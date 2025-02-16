https://1prime.ru/20250216/medpomosch-854976167.html
В России могут обновить порядок оказания медпомощи детям во время обучения
В России могут обновить порядок оказания медпомощи детям во время обучения - 16.02.2025, ПРАЙМ
В России могут обновить порядок оказания медпомощи детям во время обучения
Министерство здравоохранения России планирует обновить порядок оказания медпомощи детям, в том числе в период обучения. | 16.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-16T19:52+0300
2025-02-16T19:52+0300
2025-02-16T19:52+0300
минздрав рф
образование
https://cdnn.1prime.ru/img/84152/82/841528261_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_304477f26149b8391016a68400fe3973.jpg
МОСКВА, 16 фев - ПРАЙМ. Министерство здравоохранения России планирует обновить порядок оказания медпомощи детям, в том числе в период обучения.Соответствующий проект приказа ведомства опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. "Утвердить порядок оказания несовершеннолетним медицинской помощи, в том числе в период обучения и воспитания в образовательных организациях", - говорится в документе. В пресс-службе ведомства пояснили, что разработана целевая модель оказания медпомощи детям в образовательных учреждениях, пересмотрена штатная численность медицинских работников, введена должность медсестры - специалиста по оказанию медицинской помощи обучающимся. Согласно документу, медпункт может находиться в структуре медорганизации или являться структурной частью образовательного учреждения. В проекте уточнены функциональные обязанности медицинских работников медпункта и порядок передачи сведений о состоянии здоровья детей. Проект также предусматривает возможность выдачи медработником медпункта лекарственных средств и специализированных продуктов лечебного питания детям с хроническими заболеваниями, состоящим под диспансерным наблюдением.
https://1prime.ru/20250214/minzdrav-854946961.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84152/82/841528261_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_bcbc77f8f41cecdf08bfacc46214e472.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
минздрав рф, образование
В России могут обновить порядок оказания медпомощи детям во время обучения
Минздрав планирует обновить порядок оказания медпомощи детям в период обучения
МОСКВА, 16 фев - ПРАЙМ. Министерство здравоохранения России планирует обновить порядок оказания медпомощи детям, в том числе в период обучения.
Соответствующий проект приказа ведомства опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
"Утвердить порядок оказания несовершеннолетним медицинской помощи, в том числе в период обучения и воспитания в образовательных организациях", - говорится в документе.
Минздрав планирует изменить правила прикрепления к поликлинике
В пресс-службе ведомства пояснили, что разработана целевая модель оказания медпомощи детям в образовательных учреждениях, пересмотрена штатная численность медицинских работников, введена должность медсестры - специалиста по оказанию медицинской помощи обучающимся.
Согласно документу, медпункт может находиться в структуре медорганизации или являться структурной частью образовательного учреждения. В проекте уточнены функциональные обязанности медицинских работников медпункта и порядок передачи сведений о состоянии здоровья детей.
Проект также предусматривает возможность выдачи медработником медпункта лекарственных средств и специализированных продуктов лечебного питания детям с хроническими заболеваниями, состоящим под диспансерным наблюдением.