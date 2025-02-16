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Китай надеется на достижение справедливого мирного соглашения по Украине
Китай надеется на достижение справедливого мирного соглашения по Украине - 16.02.2025, ПРАЙМ
Китай надеется на достижение справедливого мирного соглашения по Украине
Китай надеется на достижение справедливого и имеющего обязывающую силу мирного соглашения по Украине, заявил министр иностранных дел Китая Ван И на встрече с... | 16.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-16T09:03+0300
2025-02-16T09:03+0300
2025-02-16T09:03+0300
политика
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ПЕКИН, 16 фев – ПРАЙМ. Китай надеется на достижение справедливого и имеющего обязывающую силу мирного соглашения по Украине, заявил министр иностранных дел Китая Ван И на встрече с главой МИД Украины Андреем Сибигой. Встреча состоялась вечером 15 февраля на "полях" Мюнхенской конференции по безопасности. "Китай поддерживает все усилия, направленные на достижение мира, и надеется на достижение справедливого, прочного и имеющего обязывающую силу мирного соглашения, приемлемого для всех сторон", - заявил Ван И, слова которого в воскресенье приводит на своем сайте МИД КНР. Он добавил, что Китай продолжит "играть конструктивную роль в политическом урегулировании кризиса и достижении мира". Вместе с тем он отметил, что платформа "Друзья мира", инициированная Китаем и странами Глобального Юга, продолжит работать над формированием консенсуса для содействия переговорам и мирному процессу.
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китай, пекин, ван и, украина
Политика, КИТАЙ, Пекин, Ван И, УКРАИНА
Китай надеется на достижение справедливого мирного соглашения по Украине
Ван И: КНР надеется на достижение справедливого соглашения по украинскому вопросу
ПЕКИН, 16 фев – ПРАЙМ. Китай надеется на достижение справедливого и имеющего обязывающую силу мирного соглашения по Украине, заявил министр иностранных дел Китая Ван И на встрече с главой МИД Украины Андреем Сибигой.
Встреча состоялась вечером 15 февраля на "полях" Мюнхенской конференции по безопасности.
"Китай поддерживает все усилия, направленные на достижение мира, и надеется на достижение справедливого, прочного и имеющего обязывающую силу мирного соглашения, приемлемого для всех сторон", - заявил Ван И, слова которого в воскресенье приводит на своем сайте МИД КНР.
Он добавил, что Китай продолжит "играть конструктивную роль в политическом урегулировании кризиса и достижении мира".
Вместе с тем он отметил, что платформа "Друзья мира", инициированная Китаем и странами Глобального Юга, продолжит работать над формированием консенсуса для содействия переговорам и мирному процессу.
Ван И высказался по возможности заместить Россию по поставкам газа в Китай