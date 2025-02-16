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Бразильский чиновник отметил сохранившийся спрос дизель и удобрения из РФ
Бразильский чиновник отметил сохранившийся спрос дизель и удобрения из РФ - 16.02.2025, ПРАЙМ
Бразильский чиновник отметил сохранившийся спрос дизель и удобрения из РФ
Спрос на удобрения и дизельное топливо в Бразилии, куда Россия выполняла такие поставки в 2024 году, сохраняется, рассказал в разговоре с РИА Новости глава... | 16.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-16T08:15+0300
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МОСКВА, 16 фев - ПРАЙМ. Спрос на удобрения и дизельное топливо в Бразилии, куда Россия выполняла такие поставки в 2024 году, сохраняется, рассказал в разговоре с РИА Новости глава московского представительства Бразильского агентства по поощрению экспорта и инвестиций Алмир Рибейру Америку. "Могу сказать насчет спроса в Бразилии на удобрения, дизель, что этот спрос постоянный и растущий. Бразилия - сельскохозяйственная держава, зависит от импорта удобрений, а Россия - один из главных их поставщиков", - сказал он на полях выставки "Продэкспо". Собеседник агентства отметил, что именно поставки дизеля и удобрений из России в 2024 году в первую очередь привели к росту объема торговли между странами за год. Хотя спрос на топливо и удобрения в Бразилии сохранится, итоговый объем двусторонней торговли в 2025 году будет зависеть от геополитических факторов, в частности, от ситуации с логистикой, полагает Алмир Рибейру Америку. По информации Бразильской ассоциации импортеров горючего, в 2024 году Россия была основным поставщиком дизельного топлива в Бразилию. Расчеты РИА Новости на основе данных бразильской статслужбы в январе 2025 года показали, что Россия и Бразилия по итогам 2024 года нарастили двустороннюю торговлю до рекордных 12,4 миллиарда долларов, в результате Россия впервые вошла в десятку основных торговых партнеров южноамериканской страны. В 2023 году объем торговли между странами составил порядка 11 миллиардов долларов.
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бразилия, россия, дизель, удобрения
Экономика, БРАЗИЛИЯ, РОССИЯ, дизель, удобрения
Бразильский чиновник отметил сохранившийся спрос дизель и удобрения из РФ
Алмир Рибейру Америку: в Бразилии сохранился спрос на дизель и удобрения из РФ
МОСКВА, 16 фев - ПРАЙМ. Спрос на удобрения и дизельное топливо в Бразилии, куда Россия выполняла такие поставки в 2024 году, сохраняется, рассказал в разговоре с РИА Новости глава московского представительства Бразильского агентства по поощрению экспорта и инвестиций Алмир Рибейру Америку.
"Могу сказать насчет спроса в Бразилии на удобрения, дизель, что этот спрос постоянный и растущий. Бразилия - сельскохозяйственная держава, зависит от импорта удобрений, а Россия - один из главных их поставщиков", - сказал он на полях выставки "Продэкспо".
Собеседник агентства отметил, что именно поставки дизеля и удобрений из России в 2024 году в первую очередь привели к росту объема торговли между странами за год. Хотя спрос на топливо и удобрения в Бразилии сохранится, итоговый объем двусторонней торговли в 2025 году будет зависеть от геополитических факторов, в частности, от ситуации с логистикой, полагает Алмир Рибейру Америку.
По информации Бразильской ассоциации импортеров горючего, в 2024 году Россия была основным поставщиком дизельного топлива в Бразилию.
Расчеты РИА Новости на основе данных бразильской статслужбы в январе 2025 года показали, что Россия и Бразилия по итогам 2024 года нарастили двустороннюю торговлю до рекордных 12,4 миллиарда долларов, в результате Россия впервые вошла в десятку основных торговых партнеров южноамериканской страны. В 2023 году объем торговли между странами составил порядка 11 миллиардов долларов.
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