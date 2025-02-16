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"Альтернатива для Германии" заявила о желании улучшить отношения с Россией - 16.02.2025, ПРАЙМ
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"Альтернатива для Германии" заявила о желании улучшить отношения с Россией
"Альтернатива для Германии" заявила о желании улучшить отношения с Россией - 16.02.2025, ПРАЙМ
"Альтернатива для Германии" заявила о желании улучшить отношения с Россией
Сопредседатель правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) и кандидат в канцлеры ФРГ Алиса Вайдель заявила, что ее политическая сила выступает за... | 16.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-16T09:23+0300
2025-02-16T09:23+0300
политика
германия
адг
алиса вайдель
россия
москва
владимир путин
запад
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МОСКВА, 16 фев - ПРАЙМ. Сопредседатель правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) и кандидат в канцлеры ФРГ Алиса Вайдель заявила, что ее политическая сила выступает за установление "очень хороших отношений" с Россией, а также за прекращение санкционной политики, поскольку она в первую очередь наносит ущерб самой Германии."Мы хотим очень хороших отношений с нашими европейскими соседями... Но мы также хотим и очень хороших отношений с крупными державами. К ним относится Россия... Что мы хотим - так это прекратить политику санкций, которая в первую очередь вредит нашей стране. У нас самые высокие цены на энергоносители в мире. Мы больше не конкурентноспособны", - заявила Вайдель в интервью газете Bild. Согласно последнему опросу, проведенному телеканалом ZDF, переддосрочными выборами в бундестаг, запланированными на 23 февраля, рейтинг АдГ составляет 20%, что делает ее второй по популярности партией в стране.В России неоднократно подчеркивали, что страна способна выдержать любое санкционное давление со стороны Запада, которое в последние несколько лет продолжает усиливаться. В Москве отмечали, что западные страны не хотят признавать неэффективность введенных против России ограничений. При этом в самих западных странах все чаще звучат мнения о неэффективности антироссийских санкций.Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России является долгосрочной стратегией Запада. Кроме того, президент отметил серьезный ущерб, который санкции нанесли всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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германия, адг, алиса вайдель, россия, москва, владимир путин, запад
Политика, ГЕРМАНИЯ, АдГ, Алиса Вайдель, РОССИЯ, МОСКВА, Владимир Путин, ЗАПАД
09:23 16.02.2025
 
"Альтернатива для Германии" заявила о желании улучшить отношения с Россией

Сопредседатель АдГ: партия хочет развить хорошие отношения с Россией

© fotolia.com / DOC RABE MediaФлаг Германии
Флаг Германии - ПРАЙМ, 1920, 16.02.2025
© fotolia.com / DOC RABE Media
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МОСКВА, 16 фев - ПРАЙМ. Сопредседатель правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) и кандидат в канцлеры ФРГ Алиса Вайдель заявила, что ее политическая сила выступает за установление "очень хороших отношений" с Россией, а также за прекращение санкционной политики, поскольку она в первую очередь наносит ущерб самой Германии.
"Мы хотим очень хороших отношений с нашими европейскими соседями... Но мы также хотим и очень хороших отношений с крупными державами. К ним относится Россия... Что мы хотим - так это прекратить политику санкций, которая в первую очередь вредит нашей стране. У нас самые высокие цены на энергоносители в мире. Мы больше не конкурентноспособны", - заявила Вайдель в интервью газете Bild.
Согласно последнему опросу, проведенному телеканалом ZDF, переддосрочными выборами в бундестаг, запланированными на 23 февраля, рейтинг АдГ составляет 20%, что делает ее второй по популярности партией в стране.
В России неоднократно подчеркивали, что страна способна выдержать любое санкционное давление со стороны Запада, которое в последние несколько лет продолжает усиливаться. В Москве отмечали, что западные страны не хотят признавать неэффективность введенных против России ограничений. При этом в самих западных странах все чаще звучат мнения о неэффективности антироссийских санкций.
Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России является долгосрочной стратегией Запада. Кроме того, президент отметил серьезный ущерб, который санкции нанесли всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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ПолитикаГЕРМАНИЯАдГАлиса ВайдельРОССИЯМОСКВАВладимир ПутинЗАПАД
 
 
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