https://1prime.ru/20250215/velikobritaniya-854961069.html

СМИ прокомментировали нежелание Британии критиковать политику Трампа

СМИ прокомментировали нежелание Британии критиковать политику Трампа - 15.02.2025, ПРАЙМ

СМИ прокомментировали нежелание Британии критиковать политику Трампа

Британское правительство сознательно избегает критики в адрес инициатив президента США Дональда Трампа, в том числе касающихся Украины, чтобы не разозлить... | 15.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-15T17:47+0300

2025-02-15T17:47+0300

2025-02-15T17:47+0300

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МОСКВА, 15 фев - ПРАЙМ. Британское правительство сознательно избегает критики в адрес инициатив президента США Дональда Трампа, в том числе касающихся Украины, чтобы не разозлить американскоголидера. Об этом сообщает газета Times со ссылкой на источники."Мы не хотим дразнить медведя", - приводит издание слова высокопоставленного советника в правительстве, который прокомментировал данный подход.В качестве примера приводится молчание британских властей по вопросам территориальных уступок Украины и предоставления ей гарантий безопасности со стороны США. Как отмечает газета, это контрастирует с позицией ряда европейских лидеров, которые заявляют, что любые договоренности, заключенные без их участия, не будут иметь силы.При этом, как отметил один британский чиновник, сам телефонный разговор между Трампом и президентом России Владимиром Путиным, а также заявления президента США о маловероятности вступления Украины в НАТО были восприняты в Лондоне негативно.По словам канцлера герцогства Ланкастерского Пэта Макфаддена, британское правительство не будет "безудержно гоняться за каждым заголовком из Вашингтона". По мнению канцлера, в национальные интересы страны входит сохранение хорошего диалога по общественным и частным каналам, поэтому Британии нельзя чрезмерно реагировать на каждое объявление.Однако среди правящей лейбористской партии есть мнение, что позиция Лондона была слишком сдержанной, отметили в газете."США должны помнить, что они не могут вести переговоры о суверенитете другого народа. Важно, чтобы мы продолжали говорить Трампу правду, возможно, другие этого не делают", - приводит газета слова председателя общепартийной группы лейбористов по Украине Алекса Собела. Осторожность Великобритании распространяется и на возможную торговую конфронтацию с США. Как отмечает Times со ссылкой на источники в правительстве, Лондон не станет поддерживать Евросоюз в введении пошлин в ответ на тарифы Трампа. По мнению британских чиновников, такие меры окажутся малоэффективными и только усилят напряженность в отношениях с США.Ранее Трамп заявил, что не возражает против слов главы Пентагона Пита Хегсета о маловероятности членства Украины в НАТО. Кроме того, Трамп обвинил бывшего президента США Джо Байдена в эскалации конфликта, отметив, что его заявления о возможном вступлении Украины в альянс стали главной ошибкой.Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что, если есть желание найти компромиссное решение, вести переговоры по Украине можно с кем угодно, при этом он подчеркнул, что Зеленский в силу своей нелегитимности не имеет права ничего подписывать. Путин напомнил, что Киеву нужно найти способ отменить ранее подписанный Зеленским указ о запрете переговоров - это, к примеру, может сделать председатель Верховной рады. Если же сам Зеленский хочет участвовать в переговорах, российский президент выразил готовность выделить для этого специальных людей. Путин также отмечал, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь, Трамп говорил о том, что Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях.

https://1prime.ru/20250215/britanija-854953071.html

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великобритания, лондон, ес, нато, сша, дональд трамп, россия, владимир путин