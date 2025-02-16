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В Финляндии заявили о необходимости переговоров для перевооружения Украины - 16.02.2025, ПРАЙМ
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В Финляндии заявили о необходимости переговоров для перевооружения Украины
В Финляндии заявили о необходимости переговоров для перевооружения Украины - 16.02.2025, ПРАЙМ
В Финляндии заявили о необходимости переговоров для перевооружения Украины
Президент Финляндии Александр Стубб заявил о необходимости проведения предварительных переговоров для перевооружения Украины и "оказания давления" на Россию. | 16.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-16T14:43+0300
2025-02-16T14:43+0300
политика
финляндия
россия
владимир путин
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владимир зеленский
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МЮНХЕН, 16 фев - ПРАЙМ. Президент Финляндии Александр Стубб заявил о необходимости проведения предварительных переговоров для перевооружения Украины и "оказания давления" на Россию. "Первая фаза - это предварительные переговоры. И это момент, когда нам нужно перевооружить Украину и оказать максимальное давление на Россию. Это означает санкции, означает замороженные активы, чтобы Украина начала эти переговоры с позиции силы… Эта фаза, мы не знаем, сколько времени она займет, но это будет какое-то время. Вторая фаза, и мы еще не достигли ее, - это прекращение огня. И прекращение огня довольно часто путают с мирным процессом", - заявил он на Мюнхенской конференции по безопасности. Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Он отметил, что Вашингтон - главный визави Москвы в вопросах урегулирования ситуации на Украине. Путин ранее заявлял, что если есть желание найти компромиссное решение, вести переговоры по Украине можно с кем угодно. По словам российского лидера, вопрос в окончательном подписании документов: Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек в мае 2024 года, в силу своей нелегитимности не имеет права ничего подписывать. Кроме того, Путин напомнил, что Киеву нужно найти способ отменить ранее подписанный Зеленским указ о запрете переговоров с РФ - это, к примеру, может сделать председатель Верховной рады. Если же сам Зеленский хочет участвовать в переговорах, российский президент выразил готовность выделить для этого специальных людей. Путин также отмечал, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь, Трамп говорил о том, что Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях.
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финляндия, россия, владимир путин, украина, владимир зеленский
Политика, ФИНЛЯНДИЯ, РОССИЯ, Владимир Путин, УКРАИНА, Владимир Зеленский
14:43 16.02.2025
 
В Финляндии заявили о необходимости переговоров для перевооружения Украины

Стубб: необходимо провести переговоры для перевооружения Украины

© CC BY 2.0 / michael davis-burchatФлаг Финляндии, Хельсинки
Флаг Финляндии, Хельсинки - ПРАЙМ, 1920, 16.02.2025
© CC BY 2.0 / michael davis-burchat
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МЮНХЕН, 16 фев - ПРАЙМ. Президент Финляндии Александр Стубб заявил о необходимости проведения предварительных переговоров для перевооружения Украины и "оказания давления" на Россию.
"Первая фаза - это предварительные переговоры. И это момент, когда нам нужно перевооружить Украину и оказать максимальное давление на Россию. Это означает санкции, означает замороженные активы, чтобы Украина начала эти переговоры с позиции силы… Эта фаза, мы не знаем, сколько времени она займет, но это будет какое-то время. Вторая фаза, и мы еще не достигли ее, - это прекращение огня. И прекращение огня довольно часто путают с мирным процессом", - заявил он на Мюнхенской конференции по безопасности.
Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Он отметил, что Вашингтон - главный визави Москвы в вопросах урегулирования ситуации на Украине.
Путин ранее заявлял, что если есть желание найти компромиссное решение, вести переговоры по Украине можно с кем угодно. По словам российского лидера, вопрос в окончательном подписании документов: Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек в мае 2024 года, в силу своей нелегитимности не имеет права ничего подписывать. Кроме того, Путин напомнил, что Киеву нужно найти способ отменить ранее подписанный Зеленским указ о запрете переговоров с РФ - это, к примеру, может сделать председатель Верховной рады. Если же сам Зеленский хочет участвовать в переговорах, российский президент выразил готовность выделить для этого специальных людей.
Путин также отмечал, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь, Трамп говорил о том, что Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях.
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ПолитикаФИНЛЯНДИЯРОССИЯВладимир ПутинУКРАИНАВладимир Зеленский
 
 
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