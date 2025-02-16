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Япония вновь попросила США освободить от вводимых ими пошлин - 16.02.2025, ПРАЙМ
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Япония вновь попросила США освободить от вводимых ими пошлин
Япония вновь попросила США освободить от вводимых ими пошлин - 16.02.2025, ПРАЙМ
Япония вновь попросила США освободить от вводимых ими пошлин
Япония вновь просит США об освобождении от вводимых ими пошлин, включая так называемые "взаимные тарифы", данная тема поднималась в разговоре главы японского... | 16.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-16T05:06+0300
2025-02-16T05:06+0300
экономика
мировая экономика
сша
япония
токио
дональд трамп
марк рубио
мид
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ТОКИО, 16 фев – ПРАЙМ. Япония вновь просит США об освобождении от вводимых ими пошлин, включая так называемые "взаимные тарифы", данная тема поднималась в разговоре главы японского МИД Такэси Иваи и госсекретаря США Марко Рубио на полях Мюнхенской конференции по безопасности. "Я донес нашу позицию о том, что Япония не должна попадать под меры, которые известны как взаимные пошлины", - заявил глава МИД журналистам. Выдержи выступления приводит телеканал NHK. В частности, Ивая попросил освободить Японию от введенных США 25-процентых пошлин на импортируемую сталь и алюминий. Также Токио просит об исключении из так называемых "взаимных пошлин", указ о введении которых был подписан Трампом в минувший четверг. Эта мера предполагается введение ответных таможенных тарифов на импортируемую продукцию, аналогичных по величине с теми, которые страны-экспортеры установили на продукцию из США. Как отмечает телеканал, в беседе также затрагивалась тема возможных тарифов на продукцию японской автомобильной промышленности, экспортируемую в США. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что планирует введение пошлин на ввозимые в страну автомобили "в районе 2 апреля". Более трети автомобилей японских производителей экспортируются в США. Кроме этого, в США экспортируются автомобили японских компаний, которые были произведены на заводах в Канаде и Мексике. В связи с этим эксперты отмечают, что если тарифы на импортируемые в США будут действительно введены, то влияние на японскую автомобильную отрасль будет существенным.
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мировая экономика, сша, япония, токио, дональд трамп, марк рубио, мид
Экономика, Мировая экономика, США, ЯПОНИЯ, Токио, Дональд Трамп, Марк Рубио, МИД
05:06 16.02.2025
 
Япония вновь попросила США освободить от вводимых ими пошлин

Глава МИД Японии Ивая вновь попросил США освободить от вводимых ими пошлин

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ТОКИО, 16 фев – ПРАЙМ. Япония вновь просит США об освобождении от вводимых ими пошлин, включая так называемые "взаимные тарифы", данная тема поднималась в разговоре главы японского МИД Такэси Иваи и госсекретаря США Марко Рубио на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
"Я донес нашу позицию о том, что Япония не должна попадать под меры, которые известны как взаимные пошлины", - заявил глава МИД журналистам.
Выдержи выступления приводит телеканал NHK.
В частности, Ивая попросил освободить Японию от введенных США 25-процентых пошлин на импортируемую сталь и алюминий. Также Токио просит об исключении из так называемых "взаимных пошлин", указ о введении которых был подписан Трампом в минувший четверг. Эта мера предполагается введение ответных таможенных тарифов на импортируемую продукцию, аналогичных по величине с теми, которые страны-экспортеры установили на продукцию из США.
Как отмечает телеканал, в беседе также затрагивалась тема возможных тарифов на продукцию японской автомобильной промышленности, экспортируемую в США. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что планирует введение пошлин на ввозимые в страну автомобили "в районе 2 апреля".
Более трети автомобилей японских производителей экспортируются в США. Кроме этого, в США экспортируются автомобили японских компаний, которые были произведены на заводах в Канаде и Мексике. В связи с этим эксперты отмечают, что если тарифы на импортируемые в США будут действительно введены, то влияние на японскую автомобильную отрасль будет существенным.
 
ЭкономикаМировая экономикаСШАЯПОНИЯТокиоДональд ТрампМарк РубиоМИД
 
 
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