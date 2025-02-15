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Зеленский заявил, что обсуждает с США соглашение по минеральным ресурсам

Зеленский заявил, что обсуждает с США соглашение по минеральным ресурсам - 15.02.2025, ПРАЙМ

Зеленский заявил, что обсуждает с США соглашение по минеральным ресурсам

Владимир Зеленский сообщил, что всё еще обсуждает с США соглашение по украинским минеральным ресурсам. Такое заявление он сделал на Мюнхенской конференции,... | 15.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-15T15:46+0300

2025-02-15T15:46+0300

2025-02-15T15:46+0300

экономика

украина

владимир зеленский

полезные ископаемые

сша

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МОСКВА, 15 фев - ПРАЙМ. Владимир Зеленский сообщил, что всё еще обсуждает с США соглашение по украинским минеральным ресурсам. Такое заявление он сделал на Мюнхенской конференции, отвечая на вопрос о соглашении по полезным ископаемым."Мы всё еще говорим", - сказал Зеленский.Ранее газета Washington Post, ссылаясь на конгрессменов, сообщала, что чиновники США на встрече с Зеленским в Мюнхене предложили ему подписать документ, который передал бы Соединенным Штатам права на 50% еще не добытых минеральных ресурсов Украины. По информации издания, Зеленский отказался. В Мюнхене с 14 по 16 февраля проходит 61-я конференция по безопасности. В ее рамках высокопоставленные государственные деятели из различных стран обсуждают актуальные вызовы и проблемы в области внешней политики, в том числе украинский и ближневосточный конфликты. В форуме принимают участие Зеленский и специальный посланник президента Соединенных Штатов по Украине Кит Келлог. Также в рамках конференции состоится встреча глав МИД G7. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп ранее заявил, что Вашингтон ожидает от Украины предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую американцами финансовую и военную помощь. В свою очередь газета Financial Times со ссылкой на источник, близкий к Зеленскому, сообщала, что в Киеве допустили передачу Соединенным Штатам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую помощь, указав на то, что заявление Трампа совпадает с положениями так называемого "плана" Зеленского. Сам же Зеленский заявил о готовности предоставить США возможность инвестировать в добычу и заниматься совместной разработкой украинских полезных ископаемых.

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украина, владимир зеленский, полезные ископаемые, сша