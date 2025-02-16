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Собственников квартир предупредили о росте тарифов на капремонт в 2025 году

Собственников квартир предупредили о росте тарифов на капремонт в 2025 году - 16.02.2025, ПРАЙМ

Собственников квартир предупредили о росте тарифов на капремонт в 2025 году

С 1 января во многих регионах России выросли тарифы на капитальный ремонт в многоквартирных домах. С чем это связано, рассказала агентству "Прайм" доцент... | 16.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-16T02:02+0300

2025-02-16T02:02+0300

2025-02-16T02:02+0300

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МОСКВА, 16 фев - ПРАЙМ. С 1 января во многих регионах России выросли тарифы на капитальный ремонт в многоквартирных домах. С чем это связано, рассказала агентству "Прайм" доцент Финансового университета при Правительстве РФ, эксперт проекта НИФИ Минфина России "Моифинансы.рф" Светлана Мусиенко.Она напомнила, что тарифы на капремонт регионы устанавливают самостоятельно, в соответствии с принятой программой капитального ремонта.Для определения минимального размера фонда капремонта регионы руководствуются методическими рекомендациями Минстроя. Учитываются оценочная стоимость услуг и работ по капремонту общего имущества многоквартирных домов (МКД), которая определяется на основании расчета укрупненных стоимостей услуг и работ.При этом, если данные показатели отсутствуют, то оценочную стоимость капремонта определяют на основании разработанной за прошедшие 1-3 года сметной документации на капремонт конструктивных элементов и внутридомовых инженерных систем МКД.“Таким образом, тарифы на капремонт напрямую зависят от стоимости работ и услуг, а также материалов, необходимых для его проведения. Поскольку в последние годы наблюдался устойчивый рост стоимости различных стройматериалов, и общий уровень инфляции был выше запланированного, это неизбежно привело к росту тарифов, в том числе на капитальный ремонт", - объяснила эксперт.Помимо этого, предполагается возможность введения дифференцированных тарифов на капремонт в зависимости от инженерно-технического оснащения дома: жители домов с лифтами будут платить больше.Но это решение тоже принимается на уровне региона и не носит обязательного повсеместного характера, указывает Мусиенко.Так, в Мурманской области плата у жильцов МКД увеличилась с 10,3 до 14,9 рубля за квадратный метр (рост на 44%), для жителей деревянных домов этажностью 3 и менее – с 3,44 до 4,98 рубля за квадратный метр (рост на 45%).В Удмуртии для жителей домов с лифтом плата увеличилась с 10, 2 до 11,1 рубля (рост на 9%), для жителей домов без лифта - с 9,4 до 10,2 рубля за квадратный метр (рост на 8%).Во Владимирской области плата в 2024 году была единой в размере 9,3 рубля за квадратный метр, в 2025 году для жителей МКД с лифтом она увеличилась до 11,53 рубля за квадратный метр (рост на 24%), для жителей домов без лифта - до 10,4 рубля за квадратный метр (рост на 12%).По словам эксперта, в Москве отсутствует дифференциация по видам МКД, и плата выросла с 25,58 до 29,66 рублей за квадратный метр, или на 16 процентов.В Санкт-Петербурге - наибольшая дифференциация тарифов на капремонт: 10 типов постройки домов, для каждого из которых разные тарифы с лифтом и без. Минимальный размер взноса в кирпичных домах постройки 1970-1980х гг и деревянных домах без лифта увеличился с 11,9 до 13,06 рублей за квадратный метр (рост на 10%); максимальный размер взноса для домов дореволюционной постройки с лифтом, а также дома нового строительства, построенные после 1980-го года с лифтом – с 12,99 до 14,26 рублей за квадратный метр (рост на 10%).При этом эксперт еще раз подчеркивает, что в каждом регионе свой порядок определения минимального размера взноса на капремонт и срока его действия. Например, в Мурманской области данный размер устанавливается на 3 года.Жители МКД вправе выбрать место формирования и размещения фонда капитального ремонта – на спецсчете или на счете регионального оператора."При выборе размещения средств на специальном счете размеры взносов должны устанавливаться общим собранием собственников, но не ниже минимальных, установленных законодательством региона", - заключила Мусиенко.

https://1prime.ru/20241025/kapremont-852416888.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

недвижимость, капремонт, минфин, жку