https://1prime.ru/20250215/uvolneniya-854958607.html

CNN сообщил о массовом сокращении в агентстве по ядерной безопасности

CNN сообщил о массовом сокращении в агентстве по ядерной безопасности - 15.02.2025, ПРАЙМ

CNN сообщил о массовом сокращении в агентстве по ядерной безопасности

Администрация президента США Дональда Трампа уволила более 300 сотрудников американского агентства по национальной ядерной безопасности (NNSA), сообщает... | 15.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-15T14:12+0300

2025-02-15T14:12+0300

2025-02-15T14:18+0300

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дональд трамп

cnn

увольнение

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МОСКВА, 15 фев - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа уволила более 300 сотрудников американского агентства по национальной ядерной безопасности (NNSA), сообщает телеканал CNN. По данным телеканала, в четверг вечером чиновники из администрации Трампа уволили более 300 работников NNSA, в чьи обязанности входило управление ядерными запасами США.Тем не менее, представитель министерства энергетики опроверг данные о числе уволенных сотрудников. По словам представителя, из NNSA были уволены "менее 50 человек".Как сообщал телеканал ранее, администрация Трампа также вынуждает уйти с должности высокопоставленных сотрудников Национального управления архивов и документации в связи с проведением крупной чистки кадров.

https://1prime.ru/20250215/tramp-854955761.html

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сша, дональд трамп, cnn, увольнение