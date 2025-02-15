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Австралийский политолог рассказал, почему переехал во Владивосток

Австралийский политолог рассказал, почему переехал во Владивосток - 15.02.2025, ПРАЙМ

Австралийский политолог рассказал, почему переехал во Владивосток

Политолог из Австралии Марк Лоу, который первым на Дальнем Востоке получил разрешение на временное проживание в упрощенном порядке в рамках указа президента РФ, | 15.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-15T04:24+0300

2025-02-15T04:24+0300

2025-02-15T04:24+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 15 фев - ПРАЙМ. Политолог из Австралии Марк Лоу, который первым на Дальнем Востоке получил разрешение на временное проживание в упрощенном порядке в рамках указа президента РФ, рассказал РИА Новости, что переехал во Владивосток из-за русской супруги и остался здесь в том числе из-за российской политики по семейным вопросам. "Переехал из-за моей жены. Я впервые приехал в Россию в 2018 году, потом ездил туда-сюда, а потом случился COVID. Из-за пандемии я застрял в Австралии, но после вернулся в Россию, и мы поженились… Нигде не идеально, и Россия не идеальна. Но в России есть хорошие ценности. Семейные ценности здесь превыше всего. И люди здесь дружелюбные", - сказал Лоу в интервью РИА Новости. Собеседник отметил, что разделяет политику России по вопросам семьи, в том числе в части поддержки рождаемости. И когда он узнал об указе президента Владимира Путина об упрощенном получении разрешения на временное проживание для иностранцев, решил воспользоваться такой возможностью. "Срок действия моей рабочей визы подходил к концу, а я так и не выучил русский язык. Мне пришлось покинуть компанию, где я работал. Мы изучили все возможности, чтобы мне остаться в России. И вдруг, словно гром среди ясного неба, мой друг прислал мне информацию об указе. Мы с женой почувствовали, как груз свалился с наших плеч, и это был величайший подарок, который кто-либо мог бы нам преподнести. Это дало мне возможность увидеть мир в другом свете, и я думаю, что это был очень важный момент для меня. Я хочу остаться здесь со своей женой, которую я люблю, и иметь возможность выучить русский язык и перейти к следующему этапу - получению постоянной визы", - отметил Лоу. Собеседник рассказал, что родился в Мельбурне. Он занимался профессиональной подготовкой и преподаванием, потом открыл собственный бизнес. Потом ушел в политику, помогал готовить и проводить предвыборные кампании для Либеральной партии Австралии. В России он продолжает вести свой политический блог и преподает английский язык по уникальной программе для желающих разного возраста. Лоу разработал программу для детей от двух до семи лет, которая позволяет увеличить скорость обучения языку примерно в 1,5 раза. Собеседник также отметил, что, несмотря на разницу в климате Австралии и России, здесь он почти никогда не мерзнет. "Зимой в Мельбурне температура не опускается ниже нуля, но ветрено и сыро. Вы постоянно ощущаете очень высокую влажность, и холод пробирает до костей. Здесь я одеваюсь тепло и не мерзну за исключением тех случаев, когда дует ветер, - тогда, да, холодно", - добавил Лоу. Президент РФ в августе 2024 года подписал указ, которым облегчил переезд в РФ иностранцев, разделяющих российские ценности. Согласно документу, иностранцы, приехавшие в РФ из-за неприятия политики своих стран, могут получить разрешение на временное проживание без подтверждения владения русским.

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россия, общество , рф, австралия, владимир путин