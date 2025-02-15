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Трамп назвал СМИ "лузерами" и "фейковыми"
Трамп назвал СМИ "лузерами" и "фейковыми" - 15.02.2025, ПРАЙМ
Трамп назвал СМИ "лузерами" и "фейковыми"
Администрация президента США Дональда Трампа назвала "лузерами" и "фейковыми" медиа ряд СМИ за попытки разобщить главу Белого дома с американским... | 15.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-15T05:49+0300
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ВАШИНГТОН, 15 фев - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа назвала "лузерами" и "фейковыми" медиа ряд СМИ за попытки разобщить главу Белого дома с американским предпринимателем и главой департамента государственной эффективности (DOGE) Илоном Маском.
"Президент Трамп высмеивает лузеров из фейковых новостей за то, что они пытаются разделить его и Илона Маска", - говорится в публикации на странице Белого дома в социальной сети Х.
В сообщении также приводится отрывок из интервью Трампа и Маска телеканалу Fox News. В нем американский лидер говорит о том, что некоторые издания заявляют о передаче Маску президентских полномочий, называя главу DOGE "президентом Маском".
"Это же так очевидно - им это так плохо удается. Я думал, что они хороши в этом, но на самом деле - плохи", - отметил Трамп, комментируя действия изданий.
При этом американский лидер не назвал конкретные издания, которые пытаются разобщить его с Маском.
Ранее в феврале журнал Time представил обложку февральского выпуска с изображением Маска, сидящего за рабочим местом президента США на фоне обсуждений возросшего влияния предпринимателя в новой американской администрации. На обложке Маск изображен сидящим за столом "Резолют", за которым президент США работает в Овальном кабинете Белого дома, за спиной у него изображены два флага - США и американского президента.
Ранее газета Washington Post назвала Маска "теневым президентом" США после его активного вмешательства в процесс обсуждения законопроекта о финансировании федерального правительства, что привело к угрозе шатдауна. Телеканал NBC ранее сообщал, что постоянное присутствие Маска рядом с Трампом и его поведение начинают раздражать круг приближенных к президенту лиц. По их словам, Маск ведет себя как сопрезидент.
Ряд опросов уже продемонстрировали недовольство американцев ролью Маска в правительстве. Согласно опросу, проведенному ранее журналом Economist и компанией YouGov, около половины американцев хотят, чтобы у Маска не было никакого влияния в администрации Трампа. Также из опроса, проведенного агентством Ассошиэйтед Пресс совместно с исследовательским центром NORC, следует, что около 40% американцев не одобряют создание департамента по достижению госэффективности, возглавляемого Маском.
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технологии, мировая экономика, сша, дональд трамп, fox news, washington post, nbc
Технологии, Экономика, Мировая экономика, США, Дональд Трамп, Fox News, Washington Post, NBC
Трамп назвал СМИ "лузерами" и "фейковыми"
Белый дом назвал ряд СМИ лузерами и фейковыми за попытки разобщить Трампа с Маском
ВАШИНГТОН, 15 фев - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа назвала "лузерами" и "фейковыми" медиа ряд СМИ за попытки разобщить главу Белого дома с американским предпринимателем и главой департамента государственной эффективности (DOGE) Илоном Маском.
"Президент Трамп высмеивает лузеров из фейковых новостей за то, что они пытаются разделить его и Илона Маска", - говорится в публикации на странице Белого дома в социальной сети Х.
В сообщении также приводится отрывок из интервью Трампа и Маска телеканалу Fox News. В нем американский лидер говорит о том, что некоторые издания заявляют о передаче Маску президентских полномочий, называя главу DOGE "президентом Маском".
"Это же так очевидно - им это так плохо удается. Я думал, что они хороши в этом, но на самом деле - плохи", - отметил Трамп, комментируя действия изданий.
При этом американский лидер не назвал конкретные издания, которые пытаются разобщить его с Маском.
Ранее в феврале журнал Time представил обложку февральского выпуска с изображением Маска, сидящего за рабочим местом президента США на фоне обсуждений возросшего влияния предпринимателя в новой американской администрации. На обложке Маск изображен сидящим за столом "Резолют", за которым президент США работает в Овальном кабинете Белого дома, за спиной у него изображены два флага - США и американского президента.
Ранее газета Washington Post назвала Маска "теневым президентом" США после его активного вмешательства в процесс обсуждения законопроекта о финансировании федерального правительства, что привело к угрозе шатдауна. Телеканал NBC ранее сообщал, что постоянное присутствие Маска рядом с Трампом и его поведение начинают раздражать круг приближенных к президенту лиц. По их словам, Маск ведет себя как сопрезидент.
Ряд опросов уже продемонстрировали недовольство американцев ролью Маска в правительстве. Согласно опросу, проведенному ранее журналом Economist и компанией YouGov, около половины американцев хотят, чтобы у Маска не было никакого влияния в администрации Трампа. Также из опроса, проведенного агентством Ассошиэйтед Пресс совместно с исследовательским центром NORC, следует, что около 40% американцев не одобряют создание департамента по достижению госэффективности, возглавляемого Маском.