче Маску президентских полномочий, называя главу DOGE "президентом Маском". "Это же так очевидно - им это так плохо удается. Я думал, что они хороши в этом, но на самом деле - плохи", - отметил Трамп, комментируя действия изданий. При этом американский лидер не назвал конкретные издания, которые пытаются разобщить его с Маском. Ранее в феврале журнал Time представил обложку февральского выпуска с изображением Маска, сидящего за рабочим местом президента США на фоне обсуждений возросшего влияния предпринимателя в новой американской администрации. На обложке Маск изображен сидящим за столом "Резолют", за которым президент США работает в Овальном кабинете Белого дома, за спиной у него изображены два флага - США и американского президента. Ранее газета Washington Post назвала Маска "теневым президентом" США после его активного вмешательства в процесс обсуждения законопроекта о финансировании федерального правительства, что привело к угрозе шатдауна. Телеканал NBC ранее сообщал, что постоянное присутствие Маска рядом с Трампом и его поведение начинают раздражать круг приближенных к президенту лиц. По их словам, Маск ведет себя как сопрезидент. Ряд опросов уже продемонстрировали недовольство американцев ролью Маска в правительстве. Согласно опросу, проведенному ранее журналом Economist и компанией YouGov, около половины американцев хотят, чтобы у Маска не было никакого влияния в администрации Трампа. Также из опроса, проведенного агентством Ассошиэйтед Пресс совместно с исследовательским центром NORC, следует, что около 40% американцев не одобряют создание департамента по достижению госэффективности, возглавляемого Маском.

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технологии, мировая экономика, сша, дональд трамп, fox news, washington post, nbc