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В ЕС обещали представить новые инициативы по поддержке Украины - 16.02.2025, ПРАЙМ
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В ЕС обещали представить новые инициативы по поддержке Украины
В ЕС обещали представить новые инициативы по поддержке Украины - 16.02.2025, ПРАЙМ
В ЕС обещали представить новые инициативы по поддержке Украины
Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Кая Каллас по итогам неформальной встречи с главами МИД стран ЕС в Мюнхене обещала представить... | 16.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-16T11:52+0300
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БРЮССЕЛЬ, 16 фев – ПРАЙМ. Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Кая Каллас по итогам неформальной встречи с главами МИД стран ЕС в Мюнхене обещала представить новые инициативы по поддержке Украины и обороне сообщества. "Завершаем Мюнхенскую конференцию интересной дискуссией министров иностранных дел ЕС, которые все еще находятся в Мюнхене. Европа решительно едина в поддержке Украины и укреплении нашей собственной обороны. Вскоре мы предложим новые инициативы для продвижения вперед", - написала Каллас в сети X.Ранее Каллас решила организовать неформальное министерское совещание для обсуждения последнего заявления президента США Дональда Трампа и администрации Белого дома по вопросам Украины и отношений с Евросоюзом.Кроме того, глава евродипломатии заявила, что Евросоюз обязан "перераспределить ресуры", чтобы обеспечить помощь Украине в продолжении боевых действий.
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ес, европа, кая каллас, украина, сша, дональд трамп
Политика, ЕС, ЕВРОПА, Кая Каллас, УКРАИНА, США, Дональд Трамп
11:52 16.02.2025 (обновлено: 12:00 16.02.2025)
 
В ЕС обещали представить новые инициативы по поддержке Украины

Каллас: будут предложены новые инициативы по поддержке Киева и обороне ЕС

© CC BY 4.0 / European Union 2024Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас
Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас - ПРАЙМ, 1920, 16.02.2025
© CC BY 4.0 / European Union 2024
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БРЮССЕЛЬ, 16 фев – ПРАЙМ. Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Кая Каллас по итогам неформальной встречи с главами МИД стран ЕС в Мюнхене обещала представить новые инициативы по поддержке Украины и обороне сообщества.
"Завершаем Мюнхенскую конференцию интересной дискуссией министров иностранных дел ЕС, которые все еще находятся в Мюнхене. Европа решительно едина в поддержке Украины и укреплении нашей собственной обороны. Вскоре мы предложим новые инициативы для продвижения вперед", - написала Каллас в сети X.
Ранее Каллас решила организовать неформальное министерское совещание для обсуждения последнего заявления президента США Дональда Трампа и администрации Белого дома по вопросам Украины и отношений с Евросоюзом.
Кроме того, глава евродипломатии заявила, что Евросоюз обязан "перераспределить ресуры", чтобы обеспечить помощь Украине в продолжении боевых действий.
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ПолитикаЕСЕВРОПАКая КалласУКРАИНАСШАДональд Трамп
 
 
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