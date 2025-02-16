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В ЕС обещали представить новые инициативы по поддержке Украины

В ЕС обещали представить новые инициативы по поддержке Украины - 16.02.2025, ПРАЙМ

В ЕС обещали представить новые инициативы по поддержке Украины

Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Кая Каллас по итогам неформальной встречи с главами МИД стран ЕС в Мюнхене обещала представить... | 16.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-16T11:52+0300

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БРЮССЕЛЬ, 16 фев – ПРАЙМ. Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Кая Каллас по итогам неформальной встречи с главами МИД стран ЕС в Мюнхене обещала представить новые инициативы по поддержке Украины и обороне сообщества. "Завершаем Мюнхенскую конференцию интересной дискуссией министров иностранных дел ЕС, которые все еще находятся в Мюнхене. Европа решительно едина в поддержке Украины и укреплении нашей собственной обороны. Вскоре мы предложим новые инициативы для продвижения вперед", - написала Каллас в сети X.Ранее Каллас решила организовать неформальное министерское совещание для обсуждения последнего заявления президента США Дональда Трампа и администрации Белого дома по вопросам Украины и отношений с Евросоюзом.Кроме того, глава евродипломатии заявила, что Евросоюз обязан "перераспределить ресуры", чтобы обеспечить помощь Украине в продолжении боевых действий.

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ес, европа, кая каллас, украина, сша, дональд трамп