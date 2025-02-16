https://1prime.ru/20250216/glava-854965593.html

Глава дипломатии ЕС заявила, что мирные жители России не умирают

Глава дипломатии ЕС заявила, что мирные жители России не умирают - 16.02.2025, ПРАЙМ

Глава дипломатии ЕС заявила, что мирные жители России не умирают

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас в Мюнхене заявила, что мирные жители РФ не погибают в результате украинского конфликта, несмотря на многочисленные сообщения о... | 16.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-16T06:54+0300

2025-02-16T06:54+0300

2025-02-16T06:54+0300

экономика

общество

мировая экономика

рф

кая каллас

владимир путин

всу

минобороны рф

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/854965593.jpg?1739678085

МОСКВА, 16 фев - ПРАЙМ. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас в Мюнхене заявила, что мирные жители РФ не погибают в результате украинского конфликта, несмотря на многочисленные сообщения о жертвах среди мирных россиян в результате атак ВСУ на них, подтверждения об этом от очевидцев и показания украинских военнопленных. "Что касается разницы между Россией и Украиной, разница состоит в том, что мирные жители России не умирают. Российские дети и женщины не умирают. Погибают солдаты, которые находятся на чужой территории", - заявила Каллас, выступая на мероприятии в рамках Мюнхенской конференции по безопасности. Ранее Каллас заявила, что ЕС должен "перераспределить некоторые ресурсы", чтобы обеспечить продолжение военных действий Украиной. ВСУ постоянно атакуют гражданскую инфраструктуру, в частности с помощью БПЛА и ударами из РСЗО. О жертвах среди мирных жителей регулярно сообщают в приграничных с Украиной районах, в частности в ДНР, Запорожской, Херсонской, Белгородской, Брянской, Курской областях, в Крыму и других российских регионах. Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник 11 февраля сообщал, что только за минувшую на тот момент неделю при обстрелах ВСУ было ранено 68 мирных жителей РФ, погибли шесть человек. В конце декабря беженка из города Селидово в ДНР Елена Николаенко рассказывала РИА Новости, что военные ВСУ убили 12 местных жителей, набиравших воду у единственной скважины с питьевой водой. О преступлениях против мирного населения со стороны ВСУ сообщали и украинские военные, попавшие в российский плен. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются органами прокуратуры и Следственного комитета РФ. Среди совершивших такие преступления есть осужденные и ожидающие вынесения приговора. Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники найдены и наказаны. Он также подчеркнул, что киевский режим каждый день совершает преступления против своего народа и народа России, поэтому задача органов военной юстиции зафиксировать все эти преступления, особенно против гражданского мирного населения, а задача специальных служб - найти и покарать преступников.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , мировая экономика, рф, кая каллас, владимир путин, всу, минобороны рф