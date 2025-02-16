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Число китайских авто на рынке проката в России за два года выросло в 13 раз

Число китайских авто на рынке проката в России за два года выросло в 13 раз - 16.02.2025, ПРАЙМ

Число китайских авто на рынке проката в России за два года выросло в 13 раз

Количество китайских автомобилей в автопарках компаний по прокату машин увеличилось за два года более чем в 13 раз, сообщили РИА Новости в лизинговой группе... | 16.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-16T15:04+0300

2025-02-16T15:04+0300

2025-02-16T15:05+0300

экономика

авто

китайские авто

лизинг

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МОСКВА, 16 фев - ПРАЙМ. Количество китайских автомобилей в автопарках компаний по прокату машин увеличилось за два года более чем в 13 раз, сообщили РИА Новости в лизинговой группе "Инсайт лизинг". "Число автомобилей китайского производства в автопарках российских компаний по прокату машин выросло за два года более чем в 13 раз. Об этом свидетельствуют данные компании RexRent (входит в группу "Инсайт лизинг")", - говорится в сообщении. В компании рассказали, что к концу 2022 года доля китайских машин в ее парке прокатных автомобилей составляла 6%, а лидерами были корейские и европейские авто с долей 49% и 35% соответственно. На конец 2024 года доля "китайцев" увеличилась до 58%. "Всего в автопарке RexRent на конец 2024 года насчитывалось 1832 автомобиля, что на 11% больше, чем на конец 2023 года", - уточнили в пресс-службе. При этом доля европейских автомобилей снизилась в 2024 году до 11%, корейских - до 27%, и японских – до 1%. Российские машины в общей массе прокатных автомобилей на протяжении двух лет занимали 4%. "Сегодня китайские автомобили занимают лидирующие позиции в российском прокате, что обусловлено их доступностью, расширяющейся дилерской сетью и адаптацией к местным условиям. В ближайший год можно ожидать дальнейшего роста их доли, особенно в сегментах массового спроса и бизнес-класса", - отметил директор RexRent Евгений Мелехин.

https://1prime.ru/20250208/avto-854778579.html

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авто, китайские авто, лизинг