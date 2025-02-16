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В Крыму назвали условие для возможного возобновления контактов с США
В Крыму назвали условие для возможного возобновления контактов с США - 16.02.2025, ПРАЙМ
В Крыму назвали условие для возможного возобновления контактов с США
Крым готов к возобновлению контактов с регионами США, если там признают российский статус полуострова. Об этом сообщил агентству РИА Новости глава крымского... | 16.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-16T08:32+0300
2025-02-16T08:32+0300
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – ПРАЙМ. Крым готов к возобновлению контактов с регионами США, если там признают российский статус полуострова. Об этом сообщил агентству РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. "Мы готовы контактировать, искать совместную выгоду, можем и дружить, если там признают наш российский статус. Нет - проживём и без их дружбы", - ответил Константинов РИА Новости на вопрос о перспективах возобновления побратимовских связей между Симферополем и американским городом Сиэлем. Он также отметил, что Крым никогда не был инициатором разрыва связей, и поэтому пути восстановления контактов должны искать США.Кроме того, Константинов также подчеркнул, что Крым открыт для западных инвестиций и пригласил президента США Дональда Трампа посетить полуостров."Я думаю, и Трамп вполне может сюда приехать и глянуть, почему не построить какой-то Трамп-тауэр в центре Симферополя, в столице Крыма. Или в Ялте, например, или еще где-либо", - сказал глава парламента. Тем не менее, он отметил, что Крым не пытается каким-то образом заманить президента США на территорию полуострова. На данный момент основной задачей Крыма, по словам Константинова, является содействие достижению целей России в СВО. После победы России появится намного больше желающих сотрудничать со страной, в том числе и с Крымом, заключил глава парламента.
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Политика, РОССИЯ, КРЫМ, СИМФЕРОПОЛЬ, США
В Крыму назвали условие для возможного возобновления контактов с США
Константинов: Крым готов возобновить контакты с США при одном условии
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – ПРАЙМ. Крым готов к возобновлению контактов с регионами США, если там признают российский статус полуострова. Об этом сообщил агентству РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.
"Мы готовы контактировать, искать совместную выгоду, можем и дружить, если там признают наш российский статус. Нет - проживём и без их дружбы", - ответил Константинов РИА Новости на вопрос о перспективах возобновления побратимовских связей между Симферополем и американским городом Сиэлем. Он также отметил, что Крым никогда не был инициатором разрыва связей, и поэтому пути восстановления контактов должны искать США.
Кроме того, Константинов также подчеркнул, что Крым открыт для западных инвестиций и пригласил президента США Дональда Трампа посетить полуостров.
"Я думаю, и Трамп вполне может сюда приехать и глянуть, почему не построить какой-то Трамп-тауэр в центре Симферополя, в столице Крыма. Или в Ялте, например, или еще где-либо", - сказал глава парламента.
Тем не менее, он отметил, что Крым не пытается каким-то образом заманить президента США на территорию полуострова. На данный момент основной задачей Крыма, по словам Константинова, является содействие достижению целей России в СВО. После победы России появится намного больше желающих сотрудничать со страной, в том числе и с Крымом, заключил глава парламента.
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