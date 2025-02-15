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CNN сообщил о массовом сокращении в агентстве по ядерной безопасности
CNN сообщил о массовом сокращении в агентстве по ядерной безопасности - 15.02.2025, ПРАЙМ
CNN сообщил о массовом сокращении в агентстве по ядерной безопасности
Администрация президента США Дональда Трампа уволила более 300 сотрудников американского агентства по национальной ядерной безопасности (NNSA), сообщает... | 15.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-15T14:12+0300
2025-02-15T14:12+0300
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МОСКВА, 15 фев - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа уволила более 300 сотрудников американского агентства по национальной ядерной безопасности (NNSA), сообщает телеканал CNN. По данным телеканала, в четверг вечером чиновники из администрации Трампа уволили более 300 работников NNSA, в чьи обязанности входило управление ядерными запасами США.Тем не менее, представитель министерства энергетики опроверг данные о числе уволенных сотрудников. По словам представителя, из NNSA были уволены "менее 50 человек".Как сообщал телеканал ранее, администрация Трампа также вынуждает уйти с должности высокопоставленных сотрудников Национального управления архивов и документации в связи с проведением крупной чистки кадров.
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сша, дональд трамп, cnn, увольнение
США, Дональд Трамп, CNN, увольнение
CNN сообщил о массовом сокращении в агентстве по ядерной безопасности
CNN: Белый дом уволил более 300 сотрудников агентства по ядерной безопасности
МОСКВА, 15 фев - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа уволила более 300 сотрудников американского агентства по национальной ядерной безопасности (NNSA), сообщает телеканал CNN.
По данным телеканала, в четверг вечером чиновники из администрации Трампа уволили более 300 работников NNSA, в чьи обязанности входило управление ядерными запасами США.
Тем не менее, представитель министерства энергетики опроверг данные о числе уволенных сотрудников. По словам представителя, из NNSA были уволены "менее 50 человек".
Как сообщал телеканал ранее, администрация Трампа также вынуждает уйти с должности высокопоставленных сотрудников Национального управления архивов и документации в связи с проведением крупной чистки кадров.
CNN сообщил о крупной чистке кадров в Национальном архиве США