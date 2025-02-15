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Вице-президент США встретился с кандидатом в канцлеры Германии - 15.02.2025, ПРАЙМ
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Вице-президент США встретился с кандидатом в канцлеры Германии
Вице-президент США встретился с кандидатом в канцлеры Германии - 15.02.2025, ПРАЙМ
Вице-президент США встретился с кандидатом в канцлеры Германии
Вице-президент США Джей-Ди Вэнс встретился с кандидатом в канцлеры ФРГ от правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алисой Вайдель на полях проходящей в... | 15.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-15T01:29+0300
2025-02-15T01:29+0300
экономика
мировая экономика
общество
сша
германия
фрг
алиса вайдель
анналена бербок
владимир путин
адг
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МОСКВА, 15 фев - ПРАЙМ. Вице-президент США Джей-Ди Вэнс встретился с кандидатом в канцлеры ФРГ от правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алисой Вайдель на полях проходящей в Мюнхене конференции по безопасности, передает агентство DPA со ссылкой на представителя Вайдель Даниэля Таппа. По словам Таппа, встреча вице-президента США и сопредседателя АдГ состоялась в отеле вскоре после выступления американца и прошла в "очень непринужденной и дружеской" атмосфере. "Вице-президент США Джей-Ди Вэнс встретился с сопредседателем АдГ Алисой Вайдель в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности", - говорится в сообщении агентства. Агентство добавляет со ссылкой на Таппа, что беседа длилась полчаса. В ходе разговора Вэнс и Вайдель обсудили, в частности, украинский конфликт и так называемую стратегию "брандмауэра" классических немецких партий, которая заключается в отказе от любых форм взаимодействия с АдГ. Как подчеркивается, Вэнс дал понять, что симпатизирует АдГ. Согласно агентству, неназванный представитель Вэнса также подтвердил факт встречи с Вайдель. Отмечается, что вице-президент США встретился с лидерами основных политических партий Германии, а также с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером, министром иностранных дел Анналеной Бербок и главой администрации канцлера Вольфгангом Шмидтом. Ранее кандидат в канцлеры ФРГ от блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц заявил, что встретился на полях Мюнхенской конференции по безопасности с Вэнсом и предложил ему идею прекращения огня на Украине до начала мирных переговоров. В Мюнхене 14-16 февраля проходит 61-я конференция по безопасности, в рамках которой высокопоставленные государственные деятели из разных стран обсуждают актуальные вызовы и проблемы в области внешней политики, в том числе украинский и ближневосточный конфликты. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в среду провели телефонный разговор, длительностью почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Он отметил, что Вашингтон - главный визави Москвы в вопросах урегулирования ситуации на Украине.
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40
192
40
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4.7
96
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мировая экономика, общество , сша, германия, фрг, алиса вайдель, анналена бербок, владимир путин, адг
Экономика, Мировая экономика, Общество , США, ГЕРМАНИЯ, ФРГ, Алиса Вайдель, Анналена Бербок, Владимир Путин, АдГ
01:29 15.02.2025
 
Вице-президент США встретился с кандидатом в канцлеры Германии

DPA: вице-президент США Вэнс встретился с кандидатом в канцлеры Германии от АдГ

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МОСКВА, 15 фев - ПРАЙМ. Вице-президент США Джей-Ди Вэнс встретился с кандидатом в канцлеры ФРГ от правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алисой Вайдель на полях проходящей в Мюнхене конференции по безопасности, передает агентство DPA со ссылкой на представителя Вайдель Даниэля Таппа.
По словам Таппа, встреча вице-президента США и сопредседателя АдГ состоялась в отеле вскоре после выступления американца и прошла в "очень непринужденной и дружеской" атмосфере.
"Вице-президент США Джей-Ди Вэнс встретился с сопредседателем АдГ Алисой Вайдель в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности", - говорится в сообщении агентства.
Агентство добавляет со ссылкой на Таппа, что беседа длилась полчаса. В ходе разговора Вэнс и Вайдель обсудили, в частности, украинский конфликт и так называемую стратегию "брандмауэра" классических немецких партий, которая заключается в отказе от любых форм взаимодействия с АдГ. Как подчеркивается, Вэнс дал понять, что симпатизирует АдГ.
Согласно агентству, неназванный представитель Вэнса также подтвердил факт встречи с Вайдель. Отмечается, что вице-президент США встретился с лидерами основных политических партий Германии, а также с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером, министром иностранных дел Анналеной Бербок и главой администрации канцлера Вольфгангом Шмидтом.
Ранее кандидат в канцлеры ФРГ от блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц заявил, что встретился на полях Мюнхенской конференции по безопасности с Вэнсом и предложил ему идею прекращения огня на Украине до начала мирных переговоров.
В Мюнхене 14-16 февраля проходит 61-я конференция по безопасности, в рамках которой высокопоставленные государственные деятели из разных стран обсуждают актуальные вызовы и проблемы в области внешней политики, в том числе украинский и ближневосточный конфликты.
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в среду провели телефонный разговор, длительностью почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Он отметил, что Вашингтон - главный визави Москвы в вопросах урегулирования ситуации на Украине.
 
ЭкономикаМировая экономикаОбществоСШАГЕРМАНИЯФРГАлиса ВайдельАнналена БербокВладимир ПутинАдГ
 
 
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