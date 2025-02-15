https://1prime.ru/20250215/zelenskiy-854959797.html
"Я не очень счастлив". Зеленский раскритиковал разговор Трампа с Путиным
"Я не очень счастлив". Зеленский раскритиковал разговор Трампа с Путиным - 15.02.2025, ПРАЙМ
"Я не очень счастлив". Зеленский раскритиковал разговор Трампа с Путиным
Владимир Зеленский продолжает жаловаться, что президент США Дональд Трамп позвонил президенту России Владимиру Путину раньше, чем ему. Свои мысли по поводу... | 15.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-15T15:35+0300
2025-02-15T15:35+0300
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МОСКВА, 15 фев - ПРАЙМ. Владимир Зеленский продолжает жаловаться, что президент США Дональд Трамп позвонил президенту России Владимиру Путину раньше, чем ему. Свои мысли по поводу телефонного звонка лидеров Зеленский озвучил на конференции по безопасности в Мюнхене. "Это было в тот день, когда у него (Трампа - ред.) были телефонные звонки с Путиным и со мной. Сначала с ним (Путиным - ред.), а затем с нами... Я не очень счастлив. Но я думаю, что было бы опаснее, если бы первая встреча была с Путиным, а потом с Украиной", - прокомментировал телефонный звонок Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности. Как сообщалось ранее, в среду Трамп и Путин провели продолжительный телефонный разговор. В ходе звонка лидеры России и США договорились о немедленном начале переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Позднее трамп совершил телефонный звонок Зеленскому.
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Политика, УКРАИНА, Владимир Зеленский, США, Дональд Трамп, РОССИЯ, Владимир Путин
"Я не очень счастлив". Зеленский раскритиковал разговор Трампа с Путиным
Зеленский огорчен тем, что Трамп позвонил Путину раньше, чем ему
МОСКВА, 15 фев - ПРАЙМ. Владимир Зеленский продолжает жаловаться, что президент США Дональд Трамп позвонил президенту России Владимиру Путину раньше, чем ему. Свои мысли по поводу телефонного звонка лидеров Зеленский озвучил на конференции по безопасности в Мюнхене.
"Это было в тот день, когда у него (Трампа - ред.) были телефонные звонки с Путиным и со мной. Сначала с ним (Путиным - ред.), а затем с нами... Я не очень счастлив. Но я думаю, что было бы опаснее, если бы первая встреча была с Путиным, а потом с Украиной", - прокомментировал телефонный звонок Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности.
Как сообщалось ранее, в среду Трамп и Путин провели продолжительный телефонный разговор. В ходе звонка лидеры России и США договорились о немедленном начале переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Позднее трамп совершил телефонный звонок Зеленскому.
Зеленский в очередной раз отказался от проведения выборов на Украине