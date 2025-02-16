https://1prime.ru/20250216/medpomosch-854976167.html

В России могут обновить порядок оказания медпомощи детям во время обучения

В России могут обновить порядок оказания медпомощи детям во время обучения - 16.02.2025, ПРАЙМ

В России могут обновить порядок оказания медпомощи детям во время обучения

Министерство здравоохранения России планирует обновить порядок оказания медпомощи детям, в том числе в период обучения. | 16.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-16T19:52+0300

2025-02-16T19:52+0300

2025-02-16T19:52+0300

минздрав рф

образование

https://cdnn.1prime.ru/img/84152/82/841528261_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_304477f26149b8391016a68400fe3973.jpg

МОСКВА, 16 фев - ПРАЙМ. Министерство здравоохранения России планирует обновить порядок оказания медпомощи детям, в том числе в период обучения.Соответствующий проект приказа ведомства опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. "Утвердить порядок оказания несовершеннолетним медицинской помощи, ‎в том числе в период обучения и воспитания в образовательных организациях", - говорится в документе. В пресс-службе ведомства пояснили, что разработана целевая модель оказания медпомощи детям в образовательных учреждениях, пересмотрена штатная численность медицинских работников, введена должность медсестры - специалиста по оказанию медицинской помощи обучающимся. Согласно документу, медпункт может находиться в структуре медорганизации или являться структурной частью образовательного учреждения. В проекте уточнены функциональные обязанности медицинских работников медпункта и порядок передачи сведений о состоянии здоровья детей. Проект также предусматривает возможность выдачи медработником медпункта лекарственных средств и специализированных продуктов лечебного питания детям с хроническими заболеваниями, состоящим под диспансерным наблюдением.

https://1prime.ru/20250214/minzdrav-854946961.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

минздрав рф, образование