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ЦИК Абхазии назвал дату второго тура президентских выборов

ЦИК Абхазии назвал дату второго тура президентских выборов - 16.02.2025, ПРАЙМ

ЦИК Абхазии назвал дату второго тура президентских выборов

Второй тур президентских выборов в Абхазии ориентировочно пройдет 1 марта, сообщил председатель ЦИК страны Дмитрий Маршан. | 16.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-16T13:18+0300

2025-02-16T13:18+0300

2025-02-16T13:18+0300

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СУХУМ, 16 фев - ПРАЙМ. Второй тур президентских выборов в Абхазии ориентировочно пройдет 1 марта, сообщил председатель ЦИК страны Дмитрий Маршан. "По предварительным данным, будет повторное голосование. Это значит, что второй тур, по предварительным данным, будет 1 марта проходить", - сказал он на брифинге. По данным ЦИК, по итогам первого тура выборов президента Абхазии известный политик Бадра Гунба набирает 46,38% голосов, у оппозиционера Адгура Ардзинбы 36,92%. За экс-главу контрольной палаты республики Роберта Аршбу проголосовало 7,53% избирателей, бывший торгпред в РФ Олег Барциц набирает 4,4%, а председатель "Черноморского банка развития" Адгур Хурхумал - 1%.

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абхазия, цик, сухум, выборы