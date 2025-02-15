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Зеленский в очередной раз отказался от проведения выборов на Украине

Зеленский в очередной раз отказался от проведения выборов на Украине - 15.02.2025, ПРАЙМ

Зеленский в очередной раз отказался от проведения выборов на Украине

Владимир Зеленский, чей срок полномочий истек в мае 2024 года, на конференции по безопасности в Мюнхене заявил, что "украинцы не хотят выборов", а тем, кто на... | 15.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-15T14:37+0300

2025-02-15T14:37+0300

2025-02-15T14:37+0300

политика

украина

владимир зеленский

выборы

владимир путин

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МОСКВА, 15 фев - ПРАЙМ. Владимир Зеленский, чей срок полномочий истек в мае 2024 года, на конференции по безопасности в Мюнхене заявил, что "украинцы не хотят выборов", а тем, кто на них надеется, предложил "выбрать другое гражданство". Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. В том же году Зеленский отменил проведение президентских выборов на Украине, объясняя решение военным положением и всеобщей мобилизацией в стране. Кроме того, Зеленский неоднократно заявлял о несвоевременности проведения выборов."Украинцы не хотят выборов... Если кому-то не нравится, они могут выбрать другое гражданство", - заявил Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности. Трансляция его речи велась на сайте конференции. Ранее Зеленский в интервью изданию Guardian перечислял причины, по которым на Украине не надо проводить выборы. Как сообщил Зеленский в интервью, к причинам относятся в первую очередь вопросы безопасности и возможности обеспечить голосование для военнослужащих и лиц, которые на данный момент находятся на территориях, контролируемых Россией или за границей.Как отмечал ранее президент России Владимир Путин, по предварительной оценке, на данный момент единственной легитимной властью на Украине считается парламент и спикер Верховной рады. По словам Путина, для проведения в стране легитимных выборов президента Зеленскому нужно будет отменить закон о военном положении. Кроме того, президент подчеркнул, что действие закона не означает пролонгацию результатов предыдущих выборов, поскольку об этом ничего не сказано в конституции.

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украина, владимир зеленский, выборы, владимир путин