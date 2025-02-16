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Япония вновь попросила США освободить от вводимых ими пошлин
Япония вновь попросила США освободить от вводимых ими пошлин - 16.02.2025, ПРАЙМ
Япония вновь попросила США освободить от вводимых ими пошлин
Япония вновь просит США об освобождении от вводимых ими пошлин, включая так называемые "взаимные тарифы", данная тема поднималась в разговоре главы японского... | 16.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-16T05:06+0300
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2025-02-16T05:06+0300
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ТОКИО, 16 фев – ПРАЙМ. Япония вновь просит США об освобождении от вводимых ими пошлин, включая так называемые "взаимные тарифы", данная тема поднималась в разговоре главы японского МИД Такэси Иваи и госсекретаря США Марко Рубио на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
"Я донес нашу позицию о том, что Япония не должна попадать под меры, которые известны как взаимные пошлины", - заявил глава МИД журналистам.
Выдержи выступления приводит телеканал NHK.
В частности, Ивая попросил освободить Японию от введенных США 25-процентых пошлин на импортируемую сталь и алюминий. Также Токио просит об исключении из так называемых "взаимных пошлин", указ о введении которых был подписан Трампом в минувший четверг. Эта мера предполагается введение ответных таможенных тарифов на импортируемую продукцию, аналогичных по величине с теми, которые страны-экспортеры установили на продукцию из США.
Как отмечает телеканал, в беседе также затрагивалась тема возможных тарифов на продукцию японской автомобильной промышленности, экспортируемую в США. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что планирует введение пошлин на ввозимые в страну автомобили "в районе 2 апреля".
Более трети автомобилей японских производителей экспортируются в США. Кроме этого, в США экспортируются автомобили японских компаний, которые были произведены на заводах в Канаде и Мексике. В связи с этим эксперты отмечают, что если тарифы на импортируемые в США будут действительно введены, то влияние на японскую автомобильную отрасль будет существенным.
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мировая экономика, сша, япония, токио, дональд трамп, марк рубио, мид
Экономика, Мировая экономика, США, ЯПОНИЯ, Токио, Дональд Трамп, Марк Рубио, МИД
Япония вновь попросила США освободить от вводимых ими пошлин
Глава МИД Японии Ивая вновь попросил США освободить от вводимых ими пошлин
ТОКИО, 16 фев – ПРАЙМ. Япония вновь просит США об освобождении от вводимых ими пошлин, включая так называемые "взаимные тарифы", данная тема поднималась в разговоре главы японского МИД Такэси Иваи и госсекретаря США Марко Рубио на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
"Я донес нашу позицию о том, что Япония не должна попадать под меры, которые известны как взаимные пошлины", - заявил глава МИД журналистам.
Выдержи выступления приводит телеканал NHK.
В частности, Ивая попросил освободить Японию от введенных США 25-процентых пошлин на импортируемую сталь и алюминий. Также Токио просит об исключении из так называемых "взаимных пошлин", указ о введении которых был подписан Трампом в минувший четверг. Эта мера предполагается введение ответных таможенных тарифов на импортируемую продукцию, аналогичных по величине с теми, которые страны-экспортеры установили на продукцию из США.
Как отмечает телеканал, в беседе также затрагивалась тема возможных тарифов на продукцию японской автомобильной промышленности, экспортируемую в США. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что планирует введение пошлин на ввозимые в страну автомобили "в районе 2 апреля".
Более трети автомобилей японских производителей экспортируются в США. Кроме этого, в США экспортируются автомобили японских компаний, которые были произведены на заводах в Канаде и Мексике. В связи с этим эксперты отмечают, что если тарифы на импортируемые в США будут действительно введены, то влияние на японскую автомобильную отрасль будет существенным.