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Бразилия увеличила экспорт кофе в Россию

Бразилия увеличила экспорт кофе в Россию - 16.02.2025, ПРАЙМ

Бразилия увеличила экспорт кофе в Россию

Пространство для дополнительного роста экспорта кофе из Бразилии в Россию есть и после того, как он достиг рекордного объема в 2024 году, но некоторые компании... | 16.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-16T07:30+0300

2025-02-16T07:30+0300

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МОСКВА, 16 фев - ПРАЙМ. Пространство для дополнительного роста экспорта кофе из Бразилии в Россию есть и после того, как он достиг рекордного объема в 2024 году, но некоторые компании сталкиваются с проблемами при оплате поставок, рассказал в беседе с РИА Новости глава московского представительства Бразильского агентства по поощрению экспорта и инвестиций Алмир Рибейру Америку. По итогам 2024 года Бразилия поставила в Россию рекордный объем кофе - 62 тысячи тонн. Это примерно в 1,6 раза больше, чем в 2023 году. "Всегда есть место (для роста экспорта - ред.). Бразилия - главный в мире производитель и экспортер кофе... Главное препятствие в настоящий момент - сложность для некоторых российских компаний проведения оплаты обычными банковскими методами", - сказал собеседник агентства на полях выставки "Продэкспо". При этом он отметил, что логистические трудности не отразились на поставках кофе в Россию. "Но финансовые сложности привели к тому, что у некоторых маленьких компаний меньше вариантов оплаты. И это уменьшает потенциальный рынок для Бразилии. На рынке действуют более крупные компании, у которых больше возможностей для оплаты", - добавил он. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьёзный удар по всей мировой экономике. По словам Путина, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

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бизнес, россия, бразилия, запад, москва, владимир путин