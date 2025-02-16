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ЦИК Абхазии назвал дату второго тура президентских выборов - 16.02.2025, ПРАЙМ
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ЦИК Абхазии назвал дату второго тура президентских выборов
ЦИК Абхазии назвал дату второго тура президентских выборов - 16.02.2025, ПРАЙМ
ЦИК Абхазии назвал дату второго тура президентских выборов
Второй тур президентских выборов в Абхазии ориентировочно пройдет 1 марта, сообщил председатель ЦИК страны Дмитрий Маршан. | 16.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-16T13:18+0300
2025-02-16T13:18+0300
политика
абхазия
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СУХУМ, 16 фев - ПРАЙМ. Второй тур президентских выборов в Абхазии ориентировочно пройдет 1 марта, сообщил председатель ЦИК страны Дмитрий Маршан. "По предварительным данным, будет повторное голосование. Это значит, что второй тур, по предварительным данным, будет 1 марта проходить", - сказал он на брифинге. По данным ЦИК, по итогам первого тура выборов президента Абхазии известный политик Бадра Гунба набирает 46,38% голосов, у оппозиционера Адгура Ардзинбы 36,92%. За экс-главу контрольной палаты республики Роберта Аршбу проголосовало 7,53% избирателей, бывший торгпред в РФ Олег Барциц набирает 4,4%, а председатель "Черноморского банка развития" Адгур Хурхумал - 1%.
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абхазия, цик, сухум, выборы
Политика, АБХАЗИЯ, ЦИК, Сухум, Выборы
13:18 16.02.2025
 
ЦИК Абхазии назвал дату второго тура президентских выборов

Второй тур президентских выборов в Абхазии состоится 1 марта, сообщил ЦИК

© РИА Новости . РИА Новости | Перейти в медиабанкСухуми - столица Республики Абхазия
Сухуми - столица Республики Абхазия - ПРАЙМ, 1920, 16.02.2025
© РИА Новости . РИА Новости
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СУХУМ, 16 фев - ПРАЙМ. Второй тур президентских выборов в Абхазии ориентировочно пройдет 1 марта, сообщил председатель ЦИК страны Дмитрий Маршан.
"По предварительным данным, будет повторное голосование. Это значит, что второй тур, по предварительным данным, будет 1 марта проходить", - сказал он на брифинге.
По данным ЦИК, по итогам первого тура выборов президента Абхазии известный политик Бадра Гунба набирает 46,38% голосов, у оппозиционера Адгура Ардзинбы 36,92%. За экс-главу контрольной палаты республики Роберта Аршбу проголосовало 7,53% избирателей, бывший торгпред в РФ Олег Барциц набирает 4,4%, а председатель "Черноморского банка развития" Адгур Хурхумал - 1%.
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