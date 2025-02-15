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Геополитическая турбулентность пришла на российский рынок валюты

Геополитическая турбулентность пришла на российский рынок валюты - 15.02.2025, ПРАЙМ

Геополитическая турбулентность пришла на российский рынок валюты

Курс российской валюты к юаню на Московской бирже на завершившейся рабочей неделе наконец-то вошел в облако геополитической турбулентности, что ожидалось с... | 15.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-15T08:00+0300

2025-02-15T08:00+0300

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МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Курс российской валюты к юаню на Московской бирже на завершившейся рабочей неделе наконец-то вошел в облако геополитической турбулентности, что ожидалось с момента прихода Дональда Трампа к власти в США, и эта турбулентность пока играет в пользу российской валюты, так же – как и ожидалось.Волатильность при этом существенно возросла. Курсовой недельный диапазон составил 12,13-13,32 рубля за юань, что оказалось сравнимо с высокой волатильностью начала декабря 2024 года. В итоге, курс китайской валюты на прошлой неделе обновил минимум с сентября прошлого года, однако затем отошел вверх от него. На четыре дня падения юаня пришелся один день его повышения.Рубль дорожал на фоне, сначала, ожиданий, а затем и подтверждения геополитического позитива. Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в среду провели телефонный разговор, который продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Президенты затронули и другие темы: ближневосточное урегулирование, иранскую ядерную программу, двусторонние российско-американские отношения в сфере экономики. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи.Юаневые ставки денежного рынка Мосбиржи на неделе обновили исторический минимум по индикатору RUSFARCNY, который падал до -0,78% годовых, но затем, к ее завершению, составил 0,22%.В итоге, курс юаня на Мосбирже за неделю упал на 79 копеек до 12,48 рубля. Курс доллара за неделю рухнул на 6,97 рубля до 90,31 рубля, а евро – на 6,33 рубля, до 94,89 рубля (для расчетов использован официальный курс ЦБ РФ).Валюта США на форексе упала за неделю от 7,288 юаня до 7,254 юаня. При этом в пересчете через рублевые курсы, доллар на российском рынке к завершению недели стоил 7,236 юаня, то есть с дисконтом в 0,25% к курсу форекса – впервые после тотальной премии.Рублевая цена барреля марки Brent к концу недели упала до 6,74 тысячи против 7,26 тысячи неделей ранее.РУБЛЬ УКРЕПЛЯЛСЯ НА ГЕОПОЛИТИКЕРубль начал рабочую неделю уверенным ростом против юаня. Российская валюта находила поддержку в сезонном падении импорта и соответственно - спросе на валюту. Мог сказаться приток валюты, отложенный из-за антироссийских санкций США периода осени-зимы, поскольку экспортеры находят пути проведения платежей. Сказывались также высокие рублевые ставки финансового рынка на фоне рекордно низких - отрицательные юаневых.При этом игроки рынка спокойно восприняли данные Минфина РФ о том, что дефицит федерального бюджета РФ по итогам января 2025 года, по предварительной оценке, составил 1,706 триллиона рублей, или 0,8% ВВП, при установленном уровне на текущий год в 0,5% ВВП. Впрочем, ведомство отмечает, что это главным образом обусловлено опережающим финансированием расходов внутри первого квартала и не повлияет на квартальную траекторию и исполнение целевых параметров структурного баланса на 2025 год в целом.Также рубль не заметил, что текущий счет платежного баланса России в январе 2025 года оказался дефицитным второй месяц подряд - отрицательное сальдо составило 0,7 миллиарда долларов, тогда как год назад в этом месяце был зафиксирован профицит в 2,9 миллиарда, оценили в ЦБ РФ. В 2024 году было только два "дефицитных" месяца: июль и декабрь. А до этого дефицита не было почти четыре года, с августа 2020 года.Главным для российских активов, в том числе для рубля, стал телефонный разговор Трампа и Путина и озвученная ими готовность как можно скорее встретиться, чтобы начать переговоры по многими вопросам, в том числе по Украине.ПРОГНОЗЫЗавершение недели проходило под знаком стабилизации-коррекции рубля вниз к валютам. При этом рубль получал поддержку от ЦБ РФ, который по итогам заседания совета директоров ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых. ЦБ РФ повысил прогноз по средней ключевой ставке на 2025 и 2026 годы. Текущее инфляционное давление в РФ остается высоким, рост внутреннего спроса по-прежнему значительно опережает возможности расширения предложения, считает регулятор.Между тем, в конце недели приходили различные геополитические сигналы. В частности, Дональд Трамп заявил, что было ошибкой исключать Россию из G8, и он хотел бы вернуть РФ в организацию. Также он сказал, что планирует обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным и лидером КНР Си Цзиньпином сокращение арсенала ядерных вооружений и допустил проведение трехстороннего саммита. При этом Встреча Путина и Трампа в третьей стране должна состояться раньше, чем обмен визитами, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Впрочем, Трамп заявил, что предстоящие контакты с участием США, России и Украины покажут, достижимо ли урегулирование украинского конфликта, а вице-президент США Джей-Ди Вэнс заявил, что Штаты не исключают полностью вариант отправки своих военнослужащих на Украину, если Россия не будет вести переговоры "добросовестно".Таким образом, турбулентность валютного рынка может остаться высокой, а курс юаня – в широком диапазоне 12-13,5 рубля.

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Дмитрий Майоров https://cdnn.1prime.ru/img/76867/89/768678957_346:0:1342:996_100x100_80_0_0_c7b911ed9864845708cc4c94bd992541.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Дмитрий Майоров https://cdnn.1prime.ru/img/76867/89/768678957_346:0:1342:996_100x100_80_0_0_c7b911ed9864845708cc4c94bd992541.jpg

курсы валют, рубль, мнения аналитиков