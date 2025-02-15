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Россиянам рассказали, из каких банков нужно срочно забрать деньги

Россиянам рассказали, из каких банков нужно срочно забрать деньги - 15.02.2025, ПРАЙМ

Россиянам рассказали, из каких банков нужно срочно забрать деньги

Просто положить деньги на вклад и ждать начисления процентов недостаточно – следует пристально следить за состоянием дел в кредитной организации. Тогда есть... | 15.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-15T03:03+0300

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МОСКВА, 15 фев – ПРАЙМ. Просто положить деньги на вклад и ждать начисления процентов недостаточно – следует пристально следить за состоянием дел в кредитной организации. Тогда есть шанс вовремя забрать деньги, не дожидаясь отзыва лицензии, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова.Отозвать лицензию у банка могут по нескольким причинам. Основные - несоблюдение регуляторных требований, требований Закона 115-ФЗ (о противодействии легализации преступных доходов), наличие на балансе ненадлежащих активов, а также потеря банковской ликвидности (неспособность осуществлять платежи и расплачиваться с кредиторами)."И если первые три пункта не очень видны невооруженным взглядом, то по поводу последнего можно догадаться по отдельным внешним признакам, даже не изучая отчетность кредитной организации", - разъяснила специалист.К таким признакам можно отнести более высокие по сравнению со среднерыночными ставки по привлечению денежных средств. Разумеется, банки стремятся выиграть борьбу с конкурентами, но если ставки значительно выше, это может быть признаком или недостатка ликвидности (банк "пылесосит" деньги с рынка, чтобы закрыть дыру, не заботясь о том, как он будет их возвращать), или того, что кредитная организация вкладывает их в высокодоходные, но высокорисковые активы (венчурные проекты, которые могут себя не оправдать, ценные бумаги сомнительных эмитентов) либо вообще занимается доходной, но не очень легальной деятельностью. Можно получить высокие проценты в начале, а затем не получить своих денег вообще.Другим признаком является наличие частых "технических сбоев". Разумеется, пожар, поломка техники или сбой операционной системы может случиться у любой кредитной организации, но если это становится обычной практикой (информация о подобных случаях может появиться в СМИ) – это повод лишний раз подумать. "Подобным ситуациям – когда периодически отключается личный кабинет, не проходят платежи из банка или даже в банк – следует уделять повышенное внимание", - советует эксперт.В большинстве случаев мы сейчас общаемся с банком онлайн. Но если вы пришли в офис, а там (в отличие от обычной пары клиентов) наплыв народу – это тоже может быть поводом для беспокойства. Банк может часто закрывать свои офисы по тем же техническим причинам, и это, пусть не всегда, но также может свидетельствовать, что не всё в порядке "в датском королевстве".Разумеется, если сумма, которую вы храните в банке, невелика и покрывается системой страхования вкладов, деньги вам вернут, пусть и через несколько дней. Но, во-первых, за эти дни вы потеряете проценты. Во-вторых, "металлические счета" или средства, находящиеся в доверительном управлении, в систему страхования вкладов не входят. А, в-третьих, если у вас хранится в банке более 1,4 миллиона рублей, то "излишек" суммы при наступлении страхового случая (отзыве лицензии и последующем банкротстве) попадет в конкурсную массу, и в полном объеме его можно и не получить.Поэтому имеет смысл обращать внимание на кредитную организацию, которой вы доверили средства: не ухудшился ли ее рейтинг, не приблизился ли к преддефолтному? Не является ли она убыточной несколько кварталов подряд? Не произошло ли у нее резкое падение чистых активов? Если наоборот случился их внезапный "взрывной" рост – это также повод, чтобы показать банковскую отчетность специалисту или изучить ее обсуждение на профессиональных форумах. "Но это уже задача повышенного уровня сложности. Начать все-таки стоит с чтения новостной ленты и уделения пристального внимания первым перечисленным признакам", - заключила Белянчикова.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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