Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россиянам рассказали, из каких банков нужно срочно забрать деньги - 15.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250215/vklad-854944567.html
Россиянам рассказали, из каких банков нужно срочно забрать деньги
Россиянам рассказали, из каких банков нужно срочно забрать деньги - 15.02.2025, ПРАЙМ
Россиянам рассказали, из каких банков нужно срочно забрать деньги
Просто положить деньги на вклад и ждать начисления процентов недостаточно – следует пристально следить за состоянием дел в кредитной организации. Тогда есть... | 15.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-15T03:03+0300
2025-02-15T03:03+0300
экономика
ставки по вкладам
финансы
банки
ставка банка россии
https://cdnn.1prime.ru/img/83249/15/832491538_0:283:3116:2036_1920x0_80_0_0_c8af6eb911ba3ac9e31bc2b4c5b4e739.jpg
МОСКВА, 15 фев – ПРАЙМ. Просто положить деньги на вклад и ждать начисления процентов недостаточно – следует пристально следить за состоянием дел в кредитной организации. Тогда есть шанс вовремя забрать деньги, не дожидаясь отзыва лицензии, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова.Отозвать лицензию у банка могут по нескольким причинам. Основные - несоблюдение регуляторных требований, требований Закона 115-ФЗ (о противодействии легализации преступных доходов), наличие на балансе ненадлежащих активов, а также потеря банковской ликвидности (неспособность осуществлять платежи и расплачиваться с кредиторами)."И если первые три пункта не очень видны невооруженным взглядом, то по поводу последнего можно догадаться по отдельным внешним признакам, даже не изучая отчетность кредитной организации", - разъяснила специалист.К таким признакам можно отнести более высокие по сравнению со среднерыночными ставки по привлечению денежных средств. Разумеется, банки стремятся выиграть борьбу с конкурентами, но если ставки значительно выше, это может быть признаком или недостатка ликвидности (банк "пылесосит" деньги с рынка, чтобы закрыть дыру, не заботясь о том, как он будет их возвращать), или того, что кредитная организация вкладывает их в высокодоходные, но высокорисковые активы (венчурные проекты, которые могут себя не оправдать, ценные бумаги сомнительных эмитентов) либо вообще занимается доходной, но не очень легальной деятельностью. Можно получить высокие проценты в начале, а затем не получить своих денег вообще.Другим признаком является наличие частых "технических сбоев". Разумеется, пожар, поломка техники или сбой операционной системы может случиться у любой кредитной организации, но если это становится обычной практикой (информация о подобных случаях может появиться в СМИ) – это повод лишний раз подумать. "Подобным ситуациям – когда периодически отключается личный кабинет, не проходят платежи из банка или даже в банк – следует уделять повышенное внимание", - советует эксперт.В большинстве случаев мы сейчас общаемся с банком онлайн. Но если вы пришли в офис, а там (в отличие от обычной пары клиентов) наплыв народу – это тоже может быть поводом для беспокойства. Банк может часто закрывать свои офисы по тем же техническим причинам, и это, пусть не всегда, но также может свидетельствовать, что не всё в порядке "в датском королевстве".Разумеется, если сумма, которую вы храните в банке, невелика и покрывается системой страхования вкладов, деньги вам вернут, пусть и через несколько дней. Но, во-первых, за эти дни вы потеряете проценты. Во-вторых, "металлические счета" или средства, находящиеся в доверительном управлении, в систему страхования вкладов не входят. А, в-третьих, если у вас хранится в банке более 1,4 миллиона рублей, то "излишек" суммы при наступлении страхового случая (отзыве лицензии и последующем банкротстве) попадет в конкурсную массу, и в полном объеме его можно и не получить.Поэтому имеет смысл обращать внимание на кредитную организацию, которой вы доверили средства: не ухудшился ли ее рейтинг, не приблизился ли к преддефолтному? Не является ли она убыточной несколько кварталов подряд? Не произошло ли у нее резкое падение чистых активов? Если наоборот случился их внезапный "взрывной" рост – это также повод, чтобы показать банковскую отчетность специалисту или изучить ее обсуждение на профессиональных форумах. "Но это уже задача повышенного уровня сложности. Начать все-таки стоит с чтения новостной ленты и уделения пристального внимания первым перечисленным признакам", - заключила Белянчикова.
https://1prime.ru/20250208/account-854768650.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83249/15/832491538_192:0:2923:2048_1920x0_80_0_0_596034119a68b1f61d03556b54e677ed.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ставки по вкладам, финансы, банки, ставка банка россии
Экономика, ставки по вкладам, Финансы, Банки, ставка Банка России
03:03 15.02.2025
 
Россиянам рассказали, из каких банков нужно срочно забрать деньги

Эксперт Белянчикова: слишком выгодные условия по вкладу - повод насторожиться

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗнак процента
Знак процента - ПРАЙМ, 1920, 15.02.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 15 фев – ПРАЙМ. Просто положить деньги на вклад и ждать начисления процентов недостаточно – следует пристально следить за состоянием дел в кредитной организации. Тогда есть шанс вовремя забрать деньги, не дожидаясь отзыва лицензии, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова.
Отозвать лицензию у банка могут по нескольким причинам. Основные - несоблюдение регуляторных требований, требований Закона 115-ФЗ (о противодействии легализации преступных доходов), наличие на балансе ненадлежащих активов, а также потеря банковской ликвидности (неспособность осуществлять платежи и расплачиваться с кредиторами).
"И если первые три пункта не очень видны невооруженным взглядом, то по поводу последнего можно догадаться по отдельным внешним признакам, даже не изучая отчетность кредитной организации", - разъяснила специалист.
Сотрудница банка за работой в отделении Сбербанка России - ПРАЙМ, 1920, 08.02.2025
Это не вклады: в чем подвох высоких ставок по накопительным счетам
8 февраля, 02:02
К таким признакам можно отнести более высокие по сравнению со среднерыночными ставки по привлечению денежных средств. Разумеется, банки стремятся выиграть борьбу с конкурентами, но если ставки значительно выше, это может быть признаком или недостатка ликвидности (банк "пылесосит" деньги с рынка, чтобы закрыть дыру, не заботясь о том, как он будет их возвращать), или того, что кредитная организация вкладывает их в высокодоходные, но высокорисковые активы (венчурные проекты, которые могут себя не оправдать, ценные бумаги сомнительных эмитентов) либо вообще занимается доходной, но не очень легальной деятельностью. Можно получить высокие проценты в начале, а затем не получить своих денег вообще.
Другим признаком является наличие частых "технических сбоев". Разумеется, пожар, поломка техники или сбой операционной системы может случиться у любой кредитной организации, но если это становится обычной практикой (информация о подобных случаях может появиться в СМИ) – это повод лишний раз подумать.
"Подобным ситуациям – когда периодически отключается личный кабинет, не проходят платежи из банка или даже в банк – следует уделять повышенное внимание", - советует эксперт.
В большинстве случаев мы сейчас общаемся с банком онлайн. Но если вы пришли в офис, а там (в отличие от обычной пары клиентов) наплыв народу – это тоже может быть поводом для беспокойства. Банк может часто закрывать свои офисы по тем же техническим причинам, и это, пусть не всегда, но также может свидетельствовать, что не всё в порядке "в датском королевстве".
Разумеется, если сумма, которую вы храните в банке, невелика и покрывается системой страхования вкладов, деньги вам вернут, пусть и через несколько дней. Но, во-первых, за эти дни вы потеряете проценты. Во-вторых, "металлические счета" или средства, находящиеся в доверительном управлении, в систему страхования вкладов не входят. А, в-третьих, если у вас хранится в банке более 1,4 миллиона рублей, то "излишек" суммы при наступлении страхового случая (отзыве лицензии и последующем банкротстве) попадет в конкурсную массу, и в полном объеме его можно и не получить.
Поэтому имеет смысл обращать внимание на кредитную организацию, которой вы доверили средства: не ухудшился ли ее рейтинг, не приблизился ли к преддефолтному? Не является ли она убыточной несколько кварталов подряд? Не произошло ли у нее резкое падение чистых активов? Если наоборот случился их внезапный "взрывной" рост – это также повод, чтобы показать банковскую отчетность специалисту или изучить ее обсуждение на профессиональных форумах. "Но это уже задача повышенного уровня сложности. Начать все-таки стоит с чтения новостной ленты и уделения пристального внимания первым перечисленным признакам", - заключила Белянчикова.
 
Экономикаставки по вкладамФинансыБанкиставка Банка России
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала