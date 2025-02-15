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В Абхазии начались выборы президента - 15.02.2025, ПРАЙМ
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В Абхазии начались выборы президента
В Абхазии начались выборы президента - 15.02.2025, ПРАЙМ
В Абхазии начались выборы президента
Президентские выборы начались в Абхазии, избирательные пункты открыли двери для жителей республики, передает в субботу корреспондент агентства РИА Новости. | 15.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-15T08:22+0300
2025-02-15T08:22+0300
политика
абхазия
выборы
общество
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СУХУМ, 15 фев - ПРАЙМ. Президентские выборы начались в Абхазии, избирательные пункты открыли двери для жителей республики, передает в субботу корреспондент агентства РИА Новости. На пост главы государства претендуют пять человек: известный абхазский политик Бадра Гунба, бывший торгпред в России Олег Барциц, экс-глава контрольной палаты республики Роберт Аршба, оппозиционер Адгур Ардзинба и председатель "Черноморского банка развития" Адгур Хурхумал. По данным ЦИК, для проведения голосования оборудованы 152 избирательных участка в самой Абхазии и еще два на территории России - в Москве и Черкесске. В основной список избирателей внесены 134 тысячи человек. Предварительные итоги голосования станут известны в воскресенье, 16 февраля.
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абхазия, выборы, общество
Политика, АБХАЗИЯ, Выборы, Общество
08:22 15.02.2025
 
В Абхазии начались выборы президента

В Абхазии открылись избирательные пункты по случаю начала президентских выборов

© РИА Новости . РИА Новости | Перейти в медиабанкСухуми - столица Республики Абхазия
Сухуми - столица Республики Абхазия - ПРАЙМ, 1920, 15.02.2025
© РИА Новости . РИА Новости
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СУХУМ, 15 фев - ПРАЙМ. Президентские выборы начались в Абхазии, избирательные пункты открыли двери для жителей республики, передает в субботу корреспондент агентства РИА Новости.
На пост главы государства претендуют пять человек: известный абхазский политик Бадра Гунба, бывший торгпред в России Олег Барциц, экс-глава контрольной палаты республики Роберт Аршба, оппозиционер Адгур Ардзинба и председатель "Черноморского банка развития" Адгур Хурхумал.
По данным ЦИК, для проведения голосования оборудованы 152 избирательных участка в самой Абхазии и еще два на территории России - в Москве и Черкесске. В основной список избирателей внесены 134 тысячи человек. Предварительные итоги голосования станут известны в воскресенье, 16 февраля.
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