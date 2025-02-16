https://1prime.ru/20250216/abkhaziya-854972860.html
Итоговая явка на президентских выборах в Абхазии составила 68,62%
Итоговая явка на президентских выборах в Абхазии составила 68,62% - 16.02.2025, ПРАЙМ
Итоговая явка на президентских выборах в Абхазии составила 68,62%
Итоговая явка на выборах президента Абхазии составила 68,62%, заявил председатель абхазского ЦИК Дмитрий Маршан после подсчёта всех бюллетеней. | 16.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-16T13:29+0300
2025-02-16T13:29+0300
2025-02-16T13:29+0300
абхазия
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СУХУМ, 16 фев – ПРАЙМ. Итоговая явка на выборах президента Абхазии составила 68,62%, заявил председатель абхазского ЦИК Дмитрий Маршан после подсчёта всех бюллетеней. Ранее Маршан сообщил журналистам утром после подсчёта голосов, что на досрочных выборах обязательно будет второй тур, в нем поучаствуют кандидаты Бадра Гунба и Адгур Ардзинба. "Итоговая явка на выборах составила почти 69%", - сказал Маршан на итоговом брифинге в воскресенье. В данных, приведенных ЦИК, значится цифра 68,62% проголосовавших, или 98 тысяч 790 человек. Число граждан, внесенных в списки избирателей, - 143 тысячи 960 человек.
https://1prime.ru/20250216/abkhaziya-854972735.html
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абхазия, цик, выборы
Итоговая явка на президентских выборах в Абхазии составила 68,62%
Итоговая явка на досрочных выборах президента Абхазии составила 68,62%
СУХУМ, 16 фев – ПРАЙМ. Итоговая явка на выборах президента Абхазии составила 68,62%, заявил председатель абхазского ЦИК Дмитрий Маршан после подсчёта всех бюллетеней.
Ранее Маршан сообщил журналистам утром после подсчёта голосов, что на досрочных выборах обязательно будет второй тур, в нем поучаствуют кандидаты Бадра Гунба и Адгур Ардзинба.
"Итоговая явка на выборах составила почти 69%", - сказал Маршан на итоговом брифинге в воскресенье.
В данных, приведенных ЦИК, значится цифра 68,62% проголосовавших, или 98 тысяч 790 человек. Число граждан, внесенных в списки избирателей, - 143 тысячи 960 человек.
ЦИК Абхазии назвал дату второго тура президентских выборов